28 апреля 2021 года в социальных сетях была опубликована информация о том, что в Бирске школьники забрались на дерево, испугавшись стаи собак.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

«Мы уже несколько дней водим детей в школу и встречаем их постоянно, потому что действительно много собак бегает по улице», — написала в социальной сети местная жительница.

По факту ненадлежащей организации отлова собак в городе Бирская межрайонная прокуратура внесла в адрес главы муниципального образования представление. Межрайонный прокурор также потребовал привлечь должностное виновное лицо администрации к дисциплинарной ответственности.

Эта новость получила широкий резонанс в социальных сетях. Пользователи разделились на две группы: кто-то встал на защиту бездомных животных, предположив, что школьники сами спровоцировали нападение на них, а кто-то из пользователей встал на защиту детей. При этом все согласились с тем, что проблему бездомных животных нужно решать системно.

«А почему никто не задумывается о предистории??? Быть может, школьники тоже не такие «белые и пушистые»??? Возможно, они сами спровоцировали животных, не предполагая, как всё может обернуться???», «Правильно своим детям нужно с детства объяснять, как вести себя с собаками», «Ниче так, да, что собаки даже на них не смотрят. Дети есть дети, они везде лазят. А собаки только и ждут, кто накормит да погладит», «Не удивлюсь, если сначала играли, потом травили и в конце побежали! Родители, учителя! Учите детей быть добрыми, учите детей общаться с собаками! Только от жизни собачьей собака бывает кусачей! Не выбрасывайте собак, наигравшись!» — пишут жители Башкирии.

Марина Каширская ИА REGNUM Бездомные собаки

С такими высказываниями не соглашается жительница Уфы, которая сообщила, что «мне, например, вообще ничего делать не приходится. Я просто иду каждое утро на работу. За мной бежит стая агрессивных собак. Надоело уже бегать от них. Купила газовый баллончик».

Некоторые жители напомнили, что проблемой бездомных собак должны заниматься чиновники. «Глава, как всегда, молчит, никаких мер не предпринимает», «В микрорайоне Глумилино возле школы живёт стая, на просьбы жителей администрация бездействует», «А всё потому что государству пофиг, их дети пешком не ходят», «Когда уже администрация решит проблему с бродячими собаками. Я сам лично отгонял стаю, когда дети идут в школу», «Судя по видео, собакам вообще дел нет до детей, админ, хорош заниматься никчемной пропагандой против бездомных собак. Лучше выложи пост о том, когда чинуши перестанут деньги воровать из бюджета, а построят хоть один приют», «Не собак надо обвинять, а человека. На сегодняшний день жизнедеятельность собак должна быть под контролем. Если собаки бесконтрольно перемещаются, значит, это недоработки администрации. Поэтому нападение собак — это значит нападение администрации на детей. Не собаки напали, а чиновники, это надо понимать» — пишут пользователи в социальных сетях.

Местная жительница отмечает, что проблему бездомных животных нужно решить при помощи создания приютов для них: «Да начните уже выделять землю волонтерам под строительство приютов, а?! Ну негде же их содержать?! Ведь вот выдели землю — полдела сделано! Уже будет место, где собак можно содержать и кормить! Землю волонтерам зажимают — вот результат! Ведь волонтеры стараются спасти собак вопреки системе, на голом энтузиазме, на мизерные пожертвования! Но земли нет! Конечно, землю лучше чиновникам под коттеджи, а животные и люди пусть мучаются!»

Пользователи отмечают, что порой сами жители виноваты в том, что по улицам бегают стаи собак: «Сами жители, наверное, и виновны в образовании стаи… своих собак не стерилят, а щенков на улицу. Каждая сучка приносит до 15 щенков, вот и думайте, откуда у нас бродячие собаки».

Еще одну версию произошедшего высказала жительница Уфы: «Там стаи собак потому, что застройщики их держали, пока стройка была, а потом пинком под зад в лес на вольные хлеба! И жители тут ни при чем! Администрации много раз об этом писали — и о тех, кто виноват в существовании этой колонии бродячих собак, тоже!»

Марина Каширская ИА REGNUM Бездомная собака

Кто-то из пользователей отметил, что вместо того, чтобы снимать это видео, жителям нужно было бы помочь школьникам: «Вместо того, чтобы помочь детям, два дебила снимают стоят. Да, вы герои, ё-моё. Я ща лайкну эту запись даже. Красавцы, благодаря вам мы сейчас узнали, что творится с псинами по весне! Тьфу!». «Вместо помощи снимали», — добавил еще один пользователь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что государственное собрание Башкирии намерено внести в Государственную думу законопроект о введении обязательной регистрации животных с целью их идентификации и учета. По мнению депутатов, предлагаемый механизм позволит решить проблему бесконтрольного увеличения численности бродячих животных.