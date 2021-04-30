Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь опубликовал отчет (содержит 175 страниц) о проделанной работе. Чиновник сообщил о закрытии сотен русских школ и остался недоволен гимном города Одессы («Песня про Одессу» из оперетты «Белая акация», которая исполняется на русском языке). В качестве «проблем» было отмечено то, что, несмотря на тотальную украинизацию образования, в школах на юго-востоке Украины и в украинской столице продолжают говорить на русском языке. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

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Новость в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Страна.ua», а также читатели телеграм-каналов «Думская — новости Одессы» и «наглый». Многие отметили, что суть всего украинского состоит в запрещении русского, так как украинская культура не в состоянии конкурировать с русской. Были и те, кто возмутился требованием изменить гимн города Одессы.

«[Одесса] основана была Российской империей. Если отбросить это прошлое, то Одесса — пустой лист. Кроме этого прошлого, прошлого у Одессы нет вообще никакого», — отметила Irene.

«Как и будущего нет», — добавил Даня Б.

«Историю Одессы не перепишешь, этот гимн — часть нашей культуры, какой бы она ни показалась текущему руководству страны. Тогда уже стоит запретить и саму Одессу», — добавил Дмитрий К.

«Мне про гимн понравилось: это же знаменитая песня из оперетты «Белая акация»…» — отметила Эмилия В.

«Сколько бумаги испортил… 175 листов…» — написала Елена И.

«Это специально для Крыма и Донбасса, чтоб поскорей полюбили Украину и захотели вернуться. Меня это успокаивает. С дураками нет нужды бороться, достаточно им не мешать, и они угробят себя сами», — отметил Victor K.

«И мы платим налоги на содержание этого дармоеда», — задумался Dmitry A.

Ilya Тарас Креминь

«Современный мир — многообразие языков, народов, культур и религий. Тяжело загнать современных граждан в дебильный заскорузлый колхоз, но уполномоченные очень стараются. Чтоб как в родных е**нях, но только с троллейбусом и ватерклозетом», — добавил Дмитрий Г.

«Пусть мовный омбизьян отчитается, как они со своей мовой умудрились развязать бойню в Донбассе и уничтожить Украину как государство, а ещё — сделать жителей страны нищими!» — пишет Денис Д.

«Креминь? У мовнюков как не фамилия — так уголовная погремуха», — в свою очередь добавил Vic Walker.

«Убивая все русское, Украина убивает себя. Только близорукие идиоты этого не понимают. Подобные процессы доходят до определенной точки, а затем начинается обратное действие. И уже понятно, что критический момент близок», — отметил Николай.

«Так для этого его и назначали, или кто-то думал, что будет иначе?» — задался вопросом Александр Л.

«Наконец доходит, что такое украинство?! Суть — ненависть ко всему русскому! Уберёте ненависть, и украинец сразу станет русским! Вот и вся нехитрая формула!» — подчеркнул Андрей П.

«Вся суть украинца и войны с Россией… Отморожу уши назло соседу», — добавил Дмитрий.

«Марш был, свастику носят, веру поделили на своих и чужих. Недолюди уже есть… осталось сжигать книги и концлагеря… Стоп. Концлагеря есть уже!!! Приплыли», — пишет Дмитрий.

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«Я вот до сих пор не пойму, почему водитель маршрутки или кассир должен на рабочем месте общаться на государственном языке, а актеры «95 квартала» (студия «Квартал 95», сооснователем которой является Владимир Зеленский — О. П.) могут на русском?.. Они же тоже на рабочем месте, так сказать», — задумался Николай.

«Собственно… Да. А это для вас открытие? Украинская культура и образование не может адекватно конкурировать с русской. Поэтому что? Курс на бусы из ракушек объявляется единственно верным», — отметил в свою очередь Konstantin M.

«Если раньше с собеседником, говорящим на украинском, я общалась так же, то теперь принципиально говорю только на родном русском и попутно «тыкаю его мордой» в незнание им украинского», — написала в свою очередь Viktori2611.

«Я не хожу в кино с тех пор, как озвучка стала на украинском, хотя укр[аинский] яз[ык] знаю прекрасно. А с 2014 [года] везде разговариваю только на русском. Теперь это дело принципа», — добавила Tatyana.

ИА Красная Весна Путь незалежности

«Да, именно запрет русского. Они об этом мечтали 30 лет. И планомерно осуществляли», — подчеркнул Дмитрий Н.

«Иногда хочется, чтобы все политическое украинство было сосласно во Львов без права выезда на остальную территорию. Скучные, пошлые и тупые дегенераты в одном месте, как в кунсткамере, это прекрасно», — подытожил Юрий.

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Напомним, на Украине с 16 января 2021 года в силу вступила норма языкового законодательства, в соответствии с которой все услуги обязаны предоставляться потребителям на украинском языке. Исключения составляют случаи, при которых сам потребитель выразил просьбу оказывать ему услугу на ином языке.