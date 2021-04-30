Апрель в сербских СМИ был отмечен обсуждениями двух «нон-пейпер-документов», предлагающих решение косовского вопроса. Первый якобы составил словенский премьер Янез Янша, и в нем предлагается решать действующие балканские конфликты с помощью создания «Великой Албании», «Великой Сербии» и «Великой Хорватии». Второй, как утверждается, является плодом совместных германско-французских дипломатических усилий, и в нем предлагается способ заставить Белград подписать «юридически обязывающее соглашение» с Приштиной, которое предоставит краю уже полную независимость при минимальных уступках сербской стороне. Затем президент Сербии Александр Вучич полетел в Брюссель, провел переговоры с европейскими чиновниками и заявил о том, что Сербию ожидает ускорение процесса евроинтеграции и реализация ряда экономических проектов с участием ЕС, но при этом намекнул на то, что Евросоюз лишь усилит давление на Белград с целью добиться завершения переговоров по Косово и Метохии.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Как появление двух «недокументов» связано с реальным процессом косовского урегулирования, ИА REGNUM рассказывает профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Непосредственно перед визитом главы сербской дипломатии Николы Селаковича в Россию в сербской прессе была опубликована новость о том, что премьер Словении Янез Янша составил «нон-пейпер-документ», в котором предлагается решение балканского кризиса, предусматривающее создание «Великой Сербии», «Великой Албании» и «Великой Хорватии». Что стоит за этой новостью, которая, если вспомнить историю отношений Словении с другими странами бывшей Югославии, звучит как политическая фантастика?

По моему мнению, это очевидная провокация, за которой могут стоять те силы, которые выступают за раздел Косово.

Надо сказать, что раздел Косово — это не что иное, как передача более 95% территории Косово албанским сепаратистам. Так что документ, чье авторство приписывается Янше, больше всего на руку инициаторам раздела Косово. Все остальное не имеет никакого смысла. Единственная открытая тема на Балканах — это Косово и Метохия.

Диего Ривера. Раздел земли. 1924

Президент Вучич хотел бы оправдать свое предательство Косово каким-то планом раздела территории южного сербского края, но это просто шаг отчаяния. Вучич в сентябре 2020 года подписал Вашингтонское соглашение, и теперь Запад требует от него просто выполнить статью 15 этого соглашения и допустить вступление сепаратистского Косово в ООН.

Какие аргументы, по Вашему мнению, указывают на то, что за «словенским нон-пейпер документом» скрываются те политические силы, которые продвигают план раздела Косово?

Сам разговор о каком-то большом переделе границ на Балканах звучит очень странно. Единственный юридический и дипломатический процесс, который происходит на Балканах в последние 20 лет — это переговоры о статусе Косово, или, иными словами, о пересмотре резолюции 1244 СБ ООН. Поэтому я как юрист считаю, что здесь главная тема — Косово, а не Босния и Герцеговина, не Албания и не «Великая Сербия».

Также хотел бы добавить — каждый, кто выступает за раздел Косово, выступает против резолюции 1244 СБ ООН. А тот, кто хотел бы отмены резолюции, одновременно хочет увидеть, как Россия уходит с Балкан и как ее дипломатическое влияние в регионе сходит на нет. Это мое мнение.

Переход колонны М. Д. Скобелева через Балканы, 1877–1878

Вскоре после «нон-пейпера» Янеза Янши появился новый «нон-пейпер», за которым якобы стоят Франция и Германия. Расскажите, в чем суть этого второго документа, который обсуждается, но который также никто пока не видел?

Содержание второго «нон-пейпера» в большой степени совпадает с так называемым планом Ишингера, который Россия и тогдашний премьер-министр Сербии Воислав Коштуница отвергли в 2007 году. Что там предлагается? Сербия не установит дипломатические отношения с Приштиной и не отправит туда своего посла, но признает территориальную целостность и суверенитет сепаратистского Косово на базе плана немецкого дипломата Вольфганга Ишингера, который взял за его основу договор между двумя Германиями от 1972 года. Но не будет ошибкой сказать, что в этом якобы французско-немецком документе на самом деле разрабатывается Статья 15 Вашингтонского соглашения, которая открывает сепаратистскому Косово путь для вступления в самую главную международную организацию — в ООН. Если Косово вступит в организацию, в соответствии со статьей 2 Хартии ООН, Сербия и все остальные государства, не признающие независимость южного сербского края, будут обязаны уважать границы и территориальную целостность сепаратистского образования. В этом суть документа.

Но я хотел бы обратить внимание на другое обстоятельство. Президент Вучич заявляет о том, что он никогда не признает Косово, и с формальной точки зрения он не врет. Но он должен был бы к этому добавить, что он никогда не позволит, чтобы Косово стало членом ООН. Этого он как раз никогда не говорил. Так что он просто прибегает к юридическим уловкам, за которыми скрывается план, который Сербия с помощью России отвергла еще в 2007 году.

Также интересно напомнить, что Госдеп США на днях потребовал срочного завершения переговоров по Косово и Метохии под эгидой Брюсселя. По моему мнению, брюссельский процесс близок к завершению, и «нон-пейпер-документы», о которых мы говорим — это пробный шар, который был выпущен для того, чтобы проверить реакцию сербского общества. Это очередной шаг Вучича в сторону предательства Косово и Метохии.

