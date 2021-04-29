Система здравоохранения Чечни в последние годы претерпевает значительные изменения. Власти региона при поддержке федеральных ведомств активно расширяют базу медицинских учреждений, оснащают их современными средствами для установки диагнозов и проведения своевременного и качественного лечения.

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На днях в Чечне побывал с рабочей поездкой министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Ему показали лучшие медучреждения республики, и он остался весьма доволен увиденным, дав высокую оценку организации оказания медицинской помощи в Чечне.

На официальной странице минздрава республики сообщили, что Мурашко отметил кардинальные перемены, произошедшие в системе здравоохранения Чечни с момента последнего его визита в республику, а также высокий потенциал для дальнейшего развития и совершенствования.

Однако не все оказалось так гладко в медицинском королевстве. Усилия органов власти республики, в том числе главы ведомства Эльхана Сулейманова, подрывает коррупция в медицинских рядах. Как оказалось, многие пациенты, отмечая профессионализм врачей, жалуются на бесконечные платные услуги, которые им навязывают в медорганизациях.

Kojven-95.ru Эльхан Сулейманов

О наболевшем рассказала в популярном паблике revizorro095 в Instagram жительница Чечни после посещения Шалинской районной больницы.

«На каждом шагу с тебя берут деньги. Встала на учет — заплати 1000 рублей. Сдала анализы — заплати за них, хотя я пошла по месту прописки. Разве деньги со страхового не перечисляются? Нагло говорят, чтоб заплатили, а тем, у кого нет этих денег, откуда их брать?» — пожаловалась женщина, отметив также и то, что медперсонал приходит на работу не вовремя, а в течение рабочего дня уходит по своим делам.

Читатели страницы отозвались на жалобу жительницы Чечни многочисленными комментариями, в которых соглашаются во многом с потерявшей терпение из-за поборов гражданкой.

«В какой больнице у нас не берут деньги? Правильно. Нет такой больницы», — — констатировала Марго.

«Такое творится в любом госмедучреждении ЧР. Про центральный роддом вообще молчу, там вообще всю шкуру с пациенток сдирают», — подтвердила Мама М.

«Действительно, берут деньги за анализы. И за УЗИ. Два года назад только при постановке на учёт за анализы и УЗИ ушло порядка пяти тысяч. Но надо отдать должное — чисто за постановку на учёт и дальнейшие приемы мой врач не просила ни копейки (хотя наслышана от всех, что давали там же в ЖК другим врачам по 1000—1500). Единственное — за родовой сертификат 500 попросила», — рассказала о своем опыте еще одна читательница.

В комментариях были жалобы родителей детей, к которым были невнимательны педиатры. В частности, одна из матерей рассказала историю, как она с больным ребенком пришла к врачу, а та была занята изучением чего-то важного в компьютере и так и не посмотрела ребенка с температурой. Другая родительница рассказала, как в Шалинской ЦРБ ей с ребенком тоже не уделили внимания:

«Стою минут пять, зову их, они там за стенкой обсуждают свои семейные дела. Ору-ору, зову — выходит одна мадам, будто я к ней домой заявилась, и спрашивает, что я хочу и что кричу. Сколько бы не ходила туда — хамское отношение. За каждый приём 1000, 500 рублей надо им давать. В основном ни одного врача не бывает на месте».

Ряд комментаторов поделились своим опытом обращения в медорганизации в других регионах России. При этом, как они утверждают, денег с них, в отличие от Чечни, там не брали. О бесплатной медицине, в частности, сообщили жительницы Санкт-Петербурга и Волгограда, ранее проживавшие в Чечне.

«Я полгода назад, переехав в Питер, была в шоке, что все бесплатно!» — рассказала Мадина А.

«В Грозном за один прием и сдачу анализов отдала 5000 руб. за раз. На тот момент это были большие деньги. А роды были в новом перинатальном центре города Волгограда, ни копейки не заплатила, а носили на руках», — сообщила С.Ф.

«В смысле платные анализы? А что, они когда-то были или должны были быть бесплатными?» — то ли в шутку то ли всерьез не поверила остальным комментаторам Heda.

(сс) Belova59 Анализы

«Представьте себе, они должны быть бесплатными! Для чего вам тогда полис, если нужно за все подряд платить. А если здесь привыкли молча на лапу давать, так это только проблема людей, которые не знают своих прав и не могут их отстоять», — ответила ей Aishat и тут же посоветовала:

«Беспредел нужно пресекать умом и напором. В следующий раз ознакомьтесь с вашими правами, не забудьте захватить мобильный телефон, достать его и снимать действия сотрудников какого-либо ведомства. Если с вас требуют деньги — требуйте квитанцию или чек об оплате, чтобы вы знали, за что платите и куда уходят эти деньги. Будут возникать — сделаете их звездами «ютуба» (YouTube — ред. ИА REGNUM)», — дала Aishat еще один профессиональный совет.

«Никто не хочет стать героем ЧГТРК», — согласился с ней еще один комментатор, намекая, очевидно, на ставшие уже обыденными в Чечне репортажи извинений на телеканале «Грозный». Граждан, которые сообщали о своих проблемах в соцсетях, потом заставили публично каяться.

Тем не менее те, кому положено следить за работой медорганизаций в Чечне, отклики жителей в соцсетях уже увидели и отреагировали на них.

«Данный вопрос взят на контроль в министерстве здравоохранения Чеченской Республики. По факту обращения будет проведена внутриведомственная проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие меры», — написали в комментариях к посту официальные представители местного минздрава.