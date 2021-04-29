На днях сорок пятый президент США Дональд Трамп дал интервью телеведущему Fox News Шону Хэннити, в котором были слова сильнее залпов «Авроры». Однако их заглушил гул медийной обыденности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп и Джозеф Байден

Сперва 45-й президент Трамп подтвердил слухи о намерении участвовать в следующих президентских выборах, хоть и с некоторой долей скептицизма. Потом ведущий спросил его, что бы он хотел изменить в своей политике в ходе следующего срока правления. И тут как из пулемета.

Трамп пространно описал ситуацию, когда со всех сторон звучало в его адрес «Россия, Россия, Россия». Затем начали слежку и расследование на основании фальшивой и вымышленной информации. И так почти до конца срока правления. И тут президент признался, что попросту не мог проводить требуемую политику.

Внимание! Дональд Трамп прямо заявил о лишении его возможности обустраивать отношения со второй по силе мировой державой так, как он считал правильным. Уместно напомнить об особых полномочиях, которыми Конституция США наделяет президента в государственных вопросах. Казалось бы, это обязанность президента — проводить политику, за которую проголосовали американские избиратели. Дональд Трамп говаривал не раз в ходе предвыборной кампании о намерении улучшить отношения с Россией. В ходе голосования в ноябре 2015 года эти обещания были заверены гражданами, имеющими законное верховенство.

Max Goldberg Дональд Трамп

45-й президент вспоминает, как его лишили возможности проводить политику, утвержденную американскими избирателями. Расследования, попытки импичмента — всё это не позволило проводить должную политику во благо США.

Дональд Трамп снова повторил, что симпатизирует президенту Путину, пользуясь также расположением лидера России. С упорством и напористо изложил, как добрые отношения с Россией и с Путиным — это не наперекор американским интересам, а соответствует им. Упомянул особо экономическую стезю.

Хорошо, если услышат в Москве голос Дональда Трампа в эти дни. Можно ли ему верить? О да. Вспомним, с каким упорством он выстраивал на границе стену, ограничивал въезд в страну незаконным иммигрантам. Он был верен обещаниям перевести посольство в Иерусалим и выйти из сделки с Ираном. Вопрос стоит иначе: кто из мировых лидеров новейшего времени были столь же верны предвыборным обещаниям, как Дональд Трамп?

Ежели он решил раскрыть тайну беззакония и переворота де-факто в американской политике именно в те дни, когда из администрации Байдена исходят грубые слова хуления в адрес Москвы, то должно оценить достоинство сиих слов сторицей. Среди всего круга политических решений, которыми мог быть сам меньше доволен, Трамп выбрал именно фиаско в укреплении уз с Россией. И поведал, как был вынужден избегать любых шагов, направленных на конструктивное сотрудничество.

Gage Skidmore Джо Байден

Противозаконный переворот, со всеми признаками уголовных преступлений. Всё это усугубляется сейчас американскими спецслужбами, занятыми замазыванием до скрытия фактов, указывающих на вмешательство уголовного характера лично Джо Байдена в дела Украины. Никто ведь не отрицает аутентичности аудиозаписи беседы Джо Байдена с тогда президентом Порошенко, в которой он требовал устранения прокурора Шокина.

Откровения 45-го президента США должны бы вызвать вихревую реакцию, но международные СМИ снова умолчали. Когда же из пламени возгорится пламя? Что еще должно произойти для осознания порочности верховенствующей в мире системы?