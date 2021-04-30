Российского рэпера Моргенштерна на Украине официально внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны. Соответствующую информацию 29 апреля опубликовало министерство культуры и информационной политики Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Цензура

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Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Украина Online», «OneNews Украина» и «Бородатая Бабушка». Многие подержали данное решение, добавив, что творчество российского исполнителя якобы угрожает безопасности не только лишь Украины. Иные отметили, что запретный плод всегда сладок и предпринятый Украиной шаг вызовет интерес к творчеству рэпера. Были и те, кто заявил, что не поддерживает творчество музыканта.

«Школьники выйдут на митинг!!» — иронизирует Ah Ciliz.

«А толку? Треки-то они не заблочат», — добавил Владос.

«Если б ещё запретили его слушать. Его «творчество» уничтожает мозги не хуже наркотиков», — считает Александр.

Okras Моргенштерн

«Насколько у нас всё… [плохо], что нам угрожает Моргенштерн», — в свою очередь написал Семён.

«Хоть какая-то хорошая новость», — считает Yevgeny M.

«Лучшая реклама», — добавил Юрий.

«Вдруг кому-то интересно мое мнение, он — молодец, что сумел стать таким популярным и, делая г**но, собрал такую аудиторию. Но я не хочу видеть этого… у себя в стране и слышать его. Это человек без вкуса, который делает не от души, а ради денег, и то, что он назвал траур-показухой, добивает его», — пишет Michael W.

«Сам его не слушаю, но эта новость может сработать в обратку. Запрещенка только подталкивает молодёжь это слушать!» — считает Андрей.

«А то я и думаю, чего я плохо спал? Теперь буду спать хорошо. Слава Украине!!» — иронизирует Денис.

«Как известно, запретный плод сладок. Теперь его будут слушать даже те, кому он до этого был пофиг. Украина повторяет худшие ошибки позднего СССР и развалится точно так же от этого идиотизма», — считает Igor G.

«На самом деле, я бы запретил 70% современной музыки, ибо это прям деградация на фоне прошлого…» — добавил Сергей Ш.

«…Впервые минкульт сделал что-то нормальное», — написал Макс.

«Его и в России надо в чёрный список внести…» — считает Татьяна Геннадьевна.

«Единственную угрозу нашей стране представляет наше правительство», — добавила Polka.

«Тоже мне угроза», — написал Тим.

«Как он правильно решил не ехать сюда», — добавила Тетяна.

«Ещё напишите, что тайный работник ФСБ…» — отметил Cursed.

«Ладно, не всё так и плохо в нашем государстве», — считает Sasha.

«Почему я о нем столько слышал, но не слышал его песен?» — задается вопросом Пётр К.

«Хоть какая-то польза от этих дармоедов», — написал Николай kail.

«Хоть какой-то плюс от зеленомордых. Моя жена от него фанатеет, а я терпеть не могу. На 8 Марта вырвала обещание сходить на концерт. Теперь могу выдохнуть спокойно. А деньги потрачу на пиво!» — добавил Г. К.

«Так он и для России представляет загрозу (угрозу. — М. Р.)» — считает Kaban.

Okras Моргенштерн

«Пацан же написал, что ему страшно ехать в Украину. В Украине ему ответили, что билеты проданы и приехать с концертом по-любому придётся. В СБУ работает его фанат, который просьбу Моргенштерна удовлетворил. Короче, всё с ними ясно», — добавила Natali S.

«Надо запретить мультфильм «Маша и медведь», а то мои дети смотрят, мало ли, вдруг стране угрожает», — резюмировала Elena.

«Российский рэпер Моргенштерн говорил, что не даёт концерты в Крыму, так как иначе его не пустят в Украину. Но в итоге его всё равно не пустили в Украину. Потому что, куда Украину не целуй, везде *опа», — отреагировал на новость в своем телеграм-канале одесский журналист Юрий Ткачев.

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Напомним, рэпер Моргенштерн отреагировал на объявление его угрозой национальной безопасности Украины.

«Украина, я вас обожаю. Всегда это говорил и буду говорить! Надеюсь, важные дяди в пиджаках одумаются», — обратился он 29 апреля к подписчикам в своём Instagram-аккаунте. «Мы братья», — подытожил музыкант, предлагая «не обращать внимания» на политику.