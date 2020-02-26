Москва, 26 февраля, 2020, 13:55 — ИА Регнум. Пять районных судов Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщила 26 февраля пресс-служба Мосгорсуда.

Злоумышленники «заминировали» Люблинский, Лефортовский, Басманный, Чертановский и Коптевский районные суды Москвы.

В Басманном суде в момент эвакуации проходило рассмотрение дела бывшего сотрудника УВД по ЗАО Дениса Коновалова, обвиняемого по делу журналиста Ивана Голунова.