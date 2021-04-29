Глава украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович назвал Красную армию, освободившую Украину от немецко-фашистских захватчиков, «коммуняцкими отрядами». Так украинский чиновник охарактеризовал армию освободителей в комментарии под своим постом в Facebook, в котором он попытался «осудить» прошедший 28 апреля в Киеве марш в честь дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воспоминание

В комментариях под постом чиновника одна из читательниц написала, что ожидает такой же осуждающий пост о Красной армии на 9 Мая, в День Победы. На что Дробович ответил ей, что «если кто-то устроит такой марш, то можете даже не сомневаться. Коммуняцкие отряды так же недопустимо [прославлять]».

Заявление Антона Дробовича обсудили читатели телеграм-канала журналистки издания «Страна.ua» Олеси Медведевой. Также новость обсудили на странице издания «Страна.ua» в социальной сети Facebook. Многие осудили высказывание украинского чиновника. Были и те, кто считает, что в стране имеются люди, у которых отсутствует «историческая память». Иные указали на то, что на Украине также имеются и те, кто в порыве ненависти к России (под воздействием антироссийской пропаганды) готов перечеркнуть общее с Российской Федерацией героическое прошлое своей страны.

«Где бы был этот Дробович, если бы не Красная армия? Или был бы вообще???» — задается вопросом Валентина Ж.

«Эти йододефицитные просто имеют 30 сребреников со своей деятельности. А то, о чем Вы сказали, не имеет для них практического смысла», — отметил Ведьмак.

«В том-то и дело, что многие такие по убеждению. У них нет исторической памяти и глобального видения», — ответил MaximUs на реплику Ведьмака.

«А откуда мы знаем, что это их убеждения? Мало, что ли, политических приспособленцев-конъюнктурщиков во власти? Один Кравчук чего стоит», — ответил Ведьмак на реплику MaximUs.

Парад новобранцев дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 18 июля 1943 года, Львов

«А что взять с откровенного фашиста. А накидать особо не получится. Жалобы фашистов рассматривают мгновенно и, как правило, удовлетворяют. На модерации ведь сидят такие же фашисты», — ответил Олег Н.

«В США главным лозунгом является: «Мы — единая страна, с общим будущим» ©. Только у свидомых все смотрят и вспоминают Средние века… Давайте обязуем всех студентов Украины сдавать экзамены по вышиванию крестиком и приготовлению украинского борща. Если сходить с ума, то на всю катушку!» — отметил Евгений З.

«Я так понимаю, что этим самым озвучена позиция и самого Зеленского, который над могилой деда очередное кино разыгрывал…» — добавил Константин Я.

«Институт национальной памяти — само по себе странное заведение, объединившее вокруг себя фальсификаторов истории украинства и спецов по карательной психиатрии. Совместными усилиями они пытаются переформатировать мозги граждан нашей страны: заставить забыть то, что хранит народная память, что многие пережили лично, чем гордятся наши старики, их дети и внуки, а вместо этого насадить, мягко говоря, сомнительную «доблесть» исторических персонажей, сделать героями недавних предателей и палачей. Самое отвратительное, что все всё понимают, но помалкивают, в том числе и Зеленский делает вид, что ничего страшного не происходит. А кому охота, чтобы целый институт ублюдочных идей назвал тебя «врагом нации» или, чего доброго, захотел покопаться в твоей черепушке?! Безопаснее будет увеличить ему бюджет, и хай хлопци працюють (пусть парни работают — М. Р.)», — написала Людмила Х.

Плакат, призывающий идти добровольцем в дивизию СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Это недоразумение призывает не прославлять Красную армию. Остается вопрос: а кто войну выиграл? Американцы. Их будем прославлять? Или мы страна, проигравшая войну? Как понимать Дробовича?» — спрашивает Lidiya K.

«Сколько бы эти беспамятные ни вякали, а память всё крепче и лучше. Никогда не примирятся внуки и правнуки героев ВОВ (Великой Отечественной войны — М. Р.) с червями из схронов. Конечно, если эти внуки не продажные **ки», — отметила в свою очередь Ирина З.

«Отношения между Россией и Украиной худшие за время существования… Путина там ненавидят… НО как можно к дню сегодняшнему привязывать события ВОВ (Великой Отечественной войны — М. Р.), общую победу над фашизмом, отказываться от тяжелой, добытой ценой огромных потерь, но большой Победы? Сравнивать Красную армию с подонками, стрелявшими в спину своим и прислуживавшими врагу, будь то власовцы, бандеровцы, лесные браться или прочая шелупонь, которую чтут сейчас на Украине??? Почему вылезла националистическая нечисть и правит бал в Украине?» — задается вопросом Валерий Н.

Напомним, 28 октября в Киеве прошел марш в честь дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).