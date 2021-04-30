Бывший президент США Дональд Трамп 29 апреля заявил в эксклюзивном интервью Fox News, что обязательно примет участие в выборах президента США в 2024 году, а также раскритиковал деятельность действующего президента США Джо Байдена.

Иван Шилов ИА REGNUM Противостояние Дональда Трампа и Джо Байдена

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo поделились своими размышлениями по этому поводу под соответствующей публикацией в паблике «Еженедельник новостей Китая».

«Боюсь, он не переживет следующих выборов. Даже если его изберут, я все равно опасаюсь, что он не доживет до пенсии», — заявил пользователь «Еда навынос».

«Мне нравится Трамп и не нравится Байден, есть такие же, как и я?» — задал вопрос «Морепродукт — это судьба». С ним согласилось по меньшей мере семь с половиной тысяч комментаторов.

Gage Skidmore Сторонники Дональда Трампа

«Я единственный, кому здесь нравится Байден?» — задал вопрос Вэй Мэн из другого угла ринга, получив говорящие обо всем 27 лайков.

«Если бы я был гражданином Америки, я бы не приветствовал возвращение Трампа. Но проблема в том, что я не американец, так что приветствую возвращение Трампа!» — заявил Чжао Лишань.

«Старый америкашка возвращается! Для начала его должны разблокировать в «Твиттере», это половина успеха», — съязвил пользователь «Перестань звонить моей жене».

«Старые хрычи за 70 продолжают бороться до сих пор, а я уже хочу уйти на пенсию в двадцать лет», — заметил «Потанцуй передо мой».

«Трамп — выдающийся бизнесмен, интернет-знаменитость и знатный засранец», — выразил свое уважение бывшему американскому лидеру комментатор Vivi.

«Эх, давно не было видно Трампа в горячих новостях, скучал по нему», — добавил «Голуби летают медленно».

Несмотря на подавляющую поддержку Трампа в споре с Байденом, очень много и тех, кто придерживается принципа «чума на оба ваших дома».

«Старый волчара готовится победить старый абажур (обыгрываются непереводимой китайской игрой слов имена Трампа и Байдена соответственно. — Ш. Ц). Если старый абажур будет побежден, нужно будет послать убийцу убрать свихнувшегося старика», — считает «Черный енот».

Gage Skidmore Дональд Трамп

Многие комментаторы сравнили Трампа с персонажем кинофильма «Терминатор», который из фильма в фильм говорил коронную фразу: «Я вернусь». А кто-то предположил, что уверенность Трампа в возвращении связана с тем, что он читал историю болезни Байдена и что-то знает.

В целом китайцы испытывают теплоту по отношению к Трампу, поскольку он был прямолинеен, честен и весел, каждый день наполняя информационное поля новой порцией веселья. А вот Байден уныл, лицемерен, слаб и невыразителен, а самое главное, лучше Китаю с его приходом не стало.