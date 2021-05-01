Накануне Великой Отечественной войны площадь Новосибирской области составляла более 600 тыс. кв. километров. На этой территории проживало около 4 млн человек. Население самого города Новосибирска составляло около 400 тысяч человек, с января 1941 по август 1942 оно увеличилось до 578 тысяч.

Конвейер сборки самолётов — истребителей ЯК. Новосибирск. Новосибирская область. 1942

В Новосибирске было укомплектовано четыре дивизии, десять бригад, семь полков, 19 батальонов, 62 роты, 24 различные команды.

За годы войны на фронт ушли более 600 тыс. новосибирцев. Около 180 тысяч не вернулись домой, в том числе 79,3 тыс. погибли, 18,3 тыс. умерли от ран, 80,7 тыс. пропали без вести, 1415 — погибли в плену.

В самой Новосибирской области было сформировано 115 эвакогоспиталей на 63 550 коек.

Более 200 новосибирцев удостоились высокого звания Героя Советского Союза. Лётчик-истребитель Александр Покрышкин стал первым в стране воином, удостоенным этого звания трижды. Он совершил 560 боевых вылетов, провёл 156 воздушных боёв, сбил более 116 самолётов противника.

2 июля 2020 года указом президента РоссииВладимира Путина Новосибирск в числе 20 городов страны удостоен почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Церемония передачи построенной подводной лодки «Новосибирский комсомолец» морякам Северного военно-морского флота

Промышленность и сельское хозяйство

Многие новосибирские предприятия заработали именно в годы войны: Оловозавод, заводы «Тяжстанкогидропресс», металлургический, электровакуумный, химический, химико-фармацевтический, мелькомбинат, шоколадная фабрика. Кроме того, были задействованы 50 эвакуированных из европейской части страны предприятий.

В первые месяцы войны в регион были переброшены оборудование и кадры 34 оборонных заводов, четырёх НИИ, восьми строительных и монтажных трестов и проектных организаций. Новосибирск предоставил эвакуированным предприятиям и заводам производственные площади, обеспечил приезжих жильём, питанием, одеждой. Уже в конце 1941 года многие предприятия «с колес» отгрузили фронту первую продукцию.

Крупнейшей отраслью стала промышленность Наркомата боеприпасов. Снарядное производство выпустило и отправило на фронт почти 27% всех снарядов, израсходованных действующей армией. Авиационный завод им. В. П. Чкалова за годы войны вырос в крупнейшее предприятие Наркомата авиапромышленности, выпустив 15 797 самолетов. Новосибирские предприятия также выпустили более 168 тысяч авиационных, танковых, общевойсковых и морских радиостанций, 182 тысячи оптических прицелов и много другой военной техники, шесть бронепоездов, около 4 млн комплектов летнего и зимнего обмундирования.

Что касается сельского хозяйства, то начиная с 1943 года посевные площади Сибири начали сокращаться и к 1945 году составили 70% от довоенного уровня. В 1943 году (по сравнению с 1941 годом) урожайность зерновых и бобовых культур в Западной Сибири снизилась в два раза. В Новосибирской области сбор зерновых резко сократился, заготовки хлеба уменьшились с 32,1 млн центнеров до 15,2 млн. Частично это произошло из-за количественного исчерпания трудовых ресурсов и снижения качества рабочей силы. Часть хлебов ежегодно уходили под снег.

Солдаты у афиши. Новосибирск. Новосибирская область. 1942

Культура

В 1941 году в Новосибирскую область были эвакуированы коллективы Центрального детского театра, Московского театра оперетты, Московского театра кукол под руководством С. В. Образцова, Ленинградского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, Ленинградского ТЮЗа, Белорусского драматического театра им. А. В. Луначарского, Еврейского театра БССР, Украинского театра оперы и балета им. Т. Г. Шевченко.

В 1941 году прибыли уникальные музейные коллекции. Из Москвы в Новосибирск вывезли основные фонды Государственной Третьяковской галереи, художественные ценности Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственного музея восточных культур, коллекция редких музыкальных инструментов из Музея музыкальной культуры.

Выставка

31 декабря 1941 года на хранение и консервацию приняты 17 вагонов художественных ценностей из коллекций ленинградских музеев. В конце 1941 года сюда перемещены фонды Смоленского и Сумского художественных музеев. В 1942 году поступили ценности Горьковского художественного музея, Харьковской картинной галереи им. Т. Г. Шевченко, первоначально находившиеся в Абакане. В конце того же года привезена знаменитая панорама «Оборона Севастополя» Ф. А. Рубо, эвакуированная в Кустанай, — для проведения реставрационных работ.

Большинство музейных коллекций разместили в недостроенном здании Новосибирского государственного академического театра оперы и балеты. Здесь на хранении находилось всего 1256 ящиков с уникальными предметами искусства.

