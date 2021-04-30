



Иван Шилов ИА REGNUM Карабах

По инициативе Парижа состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, стороны рассмотрели внутриукраинский конфликт. Макрон проинформировал по существу о недавно прошедших в Париже переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждалось положение в Ливии. Путин и Макрон высказались за дальнейшее содействие продвижению политического процесса с участием всех ключевых ливийских сил. Рассматривалась также ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Стороны «с удовлетворением констатировали, что обстановка остается спокойной, продолжается планомерная работа по реализации заявлений президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года». При этом была выражена «обоюдная готовность к координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ».

В этом нет ничего удивительного, ведь при подготовке трехстороннего мирного соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией от 9 ноября 2020 года Москва проводила определенные политические консультации с Францией — как одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Интрига возникла тогда, когда французское издание La Tribune сообщило, что «Макрон и Путин в скором времени выступят с инициативой по решению проблемы Нагорного Карабаха и планируют запустить в ближайшие дни конкретные инициативы в рамках МГ ОБСЕ». Тем более что чуть ранее сопредседатели Минской группы в своем заявлении призвали стороны карабахского конфликта как можно скорее возобновить политический диалог на высоком уровне. Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос армянского журналиста о ходе подготовки совместного предложения по урегулированию конфликта в рамках МГ ОБСЕ, ответила, что «работа спецпредседателей продолжается» и это всё, что она может «сказать по этому вопросу».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

О том, что действительно нечто готовится, свидетельствует и состоявшийся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Согласно сообщению пресс-службы Госдепартамента, Блинкен отметил «важность продолжения усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ для достижения прочного политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта в интересах народов в регионе». Другие детали беседы не раскрываются. В то же время бакинские СМИ обрушились с резкой критикой на продвигаемую, по их мнению, Парижем «совместную инициативу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта», указывая на то, что в период второй карабахской войны французы «занимали проармянскую позицию». «Если даже в ближайшее время Минская группа возобновит свою деятельность, то Азербайджан, опираясь на веские политические доводы, обязан добиться исключения Парижа из состава посредников-сопредседателей МГ ОБСЕ», — пишет бакинский эксперт Эйнулла Фатуллаев в Haggin.az.

По его словам, «пожалуйста, но без Франции. И Азербайджан не должен ограничиться лишь этой мерой в борьбе с агрессивным союзником Армении — Парижем. Наступил час, когда азербайджанские власти обязаны пересмотреть отношения с Францией. Вплоть до дипломатического разрыва». Тот же автор, как и некоторые его другие коллеги, заявляет следующее: «Азербайджан считает конфликт завершенным делом, преследуя главную цель — реинтеграцию с клочком земли, доставшимся в наследство после войны от упраздненной в первые годы независимости НКАО (Нагорно-Карабахской автономной области). Часть Нагорного Карабаха с центром в городе Ханкенди перешла под временное управление российских миротворческих сил. Россия — сопредседатель Минской группы ОБСЕ, сыгравшая главенствующую роль в завершении боевых действий и в правовом урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, что регламентируется Трехсторонним соглашением».

То есть МГ ОБСЕ исчерпала свой потенциал, никто в ней уже не нуждается, а Алиев допускает возобновление ее деятельности лишь «в формате восстановления мирной и стабильной жизни в постконфликтный период». Но странность ситуации как раз в том, что возможная новая инициатива Минской группы еще неизвестна. Поэтому предпринятая Баку атака на МГ ОБСЕ объясняется либо наличием информации о том, что будет поставлен вопрос о статусе Нагорного Карабаха, либо действиями упреждающего свойства. Возможно, что всё возвращается к формуле, прописанной бывшим сопредседателем Минской группы от США Ричардом Хогландом: «Ереван считает сохранение МГ ОБСЕ необходимым для определения окончательного статуса Нагорного Карабаха. Баку не менее тверд и в другом направлении, утверждая, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана и всегда будет. Это головоломка, с которой Минская группа столкнулась почти с самого начала: радикально противоположные позиции, которые принципиально не сдвигаются с места».

Mfa.am Сергей Лавров, Эльмар Мамедъяров, Зограб Мнацаканян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ

Алиев уже высказался относительно возможной дальнейшей деятельности Минской группы: «Могут быть некоторые сферы, в которых они (сопредседатели. — С. Т.) смогут сыграть свою роль в постконфликтной ситуации. Не как группа, которая должна урегулировать конфликт. Здесь я совершенно не согласен с некоторыми представителями Минской группы. Они говорят о необходимости урегулирования конфликта. Конфликт уже разрешен». Чтобы выбраться из этого тупика, необходимы либо кардинальные перемены в позициях конфликтующих сторон, либо усилия азербайджанской дипломатии по изменению мандата МГ ОБСЕ, возможно, даже ее роспуска с переводом в иной формат. Добиться такого будет крайне сложно, так как, как говорит Хогланд, «Нагорный Карабах — это не просто двусторонняя проблема между Арменией и Азербайджаном». Это сложный многосторонний процесс, в котором почти все внешние игроки имеют собственные интересы. Хотя завершить нагорно-карабахский конфликт без участия Минской группы теоретически возможно — или в формате трехстороннего мирного соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией, или на основе двухсторонних договоренностей между Баку и Москвой. Но во имя чего Россия должна будет разрушать посреднические конструкции мировой дипломатии?

Москва не заинтересована в единоличном посредничестве здесь с учетом геополитических перспектив. Пока что МГ ОБСЕ нужна региону, она может в будущем внести вклад в решение вопроса по налаживанию взаимного доверия между Баку и Ереваном, поскольку выполняет посредническую роль. Прежняя ситуация радикально изменилась, новая еще не устоялась, развитие процесса происходит, что называется, по ходу пьесы, которая обрастает новой драматургией.