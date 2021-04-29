Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин ответил на вопросы ИА REGNUM.

Пресс-служба губернатора Чукотского автономного округа Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин

Владимир Станулевич: На Чукотке снижаются налоговые ставки для организаций на упрощённой системе налогообложения и приняты налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей — «новичков», предусмотрены и другие льготы. Насколько польза от этого решения перекрывает потери регионального бюджета?

Роман Копин: При принятии таких решений правительство Чукотки ориентируется прежде всего на поддержку бизнеса, обеспечивающего население арктического региона товарами, работами и услугами, т. е. обеспечивающего жизнедеятельность населения, и создающего рабочие места, а не считает потери бюджета. Наша основная задача — создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.

В прошлом году на Чукотке были приняты беспрецедентные меры поддержки малого и среднего бизнеса. В антикризисный пакет вошли мероприятия, касающиеся послаблений по налоговым и арендным платежам, а также «прямой» финансовой поддержки (в том числе введены новые мероприятия и увеличены размеры предоставляемой поддержки по ранее действующим).

Учитывая, что на Чукотке объективно сложные условия для ведения любой предпринимательской деятельности, на региональном уровне мы установили налоговые преференции для всего бизнеса — без привязки к перечню пострадавших отраслей, утвержденному на федеральном уровне. Например, снизили для всех налогоплательщиков (т. е. не только для пострадавших отраслей) до минимально возможного уровня, согласно положений Налогового кодекса РФ, ставок по упрощенной системе налогообложения (1% вместо 6% при системе «Доходы», 5% вместо 15% при системе «Доходы минус расходы»), а также ввели двукратное снижение в сравнении с 2019 годом размера годового дохода по всем видам деятельности при применении патентной системы налогообложения. На муниципальном уровне обеспечили снижение коэффициента К2 по ЕНВД для пострадавших от кризиса отраслей.

Налоговые послабления, введенные в прошлом году, продлены на весь 2021 год. Кроме того, в соответствии с предоставленным федеральным законодательством правом, до 31 декабря 2023 года на Чукотке продлено действие двухлетних налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Т. е. введена «нулевая» ставка по упрощенной и патентной системам налогообложения для начинающих предпринимателей, работающих в производственной, социальной, научной сферах, а также предоставляющих бытовые услуги населению.

Реализация таких антикризисных мер позволила устоять бизнесу Чукотки в условиях ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекцией — по итогам года в округе обеспечен пятипроцентный рост числа субъектов малого и среднего бизнеса. Позитивная динамика была сохранена и в первые три месяца 2021 года — к апрелю их стало на два процента больше, чем было в начале года.

Пресс-служба губернатора Чукотского автономного округа Роман Копин на месторождении Песчанка Баимской площади

Владимир Станулевич: Федеральные арктические льготы достаточны, или их надо расширить и дополнить?

Роман Копин: С принятием летом прошлого года пакета законов по поддержке предпринимательской деятельности в Арктике Чукотка приобрела статус уникального субъекта — в регионе одновременно действуют три преференциальных режима: ТОР «Чукотка», действующий на территории трех муниципальных образований, свободный порт Владивосток в городском округе Певек и Арктика, охватывающая всю территорию региона.

В сентябре были приняты региональные льготы для резидентов Арктики. При этом установленные размер и срок предоставления региональных льгот унифицированы с уже действующими на Чукотке налоговыми послаблениями по другим особым экономическим режимам — ТОР и СПВ.

Органы местного самоуправления также установили единые преференции по земельному налогу для резидентов всех особых экономических зон Чукотки в размере 0% в первые пять лет со дня получения статуса резидента, 0,75% — в течение следующих пяти лет.

Учитывая полученный статус уникального субъекта, считаем необходимым унифицировать для Чукотки установленные на федеральном уровне разные по размеру финансовые «пороги» получения статуса резидента (для резидента ТОР «Чукотка» — 500 тыс. рублей без ограничения по времени освоения; для резидента СПВ — 5 млн рублей в течение трех лет с момента получения статуса резидента; для резидента Арктики — 1 млн рублей без ограничения по времени освоения).

Еще одним предложением является увеличение для арктических регионов, как минимум в два раза, установленных Налоговым кодексом РФ «порогов» перехода и применения упрощенной системы налогообложения (лимит доходов, в пределах которого налогоплательщики вправе применять упрощенную систему налогообложения). Это обусловлено высокими расходами на логистику, повышенными расходами на оплату труда работников (которая включает «северные» надбавки и районные коэффициенты) и предоставление гарантий и компенсаций работникам (ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, оплата проезда в отпуск).

Пресс-служба губернатора Чукотского автономного округа Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин

Владимир Станулевич: Группа «КАЗ Минералз» на Баимском месторождении реализует огромный проект — 570 миллиардов инвестиций, 1 триллион рублей поступлений в бюджет за весь период, будут созданы 3 тысячи рабочих мест. Какие социальные проекты позволит реализовать освоение месторождения, насколько изменится жизнь населения Чукотки к лучшему?

Роман Копин: Действительно, проект очень важный. За счет планируемых поступлений в бюджет от реализации проекта, в первую очередь будут решаться вопросы улучшения жилищных условий граждан, благоустройства населенных пунктов, модернизации (строительство, реконструкция, ремонт) социальной инфраструктуры — школ, детских садов, учреждений здравоохранения. Он скажется и на развитии малого и среднего предпринимательства за счет создания вокруг этого проекта «обеспечивающего» бизнеса.

