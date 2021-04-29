Украинская сторона может предложить президенту России Владимиру Путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Израиле или в столице Австрии — Вене, сообщило 29 апреля издание «Новое время» со ссылкой на свои источники.

Владимир Зеленский

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Новость прокомментировали читатели телеграм-каналов «Бородатая Бабушка», «Шептун», «VESTI». Также информацию обсудили на странице депутата Рады Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook. На фоне того, что вчера стало известно о желании Зеленского встретиться с Путиным в Ватикане, читатели с иронией отреагировали на информацию издания и стали предлагать свои места для встречи двух лидеров.

Владимир Зеленский прибывает в Париж president.gov.ua

«Завтра будут Канада и Япония. Послезавтра будут Зимбабве и Австралия», — предполагает Paganrise Rise.

«Похоже, мы этот тазик должны испить до дна…» — добавила Людмила.

«Давайте ещё и на священных песках Египта встретятся, под покровительством египетских фараонов», — предложил место встречи Aleksandr.

«Идиоты, скоро пойдёт межгалактическая локация?» — задается вопросом Kas Kasat.

«Такое ощущение, что Зеле[нскому] подарили глобус», — добавила Людмила.

«Нам все равно, где встречаться! Главное — нигде!» — отметил Александр.

«Такое впечатление, что даже если Путин вылетит на переговоры, то он тупо не будет успевать за Зеленским», — иронизирует читатель под псевдонимом Фидель Кастро.

«Такое ощущение, что Зеленский географию изучает», — отметила Maria.

«В Ватикане все столики заняты оказались?» — спрашивает And.

«Пусть Земальчик угомонится, большой дядя с ним говорить не будет. Если что — пешочком до Москвы, самолеты ж не летят», — иронизирует Oleksandr.

«А как же Ватикан???» — спросила Елена.

Владимир Зеленский в Катаре president.gov.ua

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«В следующий раз предлагаю озвучить Вашингтон или Лондон», — написал Булат.

«Походу они вращают глобус и наугад тыкают пальцем», — добавил Дмитрий Н.

«Не будет встречи. Нет смысла устраивать очередную говорильню», — считает L A.

«На этот раз дебаты нужны Зеленскому, поэтому место выбирает Путин. А Зеленский должен отвечать: «Москва так Москва», — отметил Вячеслав Я.

«Следующее предложение будет «встретиться на украинском космодроме», — иронизирует Светлана Г.

«А фашистов пустят в Иерусалим?» — задается вопросом Любовь З.

«В Иерусалиме пусть… заодно расскажет про нацистский марш в столице Украины…» — пишет Галина Р.

«А почему не в Киево-Печерской лавре?» — спросил Юрий И.

«Минипут решил летний круиз себе устроить? Ватикан, Вена, Иерусалим… следующее Дубай, Мальдивы? Кто банкет оплачивать будет?» — задается вопросом Владимир Ю.

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Напомним, в интервью итальянскому изданию la Repubblica, опубликованном 27 апреля, украинский лидер заявил, что хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане.