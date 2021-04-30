Со схемой обмана столкнулась руководитель творческой студии. Женщине позвонили якобы из администрации города, пригласили приехать зарегистрировать компанию для участия в конкурсе и попросили не забыть паспорт для проходной и пакет документов.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный звонок

«Казалось бы, ничего странного. Далее перезванивали и просили по пути купить зарядку (якобы у руководителя сломалась), а потом — кинуть ему на номер две тысячи рублей, так как «дело не в зарядке». Тут я сразу ответила, что думаю, но решила съездить в администрацию и сообщить, что от них поступают такие звонки. По приезду увидела людей, которые перевели деньги, и сообщила им, что никаких конкурсов и не проводят. Руководители, будьте внимательны!» — предупреждает пользователей Эльвира.

Паблик «Белгород — это интересно» подтверждает, что эта схема не единственная: под предлогом заключения сделки белгородским предпринимателям предлагали встречи, а потом отменяли их под предлогом внеплановых проверок и просили «проплатить стол» для «проверяющих».

»В Курской области с лета прошлого года мошенники прокачивают директоров крупных и средних предприятий на предмет липовых проверок с участием Роспотребнадзора и прокуратуры. Звонок директору на мобильный — выезжаем с проверкой по профилактическим мероприятиям защиты от ковид. Звонят с номеров +7(917), сим-карты зарегистрированы в Татарстане. Представляются заместителями областного прокурора. Фамилии «прокуроров» подбирают созвучные фамилиям действующих сотрудников. Далее развод на деньги. Полиция ищет и не может найти. Мы получили отписку из полиции», — написал Святослав.

Цитата из кф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР «Союз меча и орала»

Мошенники также предлагают коммерсантам «заключать» договоры и на оказание услуг, причём в рамках закона 223-ФЗ. Но для этого просят предоставить свидетельство о нахождении в реестре надёжных поставщиков, стоимость получения которого 40 тысяч рублей.

«Когда объясняешь контактному лицу, что это незаконное требование, он лепит чушь про то, что в договоре, который ты с ним заключишь, есть пункт о возмещении затрат исполнителя заказчиком. На вопрос, почему в документации нет проекта договора, этот товарищ начинает психовать и говорит, что у них нет обязанности публиковать проект договора в извещении о закупке. Когда стали внимательно смотреть документы закупки обнаружили левую печать и бред в тексте. Будьте осторожны. Представляются ПАО «Транснефть», — описала свою историю Ирина.

Пользователи соглашаются, что схемы с обзвонами давние, но это не отменяет того факта, что личные данные свободно продаются и надо же, наконец, с этим что-то делать.