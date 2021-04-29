28 апреля польская участница чемпионата мира по шашкам среди женщин Наталья Садовская убрала со стола флаг Польши в знак солидарности с российской участницей Тамарой Тансыккужиной.

Шашки

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Напомним, 27 апреля прямо во время игры со стола были убраны российские атрибуты. Скандальный инцидент произошёл по приказу WADA. Президент Польской федерации шашек Дамиан Решка принёс России свои извинения.

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На произошедшее в Польше обратила внимание украинская журналистка (издание «Страна.ua») Олеся Медведева, о чем она написала на своей странице в социальной сети Facebook, а также в своем телеграм-канале.

Цитата из видео на YouTube У россиянки украли флаг во время партии в шашки

«Спешу расстроить мамкиных «патриотов», которые… радовались, как на чемпионате мира по шашкам со стола демонстративно убрали флаг России… Соперница российской шашистки Тамары Тансыккужиной… Наталья Садовская в знак солидарности убрала и флаг Польши со стола. Это в пятом раунде произошло. К тому же президент федерации шашек Польши Дамиан Решка принес извинения за ситуацию с российским флагом», — написала Медведева.

Подписчики журналистки также отреагировали на произошедшее в Польше. Многие похвалили поступок польской участницы, отметив, что спорт вне политики.

«Спорт вне политики», — отметила Лариса А.

«Дай только повод потяф… поругаться», — добавил Андрей Г., по всей вероятности подразумевая реакцию украинских националистов на инцидент с российским флагом.

«Полячка — молодец, это спортивно. Организаторы — табаки типичные. Ну, «по*реоты» не обсуждаются», — добавил Кфоб Ан.

«Простите, не в теме… а по какой причине убрали флаг РФ? Шашистку обвинили в допинге?» — спросил Valera Z.

«Чисто спортивное поведение. Респект спортсменке. И не важно, о каких флагах идёт речь. Спорт и культура должны быть вне политики, и сегодня это зависит от спортсменов в первую очередь», — написал в свою очередь Борис Я.

Цитата из видео на YouTube Садовская убрала флаг Польши на чемпионате мира по шашкам в знак солидарности с россиянкой Тансыккужиной

«Шо, опять ЗРАДА?» — спросила Sleepy Bear.

«Вуйки, обтекли?» — также задался вопросом Пионер всем ребятам пример.

«Уважуха, достойно!!! Думающая девчуля, не в пример пустоголовым скакунам…» — добавил Рубаха Парень.

«Полька — молодец, но если антидопинговый комитет прикопался уже к шашкам, то нахрен такой комитет? Это что, шашисты допингом мозги улучшают? Чтобы думать можно было, маразм и позор», — подчеркнула Olga.

«Умница!!!» — добавил Chanterelle.

«Толерантность к одним — норм, а к другим — нельзя, двойные стандарты во всем. Ужас, какая несправедливость в мире. Куда уехать, чтобы не видеть этого? Потому что изменить хоть что-то сил нету», — отметил Oleg ZA.

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