Пригласительный билет на исполнение Седьмой «Ленинградской» симфонии

В военные годы Новосибирск стал также центром музыкальной культуры Сибири. В сентябре 1941 года в город прибыла Ленинградская филармония, были эвакуированы композиторы Матвей Блантер, Георгий Свиридов, Оскар Фельцман, дирижеры Евгений Мравинский, Томас Зандерлинг, музыковеды Иван Соллертинский, Юлиан Вайнкоп, Михаил Друскин и другие. В январе 1942 года было создано Сибирское отделение Союза композиторов.

Заводоуправление Электросигнала. Новосибирск. Новосибирская область. 1941

Хроника

1941 год

О начале войны новосибирцы узнали около полудня. Через 20 минут после правительственного сообщения по радио в новосибирский городской военкомат пришёл слушатель партийных курсов Совин с заявлением о направлении его в действующую армию. В Кировский райвоенкомат пришла 84-летняя Августа Лысковец, просившая отправить её на фронт медсестрой вместе с дочерью. По данным Музея города Новосибирска, за первую неделю в городе было подано 6680 заявлений с просьбой послать на фронт, среди них было 2411 женщин.

Во второй день войны в городе сформировалась бригада художников и поэтов для выпуска плакатов на злободневные темы — «Окна ТАСС». За годы войны было выпущено более 500 плакатов.

Окно ТАСС № 13. Болтун — находка для шпиона

25 июня из Новосибирска на фронт отправился первый эшелон 24-й армии. Она вступила в бой, когда немцы продвинулись к Москве. Сибиряки не дали врагу закрепиться на промежуточных рубежах, тем самым затормозив план наступления на Москву. Ельня была освобождена. Именно в 24-й армии появились первые гвардейские дивизии, а вскоре и вся армия получила звание Гвардейской.

8 июля Горисполком принимает решения о мобилизации жилого фонда для эвакуированных, о дополнительном строительстве бараков и землянок.

Застройка Золотой горки. 1941

Эшелоны с приборостроительным заводом из Красногорска прибыли осенью 1941 года. Люди впрягались в сани со станками и день и ночь перевозили оборудование на заводскую площадку.

Людей, ушедших на фронт, заменяли инвалиды, пенсионеры, подростки.

15 октября создается городской комитет по обслуживанию раненых. В первые месяцы войны в Новосибирске организовано 26 госпиталей.

В ноябре-декабре в город прибыло 34 эвакуированных детских дома.

Сводка комплектования за 18.07.1942

1942 год

В январе в Ленинград отправлен эшелон масла с Новосибирского жиркомбината. В марте эшелон вернулся обратно с эвакуированными ленинградцами. В августе из Ленинграда прибыло 22 детских дома и интерната с 1814 детьми.

30 января под руководством академика Сергея Чаплыгина при Горисполкоме образован комитет учёных — для решения важнейших оборонных и народохозяйственных задач.

20 февраля на фронт отправляется бронепоезд «Советская Сибирь», построенный коллективом депо.

В городе появляются новые отрасли: электро‑ и радиопромышленность, чёрная и цветная металлургия.

Подавляющее большинство городских предприятий, выпускавших ранее гражданскую продукцию, начинают работать на нужды фронта: производить бытовую технику, оружие, боеприпасы и другие материально-технические средства ведения войны.

Летом создана 150-я стрелковая дивизия и сформирована Добровольческая дивизия из тех горожан, кого не призвали в армию повестки военкоматов, в сентябре вступившая в строй действующих частей Красной армии.

Сибиряки воевали и на других фронтах: 78-я дивизия Белобородова, вступившая в бой под Москвой прямо из эшелонов, стала 9-й гвардейской, особенно отличилась под Сталинградом.

В октябре Новосибирский горком ВКП (б) по просьбе командования 4-го Гвардейского миномётного полка принял постановление о шефстве трудящихся над этой частью. 128 сибиряков были направлены в часть.

Более 1,2 млн рублей передал слёт молодежи Новосибирска на постройку легендарных «Катюш» с просьбой назвать их «Новосибирский комсомолец». На средства и сбережения работников приборостроительного завода имени Ленина приобретено 24 боевых машины БМ-13.

Понтонный мост через Обь

Установленные в начале войны нормы снабжения населения СССР

1943 год

12−18 января после осуществления прорыва блокады Ленинграда, в Новосибирске объявлена Неделя особой помощи городу на Неве.

21 марта в Новосибирске проходит I областной съезд молодых рабочих и комсомольцев.

В июне областная научная библиотека закончила комплектование библиотек для двух городов в освобождённых районах страны. Среди населения также было собрано более 300 томов различных книг.

2 июля Новосибирское отделение Союза писателей выпустило 8-страничную литературную газету «Сибирские огни» для воинов-сибиряков. Её увезли на фронт вместе с подарками делегаций трудящихся и общественности.

