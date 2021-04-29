Испанский комикХуан Хойя Борха, чей заразительный смех принес ему мировую известность, скончался в возрасте 65 лет 28 апреля. Более известный под псевдонимом El Risitas (Хохотун), комик стал известен в интернете как «смеющийся испанский парень» — видео с его участием стало «вирусным» в 2014 году и легло в основу большого числа мемов.

Хуан Хойя Борха

В прошлом году Борха был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. В марте нынешнего года он поблагодарил фанатов за организацию кампании по сбору средств для покупки ему электрического самоката после ампутации одной из его ног.

Пользователи сети, среди которых и был знаменит Хохотун, с глубокой печалью встретили весть о его кончине.

«Он упокоится с миром, зная, что принес радость и смех миллионам», — отметил читатель Marc Young.

С ним согласился Cruijffsta, по словам которого благодаря почившему «многие люди смеются, а это одна из самых сложных задач в современном мире».

"Мои воспоминания о чемпионате мира — 2018 были неполными без него», — указал Isaac Muisyo.

«Его описание Brexit было потрясающим», — поддержал его Silverfinger.

lflink999 Хуан Хойя Борха

Оба пользователя имеют в виду целый ряд видеозаписей оригинального выступления Борхи, в котором незадачливый испанец рассказал о том, как у него в море унесло сковородки для паэльи с наложенными на них субтитрами на общественно и политически значимые явления, в частности, выход Великобритании из ЕС, особенности современных многопользовательских игр. В них стереотипы и типичные проблемы раскрываются таким образом, чтобы заразительный смех Борхи акцентировал абсурдность происходящего.

«Как жаль, мне так нравился этот человек-мем», — отметила Heloysa Rocha.

«Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь…» — подчеркнула Elizabeth Weiss.

По словам Natalia Strukova, от оригинальной истории Хохотуна «больше плакать хочется, а не смеяться», а сам Борха был человеком «с невероятным чувством самоиронии и безупречно позитивным взглядом на жизнь».

"Не волнуйтесь, ребята, теперь он смешит ангелов на небесах», — подчеркнул пользователь Putch.