Пресс-служба губернатора Чукотского автономного округа Вахтовый поселок месторождения Песчанка (Баимская площадь)

Владимир Станулевич: В чукотском селе Рыркайпий на берегу Ледовитого океана белые медведи разгуливают по улицам. Что происходит с популяцией белых медведей, что мешает её сократить?

Роман Копин: Сегодня чукотско-аляскинская популяция белого медведя находится в хорошем состоянии. Об этом свидетельствуют исследования, проведённые на острове Врангеля. Жизненный цикл белых медведей тесно связан с морскими льдами, которые являются субстратом для их перемещений, кормодобывания и размножения. Однако в течение 1990-х и 2000-х гг. из-за сокращения ледовитости Чукотского и Восточно-Сибирского морей сокращается и жизненное пространство чукотско-аляскинской популяции.

В периоды отсутствия или нестабильности ледового покрова одна из реакций хищника — это переход белых медведей на сухопутный образ жизни. Конечно, такое поведение медведей повышает вероятность конфликтных столкновений с людьми. Кроме того, в районе мыса Кожевникова вблизи села Рыркайпий ежегодно в летне-осенний период формируется крупное лежбище моржей, где хищник имеет возможность пополнить пищевые потребности до установления морского льда.

Для профилактики конфликтных ситуаций «человек — белый медведь» создана рабочая группа из специалистов по белому медведю департамента природных ресурсов и экологии Чукотки и Всемирного фонда природы. Кроме того, создан институт общественных экологических инспекторов «Медвежий патруль», деятельность которого охватывает все населенные пункты побережья округа. Правительство региона ежегодно выделяет средства из окружного бюджета на обеспечение общественных экологических инспекторов средствами защиты человека от белого медведя. При этом белый медведь внесён в Красную книгу Российской Федерации, поэтому убийство животного запрещено.

Для профилактики конфликтных ситуаций «человек — белый медведь» непосредственно в селе Рыркайпий ведётся работа с муниципальными органами власти. Планируется модернизация освещения, строительство соответствующих ограждений вокруг социально значимых учреждений и снос неиспользуемых строений.

Пресс-служба губернатора Чукотского автономного округа Роман Копин в теплице предпринимателя из Певека Максима Вербина

Владимир Станулевич: За счёт «Росатома» больница Певека получила ПЦР-лабораторию, золотодобытчики Чукотки купили компьютерный томограф. Медицина в здешней глубинке «оптимизируется» или развивается?

Роман Копин: Мы работаем над развитием. В прошлом году утвердили Программу модернизации первичного звена здравоохранения Чукотского автономного округа до 2025 года. В ней предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту объектов здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оснащение оборудованием и автомобильным транспортом для доставки пациентов до медицинских учреждений, и медицинских работников до пациента.

Программными мероприятиями запланирован капитальный ремонт 8 объектов здравоохранения, для оснащения медицинских организаций планируем приобрести около 40 единиц медицинского оборудования, 25 транспортных средств.

Особое внимание уделяем привлечению в села медицинских работников через программы «Арктический доктор» и «Арктический фельдшер».

Пресс-служба губернатора Чукотского автономного округа Роман Копин в вахтовом поселке месторождения Песчанка

Владимир Станулевич: В порту Певек с мая 2020 года работает плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов», но с учётом затрат на её строительство себестоимость электричества здесь в разы выше, чем по стране. Как будет развиваться энергетика Чукотки?

Роман Копин: Перспективы развития энергетики округа в первую очередь связаны с перспективами социально-экономического развития Чукотки и планами по освоению месторождений полезных ископаемых на территории региона.

Крупнейшим перспективным проектом является строительство Баимского горно-обогатительного комбината. Помимо Баимского ГОК реализуется проект освоения месторождения Кекура (золотосеребряные руды), готовится к реализации проект по освоению оловянного месторождения Пыркакайские штокверки, также прогнозируется дополнительный рост электрической нагрузки на золоторудных месторождениях Кекура и Майское, освоение золоторудного месторождения Совиное, а также модернизация и расширение мощностей порта Певек.

Основные проекты модернизации и развития энергетики — проекты развития Чаун-Билибинского энергоузла осуществляются в соответствии с утвержденной правительством Российской Федерации дорожной картой «Об обеспечении энергоснабжения Чукотского автономного округа при замещении выбывающих объектов генерации».

С 2019 года реализуется проект строительства энергоисточника в Билибино. Основная задача — замещение в качестве основного источника теплоснабжения и аварийного источника электроснабжения выбывающих мощностей Билибинской АЭС. В рамках проекта ведется строительство дизельной электростанции мощностью до 25 МВт с водогрейной котельной мощностью 66 МВт. Срок окончания строительства — 2022 год.

Одновременно ведутся работы по реконструкции инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения в городах Билибино и Певек. Планируется синхронизировать реконструкцию инженерных сетей в Билибино с вводом в эксплуатацию строящегося энергоисточника.

ПАО «РусГидро» на территории округа реализует проект по строительству двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек — Билибино».

В рамках согласования Комплексного плана по освоению Баимской рудной зоны рассматривается схема внешнего энергообеспечения Баимского ГОКа.

Пресс-служба губернатора Чукотского автономного округа Плавучая атомная теплоэлетростанция «Академик Ломоносов» в порту Певек

Владимир Станулевич: Общественность собирается реконструировать Анадырский острог, поставленный в 1648 году уроженцем архангельской земли Семёном Дежнёвым. Власть поддерживает исторические связи с регионами, откуда на Чукотку пришли русские первопроходцы?