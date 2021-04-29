В Башкирии с 26 апреля начали выдавать привитым от COVID-19 значки отличия. По словам чиновников, этот значок не является ни сертификатом, ни паспортом: это определенное свидетельство того, что от человека со значком вакцинации можно не ожидать заражения коронавирусом.

пресс-служба «Единой России» Значок для привитых от COVID-19

Данная новость не прошла не замеченной в социальных сетях, пользователи которых высказали свое мнение по этому поводу.

Кто-то резко отрицательно высказался по поводу данной инициативы: «Цак в нос и приседая говорить «ку!», «Значок можно потерять… Или украдут (не дай Бог!). Бирку! Бирку в ухо! Надёжней», «Ещё кольцо в нос», «Как скотов, ужас, на уши вешают же бирки, а на людей будут эти значки вешать, дурдом, сразу бы на лоб печать которая не стирается, ну вот идиотизм полный», «На уши никто вешать не собирается, это уже утрируют. Но и на грудь себе я его не прицеплю, хоть и привита от ковида. Бред какой-то», — прокомментировали эту новость пользователи.

Другим пользователям не понравилось навязывание вакцинации таким способом: «Вакцинация или активная иммунизация — это широко применяемый в мире способ массовой профилактики инфекционных заболеваний, и, думаю, никто не против прививки от короновируса… Но когда путем применения метода «кнута и пряника» навязывают вакцину, об эффективности которой до конца не известно, есть нарекания со стороны международных медорганизаций, естественно, это вызывает большие сомнения и опасения…» — сообщил житель Башкирии.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация граждан от коронавируса

«Зачем эти значки? Дайте людям справку, что они привиты, и все. Нет, блин, все надо превратить в цирк», — прокомментировала пользователь сети.

Жительница Уфы возмутилась тому, что в комментарии было высказано предложение просто не лечить тех, кто не прошел вакцинацию: «Люди! Что с вами? Кто значки придумывает, кто в лечении отказать — это как???» — написала она.