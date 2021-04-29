Американское «теневое ЦРУ», аналитическая корпорация RAND, опубликовала на своем сайте доклад по теме ядерного оружия Северной Кореи. Документ получился во всех смыслах неожиданным. Если аналогичные анализы этой темы периода 2010—2012 годов носили характер простых сожалений о том, что «некоторые страны опасно балуются с атомом» и лишь очень добрая воля, вместе с безграничным уважением к выбору нациями собственного пути, не позволяют Вашингтону немедленно сейчас «дать по шаловливым ручкам», то в этот раз документ имеет форму, близкую к панике.

На равных

Эксперты аргументированно доказывают, что уже после 2025−2027 годов Соединенные Штаты лишатся возможности играть мускулами на Корейском полуострове, а после рубежа 2030−2035 КНДР, опираясь на ядерное оружие, имеет все шансы стать важным геополитическим игроком в регионе, не уступающим Южной Корее и Японии.

Более того, своим ядерным арсеналом Пхеньян сможет оказывать эффективное давление на политику Японии по отношению к США. В том числе, вероятно, вынудив Токио сильно сократить диапазон полномочий Пентагона по применению американских вооруженных сил, дислоцирующихся на Японских островах. И это страна, экономика которой в 1260 раз меньше американской и в 298 раз меньше японской.

А самое неприятное, что сделать с этим Америка уже не может абсолютно ничего.

Помимо относительно старых разработок на базе российских ОТРК Scud B и C Северная Корея разработала еще 11 типов собственных проектов, способных нести ядерные боевые части на дальности от 1200 (ракета типа Pukguksong-1) до 13 000 км (Hwasong-15a). Тем самым обеспечивая возможность поражения целей на только внутри Азиатско-Тихоокеанского региона и акватории Индийского океана, но и, при определенных условиях, вплоть до тихоокеанского побережья Северо-Аамериканского континента.

Если в возможности нанесения успешных ядерных ударов непосредственно по континентальной части США еще остаются сомнения, то вся инфраструктура базирования американских сил в Азии, включая базу на Гуаме, уже находится под трудно устранимой угрозой.

Stefan Krasowski Баллистическая ракета. Северная Корея

По мнению американских экспертов, на данный момент Пхеньян имеет в распоряжении порядка полусотни боезарядов различных видов, в том числе 18 свободнопадающих авиабомб и 32 боеголовки к ракетам. В случае если КНДР пустит их в ход сейчас, и с учетом мнения аналитиков Пентагона о примерно 76-процентной надежности северокорейских ракет, RAND полагает, что прорваться к целям сумеют примерно 10−12 из них. В том числе пять на Южную Корею и пять на Японию.

Тотального ущерба они не нанесут, однако критично дестабилизируют социальную, экономическую, государственную и военную структуру этих государств, а также существенно сократят возможности США по реагированию на подобный шаг северокорейского руководства. При этом собственные потери в этом варианте Америка оценивает не менее чем в 20 тыс. человек, или до 85% американской группировки в регионе.

Следовательно, Ким Чен Ын уже добился важного успеха в реализации стратегии повышения обороноспособности государства. Следующим реперным пунктом, по мнению Вашингтона, станет наращивание усилий по шантажу США с целью снижения масштаба американских экономических санкций, вплоть до их полной отмены.

Непосредственно на американское руководства Пхеньян давить не может, а вот влиять на «послушность» американских союзников в регионе — более чем. В частности, фактором давления на Южную Корею является разработанный еще в 2012 году план по захвату РК в течение семи дней.

Учитывая размеры имеющихся в КНДР запасов оружейных расщепляющих материалов, масштабы обогатительного производства и темпы выпуска новых ядерных боеприпасов, в RAND считают, что северокорейский арсенал к 2027 году достигнет 200 единиц, а к 2032-му — превысит 320, а количество наземных МБР — 100, ОТРК — 220, и МБР морского базирования — 18−24. В этом случае военное превосходство КНДР над РК, и даже над Японией, станет абсолютным.

U.S. Embassy Jerusalem Противоракетный комплекс THAAD

Ранее реализовывавшаяся идея противостояния северокорейской ядерной программе через усиление санкций и укрепление американо-южнокорейского сотрудничества, как сейчас становится видно, успеха не имела.