10 июля на Красном проспекте Новосибирска произошел взрыв. У деревянного одноэтажного дома рядом с мединститутом врезался в землю и взорвался истребитель Як-7. Во время испытательного полёта на борту случилась авария, и летчик, не желая бросать машину на горожан, тянул вдоль Красного проспекта до площади Сталина.

В начале года среди молодежи Новосибирска развернулся сбор средств на строительство боевого корабля для Северного морского флота. Главным подарком стала подводная лодка, которая торжественно была передана морякам 10 августа 1943 года. На лодке был поднят флаг и укреплена доска с текстом «Смерть немецким оккупантам! Подводная лодка «Новосибирский комсомолец» построена на средства, собранные комсомольцами и молодёжью Новосибирской области».

На добровольные пожертвования новосибирцев также построены бронепоезд «Железнодорожник Кузбасса», танковая колонна «Новосибирский осоавиахимовец», сибирские эскадрильи «За Родину», «Боевая подруга», самолёт «Донор Сибири».

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21.08.1943 Новосибирск был выделен из состава области и отнесён к категории городов республиканского значения. Положение сохранялось до 1958 года, когда он был снова переведён в категорию городов областного подчинения.

3 ноября Новосибирск отнесён к числу режимных местностей I категории, став опорой армии и тыла.

Командир бригады ПЛ капитан 1 ранга Колышкин, военком бригады ПЛ Болдырев

1944 год

7 февраля правительственная комиссия приняла от строителей здание Новосибирского театра оперы и балета. Весной в течение двух недель проводится приём в оперно-хоровую и балетную студии. Театр готовится к открытию, идут репетиции. Сам Новосибирский театр оперы и балета сегодня — одна из достопримечательностей Новосибирска. Он открылся 12 мая 1945 года. Здание театра строилось до 1941 года, перерыв в строительстве наступил из-за Великой Отечественной войны.

В течение марта и апреля в Белоруссию отправлено 52 вагона металла, кокса, строительных материалов. В адрес шахт Донбасса городская молодёжь направила более 10,5 тысяч различных инструментов, стройматериалы и несколько тысяч книг для библиотек.

4 июня работники предприятий треста столовых собрали 180 тысяч рублей на постройку самолёта.

В июне на II съезде молодежи города принято решение собрать средства для строительства минометов для 4-го Гвардейского минометного полка. За короткое время собрано 1 411 046 рублей, построено 24 миномета с надписью: «Новосибирский комсомолец».

С конца 1944 года бесценные сокровища культуры, находившиеся в Новосибирске в эвакуации, стали покидать город.

Из новосибирских госпиталей 84% солдат и офицеров вновь возвращались в строй.

Ученики школы №38. Новосибирск. Новосибирская область. 25.04.1945

1945 год

За время войны свыше 50 тысяч новосибирцев приняло участие в донорском движении.

За годы войны Новосибирск дал фронту около 4 млн единиц летнего и зимнего обмундирования для армии, шесть бронепоездов, десять бронеавтомашин, десятки военно-санитарных поездов, поезд по ремонту вагонов и паровозов.

103 тысячи новосибирцев удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», свыше 2,2 тысячи горожан награждены орденами и медалями. Завод «Сибсельмаш» награждён орденом Ленина и орденом Отечественной Войны I степени. Заводы имени В. П. Чкалова, Приборостроительный и «Электросигнал» — орденами Ленина.

Митинг 9 мая 1945 года. Новосибирск. Новосибирская область. 09.05.1945

9 мая «тысячи людей, повинуясь велению сердца, стремились в центр города, на площадь. Люди, одетые в праздничные костюмы, нескончаемым потоком шли по трамвайной линии. По дороге то здесь, то там вспыхивала песня, размыкался круг и люди пускались в пляс. Все говорили в этот день только о Победе».

В 9 часов утра на площади Свердлова, где собралось более 150 тысяч новосибирцев, начался митинг.

Пл. Свердлова, 09.05.1945

Генеральная репетиция спектакля Театра оперы и балета «Иван Сусанин», предварительно назначенная на 9 мая 1945, не состоялась — артисты, как и весь народ, были охвачены всеобщим ликованием.

Новосибирский государственный театр оперы и балета открывается 12 мая — оперой М. И. Глинки «Иван Сусанин».

Победу город Новосибирск встретил сильно изменившимся — к началу войны в городе насчитывалось 450 тысяч жителей, к 1945 году численность увеличилась до 605 тысяч. Жилой фонд в военные годы состоял в основном из каркасно-засыпных, брусчатых бараков, деревянных домов и землянок. Многие семьи проживали в подвальных и чердачных помещениях.

Встреча первого эшелона с фронтовиками на новосибирском железнодорожном вокзале

В июле в Новосибирск стали прибывать первые эшелоны с демобилизованными воинами.