Алексндр Горбаруков ИА REGNUM Вучич

Вы допускаете, что момент подписания «юридически обязывающего соглашения» между Белградом и Приштиной ближе, чем мы привыкли думать?

Это не исключено. Только я назвал бы это не завершением переговоров Белграда и Приштины, а завершением переговоров о членстве так называемого Косово в ООН. Все остальное Вучич уже сделал. Подписанием Брюссельского и Вашингтонского соглашений он решился на односторонние уступки Приштине, Сербия в этом процессе не получила ровным счетом ничего. Теперь я ожидаю нового витка обработки сербской общественности. Нам будут объяснять, что Сербская православная церковь в Косово получит особый статус, что сербы на севере края получат такую автономию, что ее можно будет приравнять к автономии Республики Сербской. Это неправда. Речь идет всего лишь о применении плана Ахтисаари от 2007 года (план косовского урегулирования, предложенный спецпредставителем генсека ООН по Косово, финским дипломатом Мартти Ахстисаари, который предусматривал фактическое предоставление независимости сербскому краю Косово и Метохия — ИА REGNUM) или об обеспечении сербам тех прав, которыми обладают нацменьшинства. Это факты, всё остальное выдумки, так как не существует никакой экстерриториальности церкви, а также по конституции сепаратистское Косово задумано не как федерация, а как унитарное образование.

Разговоры об автономии сербов на севере края или об особом статусе церкви — это сказки для наивных. То, что Вучич делает сегодня, черными буквами будет вписано в историю Сербии.

Пейзаж с грабителями, разделяющими добычу, 1605

Получит ли Сербия в обмен на Косово Республику Сербскую? Мы знаем, что лидер сербов в Республике Сербской Милорад Додик неоднократно заявлял о том, что нельзя признавать право Косово на отделение и при этом оспаривать это же право Республике Сербской.

Милорад Додик неоднократно публично поддерживал идею Вучича о разделе Косово и Метохии. Я знаю, что это противоречит Конституции Сербии и резолюции 1244 СБ ООН, и поэтому я не мог понять, зачем он этого делает. Для меня это звучит как продолжение медийной сказки о том, что в случае отказа от Косово Сербия получит в качестве вознаграждения Республику Сербскую. Как юрист я ответственно заявляю, что это невозможно — если мы потеряем Косово, мы не получим ни Республику Сербскую, ни некую таинственную «Великую Сербию». Это полная подмена тезисов. Дейтонское соглашение нельзя отменить без воли Запада, а Запад против. С другой стороны, Запад выступает за независимое Косово.

Действительно ли Белград в безвыходном положении? Сербская пресса писала о том, что Палестина собирается потребовать приостановить членство Косово в Организации Исламская конференция, потому что Приштина, в соответствии с Вашингтонским соглашением, открыла диппредставительство в Иерусалиме. Может ли Сербия использовать это и отыграть ситуацию назад?

Эпизод, о котором Вы упомянули, я воспринимаю как доказательство того, что президент Вучич является полным дилетантом в ведении внешней политики. Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович недавно посетил Москву, но при этом он побоялся упомянуть резолюцию 1244 СБ ООН по Косово. Потом он поехал в Иран и там говорил о сербско-иранской дружбе, зная при этом, что Вучич подписанием Вашингтонского соглашения обязался переместить посольство Сербии из Тель-Авива в Иерусалим до 1 июня 2021 года. Невероятный авантюризм и лицемерие — вы едете в Москву, потом в Иран, но в итоге вы соглашаетесь на то, против чего выступают и Москва, и Тегеран, а это отмена резолюции 1244 и перемещение диппредставительства в Иерусалим. Я напомню, что Организация Исламская конференция была основана в 1960-е годы прошлого века как раз из-за нападений на святые места ислама, вернее, на мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Пока свои диппредставительства в Иерусалим переместили только США, Гватемала, так называемое Косово, и это сделает еще и Сербия. Вучич опустил такое старое европейское государство, как Сербия, до уровня американского протектората.

Nasa.gov Балканcкий полуостров. Вид из космоса

Альбин Курти недавно призвал Афины пересмотреть решение о непризнании независимости Косово. Подобные призывы были адресованы и Словакии. Стоит ли ожидать, что пять стран ЕС, которые до сих пор не признают Косово, сменят свою позицию на этот счет в ближайшем будущем?

Вы поставьте себя в положение Москвы, Афин, Братиславы… Если вам Курти как рупор американской политики говорит, что существует статья 15 Вашингтонского соглашения, в которой написано, что Сербия не будет препятствовать приему Косово в международные организации, что вы на это ответите? Курти и его западные спонсоры имеют полное право спросить, почему вы не признаете Косово, если Сербия отказалась от своего права представлять Косово в ООН.

Вучич попытается объяснить нам, что он не признал Косово и не направил посла в Приштину, но в международном праве важнее, являетесь ли вы членом ООН или нет. Курти держит в руках аргумент, который ему дал Вучич и который может быть использован против России в СБ ООН в сентябре этого года.

Остается только резолюция 1244 как международный договор, в котором Сербия не участвовала, но он к ней относится. Эту резолюцию Вучич не может отменить в одностороннем порядке.

Президент Вучич поставил страну в немыслимое положение, когда Россия защищает территориальную целостность Сербии больше, чем сам официальный Белград. Меня это не радует, меня этот факт, скорее, шокирует, но я как юрист не могу его не отметить.