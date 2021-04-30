На вопросы ИА REGNUM ответил губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.

Пресс-служба губернатора НАО Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный

Владимир Станулевич: В Нарьян-Маре для освоения Лаявожского и Ванейвисского месторождений зарегистрировано новое предприятие «Лаявожнефтегаз» — «дочка» ЛУКОЙЛа и Газпрома. РУСХИМГАЗ планирует освоение Кумжинского и Коровинского месторождений, строительство газопровода до Индиги, метанолового завода и порта для отгрузки продукции. Значит округ все больше зависит от нефтегазовых доходов или идет диверсификация его экономики?

Юрий Бездудный: На территории нашего округа расположены крупные запасы нефти и газа. Так сложилось исторически, и как бы нам ни хотелось уйти от «нефтяной зависимости», сделать это полностью нам сложно. Судите сами. По максимальным оценкам в недрах НАО расположено более 500 миллионов тонн нефти и более 500 миллиардов кубометров газа.

На территории Северо-Западного федерального округа Ненецкий автономный округ, наряду с Республикой Коми, обладает наиболее высоким потенциалом освоения недр. По состоянию на 2018 год выработано около 10% разведанных запасов нефти и всего около 1% газа. Потенциал роста добычи нефти и газа только по доказанным запасам составляет 8,4 миллиона тонн и 3 миллиарда кубометров ежегодно.

Интенсивная реализация этого потенциала — одно из направлений развития округа согласно утвержденной Стратегии социально-экономического развития до 2030 года. Здесь основной задачей выступает необходимость предпринять все возможные усилия для привлечения крупных инвестиционных проектов на территорию региона для увеличения добычи нефти и газа. Следующим шагом должно стать создание инфраструктуры переработки углеводородов на территории региона.

В свою очередь, привлечение на территорию округа крупных инвесторов и реализация указанных проектов будут способствовать созданию инфраструктуры вокруг них и соответственно возникновению спроса на услуги и товары, которые может оказывать и местный бизнес, тем самым наращивать свои объёмы производства, обеспечивая занятость местного населения и рост оборота в несырьевой сфере экономики.

Безусловно, ключевой отраслью экономики округа останется добыча нефти и газа, но при этом необходимо стимулировать развитие малого предпринимательства в области оленеводства, сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства для обеспечения занятости населения.

Перед названными в вопросе проектами действительно стоит задача в том числе по диверсификации экономики. Газохимический проект группы «Русхим» относится к проектам переработки, а не только добычи и реализации в традиционном понимании. На примере этого проекта удастся диверсифицировать экономику округа, не говоря уже о многих других, которые будут запущены за счёт мультипликативного эффекта от прихода в округ крупных инвесторов.

По итогу нескольких лет в рамках реализации проектов по созданию совместного предприятия «ЛУКОЙЛ-Газпром» и газохимического проекта группы «Русхим» мы ожидаем прирост в более 1000 постоянных рабочих мест, 20 000 временных рабочих мест на периоды строительства и прирост налоговых поступлений более 200 миллиардов рублей до 2040-х годов.

Пресс-служба губернатора НАО Губернаторский компьютерный класс в Ненецкой школе им. Пырерки, г. Нарьян-Мар

Владимир Станулевич: Федеральные арктические льготы достаточны или их надо дополнять и изменять?

Юрий Бездудный: Начнём с того, что с принятием федерального закона о господдержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ в Налоговый кодекс были внесены изменения в части предоставления льгот по налогу на прибыль организаций, налогового вычета по НДПИ и сниженного НДС. Дополнительно резидентам Арктической зоны компенсируется существенная часть страховых взносов. Данные меры, безусловно, окажут существенное положительное влияние на деятельность резидентов.

На территории нашего округа в 2020 году принят закон, устанавливающий ставку налога на прибыль организаций в размере 12,5 процента в течение семи налоговых периодов, начиная с периода, в котором была получена первая прибыль от инвестиционной деятельности резидента Арктической зоны.

На данный момент разработан проект о применении инвестиционного налогового вычета, воспользоваться которым смогут и резиденты. В случае принятия данного закона они будут получать вычет в сумме до 50 процентов затрат в текущем и в трёх последующих налоговых периодах.

Стоит отметить, что каждый регион Арктической зоны может определять свой перечень мер поддержки с учетом бюджетной обеспеченности, инвестиционной привлекательности региона, пониманием экономической составляющей «изнутри». Такая возможность установлена законодательно.

Режим АЗРФ по своей сути — это беспрецедентная форма поддержки. С точки зрения инвестора данный режим абсолютно привлекателен.

Владимир Станулевич: Что происходит с поголовьем оленей? Насколько вероятен переход большинства оленеводов с кочевого на оседлый образ жизни? Сохранят ли они в этом случае свою самобытность?

Юрий Бездудный: Поголовье оленей — число, которое оленеводы регулируют самостоятельно в зависимости от множества факторов, как внешних, так и внутренних. Мы точно понимаем, что сейчас оленеёмкость пастбищ практически находится на максимуме. В связи с этим потребности в существенном наращивании поголовья сейчас нет. При этом мы понимаем, что как только будет решен вопрос по экспорту продукции, мы сможем наращивать объемы заготавливаемой оленины. Данный вопрос сдвинулся с места, так как в коронавирусный период вопросы развития экспорта были заморожены на международном уровне, а спрос на продовольственные товары в целом снизился.

