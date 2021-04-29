Президент США Джо Байден объявил 14 апреля, что Соединенные Штаты выведут все оставшиеся силы из Афганистана до 11 сентября 2021 года. Учитывая сохраняющиеся террористические угрозы там и в соседнем Пакистане, ухудшение контртеррористического потенциала США, связанное с выводом войск, и вероятность того, что страна вновь может создать угрозы для США, возникают серьезные вопросы по поводу решения администрации Байдена.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

Похоже, что брифинги администрации для ключевых членов в комитете по вооруженным силам палаты представителей и Сенате на прошлой неделе прошли не очень хорошо, вызвав больше вопросов, чем ответов. Если Байден продолжит вывод войск из Афганистана на основе графика, а не условий на местах, у администрации будет еще один шанс попытаться ответить на вопросы — на этот раз в письменном виде.

Это связано с тем, что вывод войск приведет в действие законодательное требование из раздела 1215 закона о разрешении национальной обороны на 2021 финансовый год (NDAA) и потребует от администрации представить подробный отчет Конгрессу о последствиях вывода средств для основных интересов США. Согласно закону, министр обороны Ллойд Остин обязан представить отчет, когда общая численность контингента в Афганистане упадет ниже 2000 военнослужащих.

Соединенные Штаты, вероятно, довольно скоро достигнут этой отметки. В настоящее время в Афганистане насчитывается около 2500 военнослужащих, и это число может быстро сократиться. Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил, что сокращение начнется до 1 мая и завершится не позднее 20-й годовщины 11 сентября, но потенциально значительно раньше.

Gage Skidmore Джо Байден

Устав требует, чтобы в докладе администрации рассматривался широкий круг тем. Возможно, наиболее примечательно, что раздел 1215 (b) (1) требует, чтобы администрация представила оценку того, как сокращение сил повлияет на:

— контртеррористические операции;

— защиту сил США;

— усилия по отказу международным террористам в убежище;

— угрозу, которую представляют талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие террористы для США и их союзников и партнеров;

— способность афганских сил действовать и проводить эффективные контртеррористические операции и операции по обеспечению безопасности.

Это именно те вопросы, которые должен задавать Конгресс. Первоначальные признаки указывают на то, что у администрации Байдена нет удовлетворительных ответов.

Как заявил командующий Центральным командованием США генерал Фрэнк Маккензи, давший показания перед комитетом по вооруженным силам палаты представителей 20 апреля: «То, что не произошло еще одного 11 сентября, не является случайностью». Действительно, именно присутствие сил США и коалиции позволяет проводить эффективные операции по искоренению террористических угроз и пресечению потенциальных нападений.

«Когда придет время для вывода американских военных, способность правительства США выявлять угрозы и реагировать на них уменьшится, — заявил директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс в тот же день, когда состоялось выступление Байдена. — Это просто факт».

Нельзя отрицать, что устранение этих сил затруднит задачу защиты от джихадистов.

Возможно, именно этот факт в сочетании с уроками, извлеченными из вывода войск из Ирака в 2011 году, и является причиной того, что военная цепочка командования посоветовала Байдену отказаться от его вывода, основанного на сроках [а не реальных условиях].

Армия США в Ираке

Эта ограниченная способность обнаруживать террористические угрозы и реагировать на них является проблемой, учитывая реалии на местах. Как подробно описывал в течение многих лет Long war journal [новостной сайт, также описываемый как блог, в котором сообщается о войне с террором], «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему тесно связан с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее более широкой сетью. Он в настоящее время готов расширить свое и без того значительное оперативное присутствие и влияние на всей территории Афганистана. Это может привести к тотальной гражданской войне, поставить под угрозу афганское правительство и создать новые возможности для международных террористических нападений.

Именно поэтому раздел 1215 и более ранние версии требования об отчетности пользуются двухпартийной поддержкой. Законодатели с обеих сторон выразили озабоченность по поводу стремительного вывода американских войск из Афганистана и того, что это может означать как для афганцев, так и для американцев.

В ходе громкого двухпартийного голосования 45−11 в июле 2020 года комитет по вооруженным силам палаты представителей проголосовал за включение в законопроект об обороне аналогичного, но более жесткого положения, которое наложило бы еще больше требований на администрацию. После переговоров между Сенатом и палатой представителей раздел 1215 был включен в окончательный законопроект, который был принят Сенатом и палатой представителей голосами 84−13 и 335−78 соответственно.

К счастью, Конгресс потребовал, чтобы доклад был написан и не засекречен, что позволило бы членам Конгресса поделиться им с американским народом.

Но допускается засекреченное приложение. Исполнительная власть может попытаться переместить несекретную информацию в секретное приложение, поскольку эта информация может оказаться бесполезной или неудобной для их политики. Конгресс должен четко дать понять, что это неприемлемо.

Важно отметить, что раздел 1215 также включает в себя исключение, которое Байден мог бы использовать, чтобы избежать представления отчета. Чтобы воспользоваться этим отказом, президент должен будет письменно подтвердить, что непредоставление информации отвечает «интересам национальной безопасности Соединенных Штатов», и должен будет предоставить подробное объяснение, обосновывающее это утверждение.

Jacksonsun.com Конгресс США

Это был бы трудный аргумент для администрации Байдена. В конце концов, если вывод войск к сентябрю, игнорирующий условия на местах и советы командиров, отвечает интересам национальной безопасности, администрация Байдена должна быть в состоянии ответить на сложные вопросы и защитить решение при свете дня.

Если администрация Байдена не может или не желает этого делать, это посылает тревожный сигнал относительно обоснованности вывода войск. Как бы то ни было, в ближайшие недели и месяцы Конгресс должен использовать все свои надзорные и законодательные полномочия, чтобы подтолкнуть администрацию к минимизации ущерба американской национальной безопасности, который может нанести вывод войск Байдена из Афганистана.