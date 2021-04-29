В Ульяновской области, где три недели назад сменилось руководство региона, наибольший отклик у жителей вызвали первые кадровые изменения в правительстве, а также особое внимание к проблемам здравоохранения и ситуации с состоянием дорог. В соцсетях большинство поддержало первые шаги нового руководителя региона Алексея Русских, хотя многие и выражают сомнение, что это «предвыборный пиар», а потом «всё может стать ещё хуже».

Иван Шилов ИА REGNUM Ульяновск

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Первые отставки в правительстве

Из команды экс-губернатора Сергея Морозова начали уходить политики-старожилы. Первым подал в отставку «по собственному желанию» заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Ульяновской области Виктор Мишарин. Об этом стало известно 13 апреля. Новым исполняющим обязанности министра здравоохранения региона стала Анна Минаева.

26 апреля на аппаратном совещании врио губернатора Алексей Русских принял решение об освобождении от должности исполняющего обязанности первого вице-премьера Екатерины Убы, которая проработала на данном посту более четырёх лет, а до этого три года возглавляла министерство образования в статусе вице-премьера. Ещё четыре чиновника министерства здравоохранения получили устный выговор. Причиной стала ситуация с тестами на коронавирус: выяснилось, что их осталось на две недели, о чём врио ульяновского губернатора узнал «партизанскими тропами».

«Вы что, меня хотели подставить, что ли? Так получается?» — возмущался Алексей Русских, обращаясь к членам правительства.

27 апреля поползли слухи об освобождении от должности первого заместителя губернатора — руководителя администрации губернатора Анатолия Озернова, который пришёл в команду Сергея Морозова с 2005 года.

Напомним, 8 апреля 2021 года Сергей Морозов, возглавлявший Ульяновскую область с декабря 2004 года, был освобождён от должности. В настоящее время он работает помощником приволжского полпреда Игоря Комарова. Врио главы Ульяновской области указом президента России Владимира Путина назначен сенатор от Московской области, член КПРФ Алексей Русских.

Реакция соцсетей

В соцсетях многие пользователи поддержали первые шаги врио губернатора, считая, что «пока он на верном пути», в том числе посыпались эмоциональные отклики и пожелания удачи.

«Давно пора «чистку» кадров проводить, засиделись наши земляки», — считает Ирина У.

«Ура! Побежали за шампанским!» — радуется один из жителей области.

«Хорошо начали! Так держать!» — уверен versus.

«Я вообще не припоминаю, чтобы кто-то на должности губернатора нашей области вот так работал с первых дней за людей, раздавая пинки. И неожиданно, и отрадно одновременно», — отмечает alexaderdolmatov.

«Всегда неприятно, когда тебя увольняют, и вдвойне неприятно, когда это делает губернатор. Хотя наверняка тот, кого увольняют, сам не раз принимал решение об увольнении. Видимо, так устроено, что ты должен прочувствовать то, что чувствовали те люди, которых ты увольнял. Ну, а так всё прошло нормально, ни тебе публичных оскорблений, ни умаления человеческого достоинства», — делает вывод пользователь под ником «Старший возраст».

В ходе дискуссии жители констатируют, что в политике «главное вовремя уйти», приравнивая это к искусству, потому что «очень многие не умеют, отсюда и не получается с почестями». Другие задаются вопросом, действительно ли «кто-то хотел подставить нового губернатора», «была ли подстава для губернатора», ведь никто не хочет лишиться своих высокооплачиваемых должностей, полагая, что Русских сделал «скоропалительные выводы».

Кто-то равнодушно бросает, что «от таких новостей ни холодно, ни жарко», потому что главное — «чтобы это было сделано для людей, а не для того, чтобы своих везде посадить». Кто-то замечает, что сейчас в Ульяновской области «многие жаждут мести» и что «бумеранг пошёл для всех». Одни пользователи предлагают «99% всех чиновников разогнать» — им парируют, что «надо использовать достижения предыдущего губернатора, многое было сделано, пора удалять проблемы покластерно».

Также многие пользователи полагают, что критика работы минздрава конструктивна, и предлагают также «навести порядок» в образовании, где от учителей требуют «сплошные отчёты и конкурсы, работать с детьми не дают».

«О, здравоохранение — это больная тема. Вот уж где действительно нужно навести порядок!» — убеждена zvezdainsta.

«У нас даже в самый разгар эпидемии делали тесты через одного заболевшего, это точно, проверено на себе», — продолжении темы тестирования пишет Vasilisa P.

«Минздрав не обеспечивает льготников препаратами. Звонишь на горячую линию, а они в ответ: «В суд на нас подайте», — жалуется gena.

Пользователь slon полагает, что такими темпами в Ульяновской области «жизнь наладится, перестанут порядочные люди переезжать за хорошей жизнью в другие регионы».

«Точно. Я вот уже в Москву решила переехать, но с появлением Русских думаю остаться», — соглашается svetlanar.

«Можно уехать из Ульяновска, но Ульяновск из тебя не уедет», — философски замечает Carl F.

В одной из соцсетей предлагают «делать ставки» на новое кадровое решение — «кто следующий». Другие полагают, что Алексея Русских «не хватит надолго», третьи заявляют, что уже готовы «голосовать за него».

«Начинает хорошо, главное, чтобы не выдохся», — отмечает один из пользователей.

«Это до выборов, а потом как бы хуже не стало», — скептически отмечает Алина О.