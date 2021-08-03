В Страстную седмицу петь возбраняется. Ну или так — не рекомендуется. Как и слушать песни. Однако на ум всё равно приходит классическое из Высоцкого:

Уильям Хогарт. Награда за жестокость

«И вот — охота на волков,

Идёт охота —

На серых хищников

Матёрых и щенков!

Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,

Кровь на снегу — и пятна красные флажков».

А как тут не вспомнить Владимира Семёновича, когда читаешь такие новости?

Отличился курганский депутат Денис Хахалов, представляющий «Единую Россию». Он отправился на охоту и устроил там что-то жуткое, от чего зоозащитники сразу же должны были бы испепелить Хахалова. Депутат вместе с остальными преследователями животных всячески издевался над зверьми. В частности, охотники засовывали ружья в волчьи пасти, а сам Хахалов переехал несчастного зверя снегоходом. Отвратительно!

Депутат так объяснил свои гадостные поступки: «Охота была законной. На волка наехал лыжами снегохода потому, что в ружье закончились патроны, а он был ранен и развернулся, чтобы наброситься на меня». Впрочем, опубликованное видео преподносит несколько иную картину. Не волк представляет угрозу, а скорее, депутат ведущий себя, точно герой «Странных игр» Михаэля Ханеке.

Охота на волков (1615-1621)

По отношению к Хахалову уже предприняты меры. Соответствующий документ в своем Telegram-канале разместил заместитель секретаря генсовета единороссов Александр Хинштейн. «На основании решения комиссии всероссийской политической партии «Единая Россия» по этике от 28 апреля 2021 года в соответствии с п. п. 4.3.2, 10.11.13 Устава всероссийской политической партии «Единая Россия» президиум генерального совета решил: исключить из членов партии Хахалова Дениса Сергеевича».

И правильно. Потому что из личного опыта скажу, что люди в партии разные. И зачастую попадаются весьма милосердные.

Однако изгнание Хахалова не снимает всех вопросов. Особенно, если учесть, что российский политический истеблишмент устроен весьма коварно. И человек, будучи удалённым из одного места, всплывает в другом. Чуть менее, а подчас и таком же хлебном. Виной тому — кумовство, деньги, связи, всеобщая повязанность. Так что, возможно, история Хахалова ещё не закончена.

StockSnap Чиновник

Но интересно другое. По-писательски интересно. Это ведь сильнейший образ: депутат, переезжающий волка снегоходом, а после в пасть засовываются ружья под одобрительный мат-перемат. Люди, совершающие такое, думают ли они, как выглядят со стороны? Особенно, если наделены соответствующими «корочками» и названы «слугами народа». У них депутатская неприкосновенность. У них роскошные условия. И они должны отстаивать интересы народные. А тут — такое.

И в таком жутком обращении с животным кроется и не менее жестокое обращение с избирателем. В центральном совете партии этот момент, подспудный, архетипический даже, уловили и потому Дениса Сергеевича изгнали. Хахалов ведь не просто совершил глупость, жестокость, ошибку — не просто показал себя человеком предельно не подходящим для больших дел, нет. Он в принципе дал яркий образ, проиллюстрировав известное отношение народа к депутатам как к кровопийцам, коим плевать на людей. И этот переезд снегоходом погибающего, мучающегося волка — он как признание, саморазоблачение: мол, смотрите, такие мы. Согласитесь, есть в этом нечто глубинное.

(сс) 5arah Волк в овечьей шкуре

И наверняк, Хахалов не понимает, за что с ним поступили так строго. Почему изгнали из партии. Как не понимал того же бывший севастопольский губернатор Овсянников (к счастью, в городе-герое теперь куда более достойный градоначальник), совершавший одну глупость с хамством за другой. Они вообще — эти люди — мало что понимают. И когда им говорят: будьте активнее в социальных сетях, ведите работу с населением, показывайте «чиновника с человеческим лицом», то они, конечно, эти избранники народные, стараются, подчас даже очень стараются — однако всякий раз, скажу жаргонно, палятся, выставляя своё истинное нутро.

Так получилось и с господином Хахаловым. Он явил образ глубинный, образ собирательный. Портрет тех, кто ведёт охоту не только на волков, но и на вполне себе разумных живых людей. Ведёт почти теми же методами и с теми же матерными прибаутками.