Что касается второй части вашего вопроса — нет, оленеводы не собираются переходить с кочевого на оседлый образ жизни. Да, есть практика, когда оленеводы работают по аналогии с вахтой, базируясь и проживая на период отдыха в одном из поселков округа. Но сама суть оленеводства заключается в постоянном перемещении на более свежие пастбища с юга на север и обратно в зависимости от сезона.

Надо отметить, что уровень поддержки оленеводов в сравнении с другими субъектами значителен, и в сравнении с прочими северными субъектами размеры субсидий на мясо оленя кратно выше. При этом мы ставим себе задачи улучшать качество жизни оленеводов. Предусматриваем специальное обучение оленеводов-механизаторов в одной из наших профессиональных образовательных организаций для сохранения навыков жизни в тундре и передачи их новым поколениям.

Мы плотно сотрудничаем со старейшинами, семейно-родовыми общинами для того, чтобы учитывать их интересы. Я считаю, что самобытность, несмотря на глобализацию, будет сохранена.

Пресс-служба губернатора НАО Стадо оленей СПК «Харп», п. Красное

Владимир Станулевич: К объединению НАО с соседними регионами, о котором говорили губернатор Архангельской области А. Цыбульский и глава Коми В. Уйба, возврата больше нет или «никогда не говори никогда»?

Юрий Бездудный: Действительно, в последнее время эту тему снова начали обсуждать. Но ответ на Ваш вопрос достаточно короткий — на всё волеизъявление жителей.

Совершенно очевидно, что экономическая интеграция регионов — это необратимый процесс. Субъекты живут, взаимодействуют. Что же касается политической интеграции, здесь должно быть решение исключительно жителей.

Владимир Станулевич: Как долго будет строиться дорога на Усинск?

Юрий Бездудный: Темпы строительства дороги Нарьян-Мар — Усинск очень высокие. Судите сами. В октябре 2018 года и в декабре 2019 года были введены в эксплуатацию IV и III участки автодороги. В 2021 году планируется завершить строительство I участка, а в 2023 году завершить строительство II участка и участка с мостом через реку Шапкина. Это масштабный по меркам нашего округа объект, и, безусловно, мы не смогли бы реализовывать его в таком темпе самостоятельно, без поддержки правительства РФ, Минтранса России. Дорога Нарьян-Мар — Усинск строится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на федеральные средства. В этом году нам выделено 6,4 млрд рублей. Эту дорогу очень ждут жители округа.

Пресс-служба губернатора НАО На строительстве автодороги Нарьян-Мар — Усинск

Владимир Станулевич: По итогам вашей рабочей встречи с заместителем главы Росрыболовства В. Соколовым будут отменены суточные нормы вылова окуня, плотвы, налима, язя, ерша, повышены нормы вылова щуки, оленеводам разрешат лов в местах кочевий. Но остаются другие ограничения для лова рыбы. Вы планируете внести законопроект в Госдуму РФ по снятию ограничений на лов рыбы в личных нуждах?

Юрий Бездудный: Снятие ограничений на суточный вылов — лишь малая часть договорённостей. По факту мы собрали от рыбаков округа практически все предложения по снятию ограничений на любительский лов рыбы для личных нужд. Надо признать, что любительский лов сетями сам по себе является необычной практикой в общероссийском масштабе, поэтому пришлось много сил направить на аргументирование нашей позиции. Жители Севера исторически так добывали рыбу для своих семей, поэтому наша задача — защитить эти права.

Кроме суточной нормы договорились об упрощённом порядке добычи рыбы для кочующих оленеводов в границах особо охраняемых природных территорий, будем упрощать порядки по прибрежному рыболовству рюшами, а также будем создавать участки под любительский лов рыбы анадромных пород, сига и ряпушки. На текущий период все пожелания рыбаков были собраны и направлены на рассмотрение в Росрыболовство для внесения изменений в действующие Правила.

Пресс-служба губернатора НАО Строительство автодороги Нарьян-Мар — Усинск

Владимир Станулевич: Что получат жители округа благодаря подключению к международному интернет-кабелю Artic Connect, который планируется проложить по дну Ледовитого океана?

Юрий Бездудный: Все вопросы, касающиеся связи, для нашего региона важны и актуальны. Ненецкий автономный округ — это более 40 отдалённых от центра и в большинстве своём труднодоступных населённых пунктов. Естественно, это накладывает отпечаток на качество связи. В регионе есть ряд поселений, в которых нет альтернативы спутниковой связи — это село Шойна, посёлки Индига, Бугрино, Амдерма и Усть-Кара.

В рамках международного проекта Artic Connect планируется проложить оптоволоконный кабель и вдоль арктического побережья нашего округа. От него будут проектироваться отводы в прибрежные посёлки, о которых я сказал ранее. Реализация мероприятия позволит обеспечить в этих населённых пунктах доступ к высокоскоростному интернету и качественным услугам подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, что, в свою очередь, позволит внедрять и использовать современные цифровые сервисы, в том числе телемедицину, дистанционное образование.