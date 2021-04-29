Заявление представителей ФСБ России о том, что сотрудники ведомства задержали 16 членов украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.», которые готовили взрывы и вооруженные нападения, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 29 апреля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Сотрудники ФСБ

«Семь лет потеряны. Дети, которым 10−12 лет, сейчас уже 17−19, и им все эти годы вдалбливали в головы (а по факту это началось ещё раньше) антироссийскую идеологию. Там уже у многих взрослых «крыша» поехала», — считает Сергей М.

Многие пользователь подозревают, что украинская неонацистская идеология начала резко проникать в неокрепшее сознание российской молодёжи. Граждане призвали ответственные органы сделать всё, чтобы не дать этой пакости распространиться дальше.

spoilt.exile Факельное шествие украинских националистов

«Вот результат нацистских шествий с молчаливого согласия правящей верхушки Украины. Чума поползла!» — отметила Наталья Б.

Некоторые комментаторы задались вопросом о том, какое гражданство имеют задержанные граждане. Люди считают, что если были задержаны украинские нацисты, тот тут и обсуждать нечего, но что должно было произойти, чтобы на этот путь могли встать граждане России.

«Русские дети и подростки решили стать бандеровцами? Или это приехавшие с Украины? Или как это всё объяснить?» — задаётся вопросами Комбат С.

«Неясно гражданство задержанных. Если они украинцы, то что они тут делают? Если это граждане России, то не надо даже пытаться их в чём-то убеждать. Просто изолировать от нормальных людей, а там им уже всё объяснят», — пишет Епифан З.

Часть людей призвала прекратить поток людей с Украины на территорию Российской Федерации. Люди убеждены, что границы нашей страны слишком просто перейти тем, кто хочет устроить в ней теракты.

spoilt.exile Факельное шествие украинских националистов

«Зачем задерживали — понятно, но вот зачем тогда их пускают в страну? Или к нам едет кто хочешь? Хоть сторонник халифа, хоть Бандеры? А потом народу их кормить в тюрьме. Странная политика», — отметил Kirill P.

Отдельные пользователи убеждены, что надо не только наводить порядок на пропускных пунктах между Россией и Украиной, чтобы ни в коем случае не пускать к нам в страну опасных преступников, но также важно оградить граждан от опасной информации в интернете.

«Для безопасности России нужно вводить жёсткий визовый режим для украинцев или и вовсе перекрыть границу с Украиной», — предлагает Elena G.

Напомним, 29 апреля в ФСБ России сообщили журналистам, что сотрудники ведомства задержали 16 членов украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.», которые готовили взрывы и вооруженные нападения.