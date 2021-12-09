30 апреля бывший советник по национальной безопасности лорд Питер Рикеттс заявил: «Если ваш номер телефона есть у большого количества людей, это можно назвать цифровым аналогом возможности заглянуть к премьер-министру». Он также отметил, что был очень удивлен тому, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не поменял свой номер телефона, когда вступил в должность.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Некоторые комментаторы предположили наличие у премьер-министра нескольких телефонов, как минимум двух, один из которых он и не менял.

«Может, я немного отстал, но ведь возможно иметь два телефона, два номера, один из которых будет использоваться только для конфиденциальных разговоров», — пишет @Peter81853661.

«Второй «одноразовый мобильник» — стандартное оборудование для криминального типа. Мне так сказали!» — отметил @NeilGodwin3.

Также некоторые комментаторы раскритиковали Джонсона и его политику, в очередной раз назвав его лжецом.

«Он реально самый слабый премьер-министр за всю историю. Однако народ выстраивается в очереди, чтобы он кого-нибудь пнул. «Ууу, Борис такой милый и очаровательный со своими растрепанными волосами». Слава Богу, мои родители еще живы и они видят, как эта страна превращается в сточную канаву», — также прокомментировал @NeilGodwin3.

«Ясно же, что он оставил этот номер специально, так легче связаться с ним для взяток и «пожертвований»», — считает @annehadet1.

«Номер следующий 0875-лжец-по-найму», — пишет @factgasm2.

«Чёрт! Если бы я знал, я бы позвонил ему, чтобы одолжить миллион фунтов на контракт по поставке чего-нибудь, в чём я вообще не разбирался», — написал @Gabe55Gabe.

Также отметили, что они бы написали Джонсону, чтобы он решил их проблемы с налогами.

Многие отметили, что они не удивлены такому развитию событий. Этот поступок премьер-министра назвали очередной глупостью и указали, что он может привести к серьезным проблемам в национальной безопасности. Есть и те, кто предложил Джонсону наконец-то покинуть свой пост.

«Шокирующее нарушение со стороны британской национальной безопасности и легкомысленность премьер-министра. Это само собой должно привести к отставке Бориса Джонсона», — считает @ACKaminski.

«Само собой! Это просто ещё одна идиотская вещь, которую сделал Борис… ясно, что ему надо уйти», — заявил @RobinVN4.

«Если это номер телефона Бориса Джонсона, тогда возможно взломать его телефон. Это, возможно, огромнейшее нарушение со стороны безопасности», — заметил @MartinWamsley.

Многие писали, что они не удивлены, почему эта новость появилась именно сейчас, после скандала с ремонтом в квартире на Даунинг-стрит, а в течение 15 лет до этого номер Джонсона никого не волновал.

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Оказалось, что личный номер телефона премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона был доступен для всех 15 лет. Его опубликовали ещё в 2006 году в пресс-релизе аналитических центров, но так и не удалили.