Не могу молчать. Только так, не иначе.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг

Это я о случае в Польше на соревнованиях по шашкам. За медаль из золота боролись две умные и очаровательные дамы — Тамара Тансыккужина из России и Наталья Садовская из Польши. Не знаю, есть ли в шашках преимущество своего поля, но в футболе в таких случаях говорят о нём. Можно сказать, Садовская имела преимущество. И его решили упрочить.

Советую посмотреть это видео в социальных сетях — оно широко разошлось. Тамара даже не поняла сперва, что произошло, так как была предельно сконцентрирована на поединке. Да и не укладывается подобное в голове. Прямо во время поединка к столу подошёл мужчина в пиджаке. И сначала убрал табличку (наклейку?) с российским триколором и надписью Russian Federation с боковины, а после заграбастал и флажок уже непосредственно со стола.

Этим мужчиной оказался бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий. Но и он якобы действовал по поручению. Тут появляется ещё один бывший — это польский министр спорта Витольд Банька. Вообще не кажется ли вам, что в этой гнусной истории слишком много бывших?

Мы знаем, в вопросах спорта Россию решили унизить. Придумали спорное дело, по которому главным свидетелем пошёл аферист и предатель Родченков. Дальше понапридумывали запретов и санкций. И унижали нас на серьёзном уровне. А тут один бывший звонит другому бывшему — и тот, крадучись (не как тигр, а как больная жаба), сдирает и снимает российские флаги прямо во время игры. Ещё и прикрывается решением ВАДА.

Цитата из видео Бывший глава антидопинговой лаборатории сбежал в Америку и оттуда рассказывает детективные истории Родченков

Что дальше? Кто ещё решит поиздеваться над российскими спортсменами и символами? Сразу же начинаешь вспоминать слова тех, кто уже после первых инсинуаций со стороны ВАДА, МОК и международного спорта в принципе предложил отправить всех их подальше. Чтобы не лезли, не приносили гадости, а поводы для них они всегда найдут. Впрочем, находились и другие — с иного фланга, которые снова и снова повторяли мантру о том, что спортсмены готовятся к соревнованиям всю жизнь и не стоит лишать их того, к чему они стремились столь упорно и долго.

Последние разговоры такого рода звучали после триумфа наших фигуристов на чемпионате мира. Одни порадовались, другие заявили: для чего вообще спортсменки туда сунулись, раз их страну вытолкали? Тут надо понимать, правда, что сколько бы государство ни вкладывало в спорт, но всё равно основная нагрузка — в фигурном катании так уж точно — ложится на собственные финансы. Главным образом родители вкладываются в будущих спортсменов. Поэтому, отнимая соревнования, лишаешь возможных будущих достижений прежде всего конкретных людей. Это не очень вяжется с понятиями справедливости. С другой стороны, флаг, гимн — всё это вещи сакральные.

И мне не слишком нравятся аллюзии в данном контексте с войной. Мол, скажите тогда красноармейцам, что бьются-то не за флаг, на самом деле. Там всё же — на поле боя — во многом иной контекст и иная степень вовлеченности (это я говорю мягко). Однако нельзя отрицать и того, что спорт — это разновидность войны. Выходит, приезжая на то или иное соревнование, мы как бы изначально выбрасываем белый флаг — и тогда при чём тут Россия? Тогда, да, имеются лишь индивидуальные достижения. Что, впрочем, не отменяет радости за наших людей. Наших, подчёркиваю.

Цитата из видео на YouTube У россиянки украли флаг во время партии в шашки

Всё это я говорю к тому, что пора бы уже, наконец, определяться — и каждому человеку, и главное — на высшем уровне — с позицией по участию в спортивных международных соревнованиях. Больше эта тягомотина «мы без флага, но мы это как бы мы и мы как бы с вами» продолжаться ни в таком виде, ни в каком-либо другом не может. Это, прежде всего, выдаёт и нашу нерешительность, а следовательно, и нашу слабость, что позволяет соответствующим структурам снова и снова, наседая, совершать по отношению к России унизительные пакости. Так сколько ещё позволять будем?..

Федерация шашек Польши извинилась за инцидент. Нужны ли их извинения? А вот соперница Тансыккужиной поступила мудро — убрала польский флаг со стола. Сильная, умная, порядочная женщина. Это я о Садовской.