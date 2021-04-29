Решение руководителя «Фонда борьбы с коррупцией» (организации, исполняющей функции иностранного агента в РФ) Леонида Волкова распустить штабы Алексея Навального на территории России стало поводом для бурной реакции в интернет-сообществе. Популярные блогеры высказались на эту тему 29 апреля в социальных сетях.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Навальный вместо головы

Журналист Дмитрий Стешин описал ситуацию, сложившуюся в окружении осуждённого блогера Алексея Навального таким образом, что его правая рука решила по сути перенять бразды правления на себя в то время, как официальный лидер отсиживается за решёткой.

«Сегодня у Навального пересмотр дела в суде. Пока посвежевший и уже не так сильно ноющий блогер пытается оспорить реальность подписей ветерана под его заявлением, Волков официально распустил штабную структуру Навального. Перетянул на себя всё потенциальное внимание, в общем», — написал Стешин.

Такой же точки зрения придерживается автор блога в Twitter Леонид Дягтерёв. По его мнению, речь идёт о прямом акте предательства в стане несистемных оппозиционеров.

«Между Волковым и Навальным реальная борьба за власть. Именно поэтому о роспуске штабов Волков сообщил ровно в тот день, когда Навальный решил лично принять участие в заседании суда. Сливает Волков Алексея с потрохами. И поэтому отобрал у него всё внимание», — предполагает Дегтярёв.

Алексей Навальный

Известный журналист Максим Кононенко обратил внимание своих подписчиков, что ставка на «больного» Навального не сыграла, и его окружение оказалось в замешательстве перед тем, как им быть со «здоровым» узником.

«Заметили, что Волков будто не случайно объявил о роспуске штабов в день, когда выздоровевший Навальный должен был опять участвовать в суде по делу ветерана? Хитрому Волкову не по нраву живой Навальный, да и к власти он уже привык, вот и тянет инфоповоды на себя», — написал Кононенко.

Многие популярные Telegram-каналы также обратили внимание на то, что громкие крики сторонников блогера-уголовника, уповавших на его чуть ли не предсмертное состояние, резко прекратились, когда на новом судебном процессе перед всеми предстал живой и здоровый Навальный.

«А самое удивительное, конечно, что вот этот бойкий и громкий человек на экране совсем недавно был отравлен смертельным боевым ядом, у него две грыжи, кисты в печени, у него отнимаются конечности и он еле-еле выходит из длительной голодовки. Попробуйте осознать», — обращается автор канала «Голос Мордора».

«Кстати, сам Навальный, якобы голодавший много дней и находившийся чуть ли не при смерти, по словам его сторонников и западных подпевал, выглядит бодрячком. Ещё и шутит, как всегда по-дурацки, но настроение у него хорошее. Вот что митинги боготворящие делают!» — заявил автор Telegram-канала Андрей Вышинский.

Канал «Полковник Трифонов» в Telegram опубликовал короткое сообщение, согласно которому, главный соратник Навального, по сути, сделал всё для того, чтобы помочь правоохранительным органам пресечь на территории России свою экстремистскую организацию.

«Молодец, Лёня. Это ж надо было так виртуозно всё развалить и сделать работу за эшников», — говорится в сообщении.

«Леонид Волков сегодня выложил в YouTube ролик, в котором официально объявил о ликвидации сети «штабов Навального». То есть стал, в конечном счёте, могильщиком всей политической структуры, созданной под проект дестабилизации общественно-политической обстановки в РФ. Все сопутствующие аргументы оптимистического плана о вере в возрождении элементов структуры в «свободном плавании» — не более чем попытка сделать хорошую мину при плохой игре», — отметил в Telegram автор канала «Темник».

Часть авторов каналов решила заглянуть в самое святое — в донатный кошелёк закрытой организации, в который поступали баснословные суммы денег. О судьбе собранных финансов, судя по всему, Волков будет помалкивать.

«Региональные отделения с барской руки были отпущены в «свободное плавание», а также лишились поддержки и финансирования со стороны главных сборщиков донатов России. Куда пойдут все средства, которые активно выпрашивались у хомячков в течение последних 4 лет, Лёня решил холопам не рассказывать», — сообщается на канале «Акитилоп».

»Решение Волкова закрыть штабы Навального выглядит попыткой зафиксировать прибыль и снизить расходы. Решение о признании ФБК и штабов экстремистскими организациями еще не вступило в законную силу, и какое-то время эти структуры еще могли продолжить свою деятельность на легальных основаниях. Другое дело, что деятельности этой особо не видно — во многих регионах штабы существуют чисто формально, никого вывести на улицу 21 апреля они не смогли. Тем не менее люди арендуют офисы, получают зарплаты, ведут соцсети и т.д. Всё это стоит денег, которые Волкову откровенно жаль тратить, они ему самому пригодятся», — опубликовал в Telegram сообщение канал «Мейстер».

Владислав Фальшивомонетчик Леонид Волков

Другие пришли к выводу, что вся суть акции под названием «Штабы Навального распускаются» заключается лишь в том, чтобы организаторы смогли сэкономить деньги на аренде помещений и работе своих сотрудников.

«Зачем платить зарплату каким-то там активистам, арендовать помещения и так далее, если можно спокойно на 10 переехавших в Европу человек расписывать весь фонд пожертвований и грантов от западных доброхотов? В своей лучшей инфоцыганской манере Волков опять преподносит это своим сектантам как победу — платить мы вам не будем, но продолжайте бороться», — пишет Telegram-канал «Лесонавал».

Отдельные сообщения оказались посвящены тому, что люди заметили интересную тенденцию, которая уже заранее говорила о грядущем расформировании штабов Навального. Авторы каналов указали на отсутствие прилива новой молодой крови в структуры под руководством Волкова.

«Леонид Волков не потянул роль вождя и объявил о роспуске сети штабов ФБК, поскольку сохранение структуры «немедленно будет подведено под статью об экстремизме». Упираться Лёня не стал, отметив, что не поможет никакой ребрендинг и работать в таких условиях невозможно. Всё это дешевые отмазки. В реальности региональные штабы уже давно были при смерти, а во многих субъектах страны даже номинальные ячейки навальнят уже давно прикрылись. Хотя еще в марте Волков пытался набрать новых координаторов на местах, но, видимо, работать с одиозным оппозиционером никто не захотел», — пишет канал «Танковая» партия».

Нашлись и те, кто предрёк Навальному печальное политическое будущее, в то время как его соратники будут нагребать в карманы собранные за всё это время донаты с доверчивых граждан.

«Лёня распускает штабы Навального, так и не успев построить прекрасной России. Теперь ребята сосредоточатся на том, что у них получается лучше всего — будут собирать лойсы и донаты, рассказывая притчи о мудром пророке и страстотерпце Алексее, который борется с тоталитарной действительностью, играя в колонии с кентами в очко. Ставки высоки — на кону будущее демократии 1/6 части суши», — канал «МедиаАктивист».

Напомним, 29 апреля руководитель Фонда борьбы с коррупцией (организации, исполняющей функции иностранного агента в РФ) Леонид Волков объявил в YouTube о роспуске штабов Алексея Навального на территории России.