«Рабы НАТО на 100%» — грузинские соцсети обсуждают «оккупантскую гречку»
Статья в грузинском издании bpn. ge, где говорилось о возможном введении Россией временного запрета на экспорт гречневой крупы, оказалась популярной на пространстве соцсетей Грузии и заслужила десятки эмоций от одобрения до возмущения. Большинство грузинских пользователей соцсети Facebook, в которой издание bpn. ge поделилось своей публикацией под названием «Россия, возможно, временно ограничит экспорт гречневой крупы — страна является почти 100%-ным поставщиком этой продукции в Грузию», восприняло ее как очередную «угрозу» и «санкцию» России, направленную против Грузии.
«Они (Россия) в очередной раз проявили свою плебейскую душу. Такая страна, и пугает нас гречкой», — возмутился пользователь Г. Г.
Ему попытался возразить Я. С.: «А статью ты прочитал? Чем она нас пугает? Не только в Грузию прекращает…»
«А почему вы со мной на ты? Мы же на брудершафт не пили? Не понимаете, что это политика, а не экономика в отношении других стран. И насколько абсурдны аргументы…» — ответил Г. Г.
На это Я. С. ответил, что Грузии «пора прекратить все поставки из России, Турции и других стран, пошевелить одним местом и начать обрабатывать земли и выращивать что-то».
«А что, мы до сих пор росли на российской гречке?» — удивился пользователь Г. Г.
«Разве только гречка? 80% продовольствия поступает из России», — вмешался в беседу S.b.T. Однако добавил: «Главное, чтобы вакцина не была российской, а гречка еще ничего».
«И это еще не всё! Посмотрим, к кому потом будут взывать рабы НАТО—Евросоюза», — вставил реплику Т. Х.
Тема российского продовольствия оказалась для пользователя Д. А. особенно «наболевшей», и он упрекнул правительство Грузии за зависимость от России.
«Только за то, что мы на 100% зависим от России, «Мечта» заслуживает осуждения», — отметил Д. А.
У российской продукции и правящей партии «Грузинская мечта» нашлись и защитники.
«При чем тут «Мечта»? Россия — экспортер гречки по всему миру… В России выращивают гречку хорошего качества, поэтому прочитайте статью до конца. Даже китайцы закупают гречку у России. Гречка — диетический продукт, очень полезна для детей и больных. В Грузию завозили и китайскую, но очень была невкусная, и люди искали российскую. Так что «Мечта» тут ни при чем», — ответила противникам российской продукции пользователь Д. Г.
Ее поддержала Д. Н.
«Спросите у диабетиков, что значит для них гречка. Это единственная крупа, которую они могут есть».
Были и те, кто не забыл напомнить: «Россия — оккупант».
«А ведь кроме постсоветского пространства, гречку в пищу нигде не употребляют. Во многих странах Европы и Америки она вообще не продается. Экс-советским эмигрантам ее посылают отсюда как предмет ностальгии — вроде ткемали и чурчхелы», — отметил А.Г.
«Я не покупаю этот российский мусор, покупаю польский», — написал Т. П.
«Так мы ели оккупантскую гречиху», — съязвил Л. М.
А под конец пространного обсуждения грузинским гражданам посоветовали в случае дефицита гречневой крупы «сварить Гречиху» (так в Грузии именуют певца Гию Гачечиладзе, известного также как «Уцноби»).