Протестный митинг на Вацлавской площади в центре Праги численностью около 10 тыс. человек, целью которого стала якобы пророссийская политика президента Чехии Милоша Земана, вызвал бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 30 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Безвиз

"Скоро уже в России начнут проходит антиевропейские митинги?» — задаётся вопросом Никита Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что акции протеста на территории России, посвящённые недовольству политикой руководства страны, оказались не столь популярны, как в Чехии. Люди убеждены, что собравшиеся на митинге в Чехии не особо понимают, зачем они это сделали.

«Тот неловкий момент, когда властью в России недовольно больше чехов, чем самих граждан России. Цирк, да и только. Даже не понимают, кто их на этот митинг организовал», — поделился своим мнением Константин Б.

«Даже в Чехии митинги против правительства России больше, чем в самой России. Забавно», — отметил Иван Е.

Часть людей предположила, что на митинге было достаточно украинских флагов, что может говорить о том, что это митинг украинской общины, которая по любому поводу будет высказывать своё недовольство Россией.

«Сдаётся, что это митинг украинских гастарбайтеров! Десять тысяч на плантациях Чехии-то точно наберётся», — предполагает Александр Ш.

Жители Праги приветствуют советских военнослужащих на танке Т-34. 1945

Некоторые комментаторы отметили, что Россию и Чехию связывает история. Именно чехи приняли участие в гражданской войне на территории нашей страны, в результате чего многие предки сегодняшних граждан Чехии покоятся в российской земле.

«А где потомки чехов, чьи предки встречали советских и русских солдат в 1945-м как освободителей? Хорошо поработали американцы по прочистке мозгов чехов. Стерли потомственную память», — считает Марина Л.

Ряд пользователей предположил, что ухудшение отношений между Россией и Чехией нанесет серьёзный урон по благосостоянию простых жителей Чехии. Поэтому недовольные граждане могут вскоре заявить о своём праве на протест в защиту отношений с Москвой.

«Мне интересно, когда настоящие чехи начнут бить этих укро-белорусско-прибалтийских бомжей-гастарбайтеров, которые выходят за пару евро помахать своими тряпками?» — написал Сергей И.

Нашлись и те, которые вынесли требование к руководству Российской Федерации. Граждане считают, что Чехия, по сути, стала врагом России, а такая ситуация требует соответствующих ответных действий.

«Чехия враждебное нам государство! Запретите им торговать своим паршивым пивом и товарами. Хватит в дипломатию играть со свинопасами!» — пишет Владислав П.

Kremlin.ru Милош Земан

Напомним, 29 апреля около десяти тысяч жителей Праги, по данным полиции, вышли на митинг на Вацлавскую площадь в центре города, чтобы выразить протест «пророссийской политике» президента Чехии Милоша Земана.