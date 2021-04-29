В Ростовской области вторые сутки продолжается борьба торговцев с властями и силовиками за аксайские рынки. Донские чиновники во главе с губернатором Василием Голубевым предложили предпринимателям альтернативные торговые места, однако они не равнозначны существующим точкам продаж.

Иван Шилов ИА REGNUM Рынок

Через Instagram к главе региона обратились десятки предпринимателей, в одночасье лишённые работы.

«Хочу попросить от всего торгового комплекса «Атлант-Сити» дать возможность торговать в своих магазинах. У нас товар расположен на площади более чем 100 кв. метров, нас больше тысячи индивидуальных предпринимателей, которые работают через онлайн-кассы. Сейчас будут праздники и выходные дни, которые мы ждали год, кто торгует сезонным товаром. Как мы будем продавать всё на 20 кв. метрах? Не оставляйте свой народ в такой трудной ситуации!» — просит один из предпринимателей.

В частности, торговцы рынка «Овощной» обращают внимание на особые условия хранения продукции, которыми предлагаемые торговые точки не оснащены. Это означает, что людям предстоит снова вкладывать свои средства. Но что делать с тем, что предприниматели уже вложили деньги в товар, поставка которого должна быть в ближайшее время? Кто вернёт людям деньги за аренду?

«Мы не семечками торгуем! На рынке «Атлант» у большинства объёмный и тяжёлый товар, его нереально постоянно перевозить! Зачем нас переводить на временные площадки? Откройте рынки, дайте нам работать в своих магазинах, за которые уже оплачены аренда, охрана, налоги», — призывает один из предпринимателей.

Антон Привальский ИА Красная Весна Овощи на рынке

«Просто дать возможностью людям продолжить деятельность на своих местах. Блокировка деятельности и проезда людей к своим рабочим местам без юридических на то причин называется рэкет. Очень надеемся, что наш губернатор быстро пресечёт этот беспредел и даст людям дальше работать, платить налоги и обеспечивать работой более 3000 граждан», — выразила надежду одна из интернет-пользователей.

«Оставьте наши рабочие места! Оставьте наш рынок! Дайте людям работать на прежнем месте!» — просит донского губернатора одна из подписчиц.

«Как нам быть с нашими складами, новейшим холодильным оборудованием, пожарной сигнализацией и всем тем, за что мы платили? Ответьте на простой вопрос, как можно реализовать качественную овощную продукцию без холодильного оборудования, на временной площадке? Вы бы сами такие овощи ели?» — спросит у главы региона подписчик.

Большинство участников дискуссии отмечают, что рынки существовали не один десяток лет, но проверками занялись только после ареста главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко. Почему проверки нельзя было провести раньше?

«Десять лет беззакония, смешно. А не хотите за это ответить перед народом? Вы десять лет проезжали мимо «Атланта» и не знали, что это всё незаконно? Так тогда для чего вы нам нужны, господин губернатор?» — задала вопрос Голубеву одна из участниц обсуждения экстренной ситуации на аксайских рынках.

Kremlin.ru Василий Голубев

Пока все вопросы, адресованные донскому губернатору Василию Голубеву, остаются без ответа. Хотя не так давно глава региона в одном из телеэфиров заявил, что социальные сети помогают оперативнее реагировать на те или иные обращения граждан, а также твёрдо стоять на земле.

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