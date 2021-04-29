28 апреля президент США Джо Байден обратился с первой программной речью к Конгрессу. Американцы активно обсуждают обращение в Twitter и Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

«Что ж, кто бы ни написал речь для Байдена, он хорошо поработал. Я буду доволен, если хотя бы половина из сказанного будет воплощена в жизнь…» — прокомментировал Joseph William Marek.

Несмотря на критику выступления со стороны многих американцев, есть и те, кто Байдена поддержал, как и многие зарубежные комментаторы, в том числе из Австралии и Великобритании. Они отметили, что Америка изменилась, она стала лучше, чем 101 день назад, ещё при Дональде Трампе.

«Я голосовал за Байдена, и я очень рад, что он наш президент. Я «за» практически все упомянутые темы. Как он сказал, это вложение в граждан. Республиканцы видят только деньги, а не положительные последствия», — пишет @WBrabbin.

Andrew Сторонники Джо Байдена

Некоторые комментаторы провели параллель между посланием президента Байдена Конгрессу и церемонией вручения Оскара, сравнив рассадку и заполненность зала. На послании присутствовали всего 200 человек.

За спиной у Байдена были сразу две женщины, вице-президент Камала Харрис и спикер Конгресса Нэнси Пелоси. Большинство не удивилось, но есть и те, кто считает это прогрессом.

«Это замечательно, но я жду тот день, когда две женщины будут сидеть за женщиной-президентом!» — отметила @BonaChedel.

Мнения о повышении минимальной оплаты труда также разделились: кто-то считает, что это действительно поможет перейти за черту бедности, а кто-то пишет, что это очередное бесполезное предложение.

«В этом много правды, на самом деле. Если мы посмотрим назад в эру Эйзенхауэра, многие забывают, что это была эра высоких налогов, значительного государственного вмешательства в инфраструктуру, мощных профсоюзов и достаточно низкого уровня неравенства в доходах. Это был также период, когда у многих было достаточно дохода, чтобы начать или построить свою компанию. Американское господство во многих сферах идет от инноваций, появившихся в среднем и рабочем классе. Он в чем-то прав», — заметил John Louise Lassen Perry.

«Корпорации и ультрабогатые граждане должны платить больше налогов, чтобы снизить их денежные запросы на реальные ресурсы, которые производит общество. Но, правительство США выпускает доллары, и им не надо получать валюту из внешних ресурсов, чтобы платить за что-либо. Бедность сейчас — идеологический выбор правящего класса, навязанный рабочему классу и оправданный использованием великой макроэкономической лжи о том, что деньги — страшный товар. Это порочная классовая война, спрятанная под фиктивной экономикой», — написал Wally Mooney.

Federalreserve.gov ФРС США

Некоторые призвали к развитию нового экономического плана, который позволит не пересматривать минимальный оклад так часто, ведь даже принятого сейчас будет недостаточно из-за инфляции.

«Повышение минимальной зарплаты — это пластырь. Оно нужно, но все же пластырь. Нам нужно стимулировать бизнес-модели, которые поспособствуют честной оплате труда и дадут работникам шанс владеть этим бизнесом. Тогда, в идеале, мы не будем пересматривать минимальную зарплату каждые пару лет, потому что она упадет опять», отметил пользователь Shane Hoffman.

Также острой темой для обсуждения стало использование огнестрельного оружия.

«Это не ракетостроительная наука, это здравый смысл; держите оружие подальше от сумасшедших, проводите федеральное тестирование как устное, так и письменное! Я не верю, что отцы основатели одобрили бы нападения с применением оружия, когда они вписывали право на ношение оружия…» — заметил Jim Dahlstorm.

Неоднозначно оценили и поручение основать новое агентство по разработке лечения от таких болезней, как Альцгеймер, диабет и рак. Однако большинство все же считает, что оно будет бесполезным.

«Обнадеживает фокус на этих опасных для жизни заболеваниях на высшем уровне. Правда, развитие здравоохранения — наибольшая поддержка для граждан», — полагает @ComPartho.

«Еще одно агентство? Как на счет доступной медицинской помощи для всех?» — возмущается @CatherinesYoun1.

«Байден требует расширенного исследования по Альцгеймеру, потому что он на 90% там», — считает @CptShlockler.

К высказыванию о возрождении демократии в Америке большинство пользователей отнеслись с насмешкой.

«Демократия хорошо работает, когда нет придурков», — уверен @Johndavidkenned.

«Перевожу на человеческий язык: франшиза демократии перестала продаваться. Что-то нужно сделать. Но я не знаю, что делать в такой ситуации», — прокомментировал @Blacknoberry.

Голова статуи на Всемирной выставке в Париже, 1878 год

По поводу предложенной реформы в честь Джорджа Флойда многие выразились против, сказав, что они поддерживают полицию, ведь именно полицейские задерживают преступников, поддерживают закон и порядок. Пользователи предложили ввести изменения в законодательство, касательно борьбы с систематическим расизмом, с учетом жертв, на которые идут полицейские.

«Во-первых, ни один законопроект не должен быть назван в честь преступника, ни в коем случае. Во-вторых, оставьте охрану правопорядка полиции. Мое сообщество в безопасности благодаря мужчинам и женщинам в синей форме, которые знают, что и как делать. Прекратите разбрасываться деньгами…» — пишет Debi Stulack Diacont.

«Байден и демократы продолжают попытку расширения власти федерального правительства. Этот захват власти не приведет ни к чему хорошему для американцев. Джордж Флойд был наркоманом, бывший заключенный, который пошел разносить COVID-19 вместо карантина, он не герой!» — добавила @LadyBookworm117.