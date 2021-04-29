29 апреля фракция Верховной рады «Оппозиционная платформа — за жизнь» в полном составе вышла к трибуне парламента с фотографиями своих близких, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Депутаты призвали минутой молчания почтить память погибших во времена войны и потребовали остановить реабилитацию нацизма на Украине, сообщили в пресс-службе политической силы.

Zagittya.com.ua Фракция «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Верховной Раде

Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице депутата от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадима Рабиновича. Многие поблагодарили политиков за смелый в нынешних украинских реалиях поступок. Иные же спрашивали, где депутаты были вчера, когда по улицам украинской столицы маршем шли сторонники нацистов.

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«Интересно, а где деды остальных депутатов… Это риторический вопрос», — написала одна из читательниц.

«Молодцы — это их ответ на вонючие потуги убогих из схронов переврать историю», — добавила Наташа И.

«Красавцы, молодцы! А то сподвижникам Гитлера, видите ли, можно ходить с парадами по центру, а людям, которые отстояли победу, теперь нужно прятаться!!!» — отметила Сергей Л.

«Наконец-то, вы что-то делаете! Надоела ваша бесхребетность, утирание, прогибание и подставление другой щеки. Многие ваши избиратели списали вас уже со счетов. Начните же реальную борьбу с этим мракобесием», — призвала Татьяна Ш.

«В Украине сегодняшнего дня это — героизм», — добавила Лидия Щ.

«На улицу выходите, а не в Раде геройствуйте», — призвал Oleg I.

«Молодцы, ОПЗЖ, мой отец прошёл всю войну и представить даже не мог, кто будет маршировать по Киеву», — написала Инна Л.

«А Зеленский был с фото дедушки?» — поинтересовался Роман В.

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Zagittya.com.ua Фракция «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Верховной Раде

«Деды победили, а внучки профукали победу… продали всё и всех», — добавила Olga KH.

«Молодцы!!! Ещё бы партия ОПЗЖ добилась официального разрешения на проведение 9 мая и шествия «Бессмертный полк», было бы очень хорошо и чувствовалось, что партия народная, живущая интересами своего народа…» — отметила Mari I.

«Почти в каждой семье есть участники ВОВ (Великой Отечественной войны. — О. П.), но почему только от ОПЗЖ (партия «Оппозиционная платформа — за жизнь». — О. П.) вышли с портретами своих родственников? Остальные что, забыли о них?» — задался вопросом Сергей С.

«Блин, а у остальных депутатов деды кто???» — спросила в свою очередь Елена К.

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«Так будьте достойны делами памяти их… не предавайте народ… страну, поднимайте народ на борьбу… вам дано больше, чем кому…» — пишет Николай Р.

«Сегодня это портреты, а завтра можно вспомнить то, чему нас учили после присяги», — добавил в свою очередь Георгий П.

«На улицу вчера надо было выходить», — подчеркнула Валентина О.

Zagittya.com.ua Фракция «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Верховной Раде

«Лучше бы участникам войны добавили пенсии с бюджета партии. Вот это был бы благородный поступок на года», — подытожил Владимир Д.

«ОПЗЖ устроили акцию «Бессмертный полк» в Раде. Надеюсь, избиратели ОПЗЖ довольны работой своих избранников и не ожидали от них чего-то большего для защиты своих интересов», — резюмировал в своем телеграм-канале одесский журналист Юрий Ткачев.

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Напомним, 29 апреля председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что негативно относится к маршу, посвящённому дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который состоялся 28 апреля в Киеве.