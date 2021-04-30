Пригород Челябинска Копейск на уходящей неделе (26 апреля — 2 мая) несколько раз оказывался в информационной повестке. 29 апреля там, купаясь в карьере, утонул 12-летний мальчик, а днём раньше глава СКР Александр Бастрыкин поручил своим подчинённым проработать вопрос о создании мемориала на могиле юнармейца Дмитрия Новосёлова, который погиб в мае 2019 года, спасая двоих тонувших детей. Но наиболее резонансным стало произошедшее с четырёхлетним мальчиком из многодетной семьи. Ребёнок, на котором, предположительно, из-за игры с газовой зажигалкой, вспыхнула одежда, получил ожоги, но несколько дней оставался без квалифицированной медицинской помощи.

Александр Куликов ИА REGNUM Скорая помощь

Эта история получила широкую огласку 27 апреля. А ещё 24 апреля неравнодушные граждане подняли тревогу в соцсетях. В паблике местных волонтёров «Помоги малышу» в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано обращение к матери ребёнка с требованием открыть дверь и пустить медиков.

«ТАНЯ!!! ДВЕРЬ ОТКОРОЙ!!! Дай СПАСТИ РЕБЁНКА!!! Ему нужна помощь!!! На данный момент мы возле подъезда. Скорая помощь уехала. Ждём полицию. В таком состоянии малыш уже третьи сутки. Жив ребёнок или нет — не знаем», — говорится в паблике. И запись сопровождается фотографией пострадавшего мальчика. Судя по ней, на животе у ребёнка довольно серьёзный ожог.

Запись ли подействовала или что-то ещё, но буквально в течение 20 минут после её размещения дверь квартиры открыли. Ребёнок жив. Неравнодушные граждане повторно вызвали скорую помощь. Мальчик был госпитализирован.

Сергей Потеряев ИА REGNUM «Я люблю Копейск»

По предварительным данным, ребёнок играл газовой зажигалкой и на нём загорелась одежда. По другой же версии, которую приводит издание 74.ru, одежду на нём подожгла сестра, с которой он находился в комнате. Взрослых рядом в этот момент не оказалось. После скандала областное минсоцотношений начало проверку. Женщине грозит штраф. Детей у неё отобрали и поместили в реабилитационный центр. Этому поспособствовало и то, что семья стоит на учёте как неблагополучная в социальном плане.

Произошедшее в Копейске активно обсуждают в соцсетях. Многие осуждают эту женщину. Она, кстати, тоже отметилась на просторах интернета, правда, конструктивного диалога с остальными интернет-пользователями у неё не вышло.

«Уважаемые дамы, я не считаю нужным кому-либо что-то рассказывать, доказывать, как мой ребёнок получил ожог и почему я не вызвала скорую. Сидят умные тут все, типа ни у одной из вас не было такого», — написала эта гражданка.

Также она добавила, что знает, что такое ожог, как и то, что в аптеке есть много средств: как обезболивающих, так и от ожогов. Но понимания у собеседниц не нашла.

«Нормальная мать обратится в больницу, а не будет дома мучить своего ребёнка!!! Вы что, вообще не понимаете, что такое ОЖОГ и как ему больно!!!» — эмоционально ответила ей Татьяна К. А Катя С. добавила: «Татьяна, извините! У ребенка тяжелейший ожог, какая аптека? Больница и ещё раз больница!«

Сергей Потеряев ИА REGNUM Дворец творчества детей и молодежи в Копейске

Отметим, эти комментарии — одни из самых спокойных. Многие люди не стесняются в выражениях. И понять их вполне возможно.

«Не дай бог такую мамашу никому, за что ты так с детьми, бедные дети!» — написала этой женщине в «ВКонтакте» некая Света Г.

По словам знающих эту женщину людей, она злоупотребляла спиртным. Некоторые заявляют и о том, что алкоголь у неё дома якобы лился рекой и в то время когда четырёхлетний мальчик страдал от ожогов. Сама она, впрочем, это не подтверждает. Как бы то ни было, сейчас по этому инциденту идут проверки. Проверяют и сотрудников местной опеки. О результатах проверочных мероприятий обещают проинформировать общественность.

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