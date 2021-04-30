Столица Хакасии — город Абакан — 30 апреля празднует 90-летие.

Annenkoan Стела «Лора». Абакан

Ровно 90 лет назад — 30 апреля 1931 года — Абакану был присвоен статус города, он получил своё нынешнее название. До этого населённый пункт был селом под названием Усть-Абаканское.

«Сегодня Абакан — современный и динамично развивающийся город с богатой историей и традициями. Не только абаканцы, но и все жители Хакасии гордятся столицей республики», — говорится в поздравлении главы Хакасии Валентина Коновалова и председателя Верховного совета республики Владимира Штыгашева.

Скриншот со страницы паблика «АБК — город Абакан» в соцсети «ВКонтакте» Абакану — 90 лет

Свой город с юбилеем поздравляют и абаканские пользователи соцсетей. В частности, в паблике «АБК — город Абакан» в соцсети «ВКонтакте» обсуждают подарок, сделанный к юбилею. Речь идёт о новой декоративной надписи «90 лет Абакан» на кольцевой развязке у подножия стелы.

«Это внушительная декоративная надпись. Она изготовлена и установлена специалистами «Абаканского паркового хозяйства» в качестве подарка городу-юбиляру», — говорится в сообщении паблика.

Комментируя эту новость, подписчик Максим Д. подчеркнул, что состояние городских дорог важнее декоративных надписей: «А когда ямы на дорогах закроют? Уже ездить по городу невозможно».

"Вот-вот, пустая трата денег», — оценил надпись Ilya K.

Разбитая дорога

«Ежедневный квест — доберись до пункта назначения и не убей подвеску!» — характеризует Татьяна М. городские дороги.

Дмитрий Б. в ответ напомнил, что «ямы латают дорожники, а это работает озеленение».

"Ямы в республике одни на дорогах, а без этого не прожили бы абаканцы…» — иронизирует Вячеслав А.

«Дороги — это мелочи, раз-два и готово, выделено полтора миллиарда. А надпись подешевле», — шутит Александр Л.

«Злые вы, товарищи», — пишет Марина Ш.

Стоит отметить, что некоторые пользователи всё же подарок оценили.

«Красота! Здорово смотрится!» — считает Даша Б.