В Архангельске проводятся крупнейшие археологические раскопки, связанные с реставрацией кинотеатра «Север», ранее «Эдисон». Раскопки — требование закона, расходы на них были заложены в смету на реставрацию кинотеатра. На вопросы ИА REGNUM ответил ведущий раскопки младший научный сотрудник Института археологии РАН Максим Чирков.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Археологические раскопки на строительстве жилого комплекса «Ривер Парк» в Архангельске рядом с местом Михайло-Архангельского монастыря

Владимир Станулевич: Это крупнейшие по площади вскрытия раскопки в Архангельске?

Максим Чирков: Возможно, сопоставимые по площади археологические раскопки проводились О. В. Овсянниковым в 1984 г в Гостиных Дворах. Точно сказать не могу, надо посмотреть в архивах. Можно сказать, что наши раскопки крупнейшие в Архангельске по площади вскрытия за последние 35 лет. Работы ведутся благодаря отапливаемым павильончикам и в холодные месяцы. Сейчас они приостановлены по погодным соображениям и возобновятся, когда станет посуше. Мы не избежим откачки грунтовых вод, это особенность архангельской археологии.

Владимир Станулевич: Территория, где проходят раскопки, вXVI-XVII веках занимала Стрелецкая слобода. Её следы найдены?

Максим Чирков: Следы Стрелецкой слободы на данный момент не обнаружены. Мы дошли до слоя начала XVIII — конца XVII века. Все самое интересное впереди, хотя я не уверен, что мы найдем что-то от Стрелецкой слободы, она часто горела…

Владимир Станулевич ИА REGNUM Археологические раскопки на месте кинотеатра «Север» в Архангельске

Владимир Станулевич: Говорят о большом числе находок, что их счет идет на тысячи. Что найдено из артефактов?

Максим Чирков: Обнаруженные археологические находки в основном представлены массовым археологическим материалом, среди которого: фрагменты керамических сосудов разных видов, стекло, слюда, шлак, кости животных, отходы косторезного производства.

Наиболее интересные индивидуальные находки: деревянные лопатки, оселки, проколка, костяной гребень, лапоть, резное изделие из дерева, костяная пластина — отход при производстве пуговиц. Это артефакты XVIII — начала XX веков. Какого-то уникального артефакта среди них нет.

Владимир Станулевич: Какие предварительные выводы можно сделать об Архангельске прошлых веков?

Максим Чирков: На данный момент выводы об Архангельске прошлых веков на основании полученных материалов делать рано, изучена далеко не вся площадь работ. Археологические слои XVI—XVII вв. на данный момент не изучены, есть вероятность обнаружить и исследовать их в этом году. Сложно сказать, чем занимались архангелогородцы на этом месте, по завершении исследований это покажет анализ всей полученной информации.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Археологические раскопки у драмтеатра на месте деревянной крепости Архангельска

Владимир Станулевич: Ход раскопок и их значение для Архангельска прокомментировал Александр Суворов, начальник Северной экспедиции Института археологии РАН.

Максим Чирков: Архангельск — по большей части остается «терра инкогнита» для историков, археологов и его жителей. Прошлое города практически не исследовано в сравнении, например, с Вологдой. Там дело в наши дни обстоит значительно лучше. Не стоит говорить о каком-то объекте, крепости или монастыре, надо говорить, что город малоисследован в целом. Очевидно, в Архангельске раньше и сейчас недооценивают значение для его экономики и привлекательности археологических исследований. Надо отметить, что в последние годы появились отрадные примеры спасательных археологических раскопок на месте будущего строительства. Такая практика является распространенной в мире. Имею в виду раскопки у драмтеатра, на месте строительства группой «Аквилон» жилого комплекса «Ривер Парк» рядом с местом Михайло-Архангельского монастыря и вот эти, у кинотеатра «Север». В некоторых случаях археологов подталкивала к открытиям работа, выполненная ненарушающими георадарными методами, специалистов по которым приглашала Архангельская митрополия и фонд «Император». С планами всегда трудно, главное — надо исключить потери нашего культурного наследия при хозяйственной деятельности.

В 2019 году у драмтеатра, на месте деревянной крепости Архангельска, на месте Михайло-Архангельского монастыря, давшего имя Архангельску и области, еще в ряде мест, были проведены георадарные исследования по поиску скрытых под землей памятников прошлого города. Специалистов ВНИИСМИ пригласили с помощью российского благотворителя Владимира Крупчака Архангельская митрополия, фонд «Император» и Архангельское отделение ИППО. Работы с открытым листом сопровождал археолог ИА РАН Алексей Беличенко. В 2020 году Институт археологии РАН, используя итоги георадарных исследований, провел раскопки, которые привели к находке ограды Михайло-Архангельского монастыря и деревянной конструкции у драмтеатра, материал которой, по данным дендрохронологии, датирован 1610 годом и предположительно принадлежит деревянной крепости Архангельска.