Считалось, что ценой содержания в регионе относительно малочисленных воинских частей и благодаря обширной программе военно-технического сотрудничества Соединенные Штаты способны обеспечить высокую эффективность японской и, прежде всего, южнокорейской армии, до уровня, достаточно для отражения возможной агрессии КНДР в рамках обычных вооружений.

А дислоцированные в РК батареи ПРО THAAD надежно прикроют небо от возможных малочисленных точечных ударов ядерных боеголовок Пхеньяна. Если Северная Корея решится на массированное применения своего ядерного оружия, то США нанесут по ней всесокрушающий стратегических ядерный удар.

Анализ текущей конфигурации внешних значащих условий показывает нереализуемость подобного плана на практике. Массированного ядерного удара по КНДР не допустит Китай, да и политическое руководство РК и Японии, а также других потенциальных и очень нужных Америке союзников в регионе — решительно не одобрят. Вплоть до появления требований по выводу американских контингентов с их территории.

Даже если их мнение, а также репутационные риски от убийства миллионов граждан КНДР проигнорировать, то ценой американской победы над Северной Кореей окажется полная утрата влияния в регионе, которое немедленно и неотвратимо окажется заполнено Китаем.

Эксперты RAND, а также сотрудничавшие с ними в работе над докладом американский Фонд защиты демократии, Национальный совет по разведке США, Ливерморская лаборатория, Отдел исследований в области национальной безопасности (NSRD) в офисе министра обороны США, Институт политических исследований ASAN, Корейский национальный университет обороны, Корейский институт анализа обороны сходятся во мнении, что диапазон мер по купированию северокорейской ядерной стратегии у Соединенных Штатов сокращается.

The U.S. Army Система ПРО «Иджис»

Если эффективное решение проблемы не удастся найти в течение ближайших 2—3 лет, то эффективность американского ядерного зонтика, по мнению региональных союзников Америки, быстро сойдет на нет. Что неизбежно отразится на изменении их политики в негативную для Вашингтона сторону.

Теоретически северокорейскую ядерную угрозу можно было бы купировать передачей вооруженным силами РК и Японии некоторого количества американского ядерного оружия оперативно-тактического уровня, но на такой шаг не готовы руководство США, американское общество и мировая общественность.

Другим, менее рискованным вариантом указывается необходимость резкого повышения устойчивости экономической и гражданской инфраструктуры Японии и Южной Кореи к поражающим факторам ядерного оружия, а также радикального насыщения их территории американскими системами ПВО и ПРО. В частности, только число батарей THAAD и только в одной РК рекомендуется довести с нынешних двух до не менее чем шести десятков.

Плюс построить по меньшей мере пять позиционных районов ПРО на базе системы «Иджис», с доведением размера их одновременного залпа до 40−45 противоракет. Однако реализовать этот вариант физически невозможно по финансовым соображениям. Столько денег у Сеула и Токио попросту нет, а Вашингтон столь огромную, примерно в 3,4 трлн долларов, безвозмездную финансовую помощь предоставлять не намерен.

Ввиду чего остается единственный вариант — сосредоточиться на поддержании высокого уровня личной угрозы против Ким Чен Ына персонально. Делать это рекомендуется через периодическую публикацию в открытых СМИ репортажей о мероприятиях, в которых лидер КНДР принимает личное участие, с указанием точного места и времени их проведения. Тем самым намекая на возможность американских спецслужб осуществить точечную ликвидацию, если такое военно-политическим руководством США будет сочтено последним и единственным способом предотвратить ядерную агрессию КНДР в угрожающий период.

Primorsky.ru Ким Чен Ын

Насколько все предлагаемое действительно способно «сработать», сказать сложно. Очевидно другое — руководство Соединенных Штатов мир на Корейском полуострове и во всей Юго-Восточной Азии интересует в самую последнюю очередь. Иначе зачем продолжать сохранять санкции против КНДР, которые к тому же утратили практическую эффективность?

Две Кореи хотят объединиться. Пока еще не знают, как практически, но на уровне менталитета социума — хотят. Причем без войны. Потому и поиск пригодных вариантов идет сложно и не быстро. Но главное — он идет. И именно позиция Вашингтона мешает ускорению процесса.

Но вот что радует, до ведущих американских фабрик стратегической мысли стало доходить, что эпоха безусловности американского мирового доминирования заканчивается. Вернуть ее назад США не в состоянии даже силой оружия.