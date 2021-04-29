



Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Префект Конгрегации по делам Восточных церквей кардинал Леонардо Сандри в беседе с итальянской газетой La Repubblica прокомментировал сделанное ранее в интервью этому изданию заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Ватикан может стать «оптимальным местом» для переговоров с Россией по Донбассу.

По словам Сандри, он, как глава Конгрегации, «не знает о возможной встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Ватикане». При этом кардинал отметил, что уже существует Минская группа, которая занимается посредничеством, «любая поддержка со стороны Святого престола может иметь место в рамках этой работы», и что было бы хорошо, если бы папа Римский Франциск «мог внести свой вклад, как он делал в прошлом в иных ситуациях — я думаю, например, о встрече, которую он провел с Аль-Систани (авторитетным шиитским шейхом. — С. С.) в Ираке, и другие подобные встречи». Сандри далее уточнил, что «в целом, когда просят о помощи в содействии миру и примирению, Святой престол никогда не отступает». И заключил: «Франциск уже сделал несколько призывов по Украине, выражая сильную надежду на то, что можно будет избежать роста напряженности и что будут предприняты жесты, способные укрепить взаимное доверие и способствовать примирению и миру, которые так необходимы и так желательны. Его усилия в этом направлении обязательно будут продолжаться».

Эти слова префекта Конгрегации по делам Восточных церквей вносят дополнительную интригу в запутанную ситуацию, которая сложилась по итогам интервью Зеленского. Начнем, во-первых, с того, что La Repubblica в контексте ватиканской политики — издание непростое. Ее основатель Эудженио Скальфари является собеседником папы Франциска, а изложения бесед с понтификом часто появляются на страницах газеты, становясь причиной скандалов. Однако хотя еще в 2014 году тогдашний директор Зала печати Святого престола отец-иезуит Федерико Ломбарди заявлял, что Скальфари нередко приписывает папе те или иные фразы, передавая их в кавычках, которые являются лишь «плодом его журналистской памяти», а не точным содержанием беседы, Франциск не прервал общение с основателем La Repubblica, который продолжил делать его соавтором вызывающих беспокойство в католическом мире «медийных сенсаций». Поэтому интервью Зеленского, который, как следует из текста, не по своей инициативе назвал Ватикан «оптимальным местом» для переговоров с Россией по Донбассу, а ответил на прямой вопрос журналиста газеты, могло быть вбросом определенных кругов как в Киеве, так и в Ватикане.

Леонардо Сандри

Во-вторых, комментировать идею организации встречи украинского и российского президентов было бы логично государственному секретариату Святого престола, его главе кардиналу Пьетро Паролину или секретарю по отношениям с государствами архиепископу Полу Галлахеру, так как именно они отвечают за ватиканскую дипломатию, а не кардинал Сандри. И всё это заставляет ИА REGNUM снова задать вопрос, который мы уже ставили в июне 2020 года: Зеленский использует Ватикан или Ватикан использует Зеленского? Потому что есть много странностей относительно того, как происходит информационное обеспечение диалога между Святым престолом и Киевом. В последний раз это было продемонстрировано в ситуации, когда папа Франциск в полдень 18 апреля выступил с призывом помолиться о мире на Украине. Ведь уже 19 апреля появилось заявление синода Православной церкви Украины, в котором выражалась благодарность «нашим союзникам, странам свободного мира, единогласно свидетельствующим поддержку Украине в этих сложных обстоятельствах и призывающим власти России остановить эскалацию агрессии». В тот же день издание Конференции католического епископата Италии L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa опубликовало интервью с главой Украинской греко-католической церкви архиепископом Святославом Шевчуком на тему призыва понтифика.

20 апреля Киев сообщил о звонке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы архиепископу Галлахеру, в котором украинский дипломат «выразил благодарность за солидарность Святого престола и лично Его Святейшества папы Франциска с Украиной и поддержку в то время, когда наше государство противостоит вооруженной агрессии России». 23 апреля американский католический портал Crux опубликовал интервью с украинским греко-католическим архиепископом Филадельфии Борисом Гудзяком, в котором тот заявил, что «это не первый раз, когда папа Франциск говорит об опасностях стране, где на российской стороне границы собрано от 100 000 до 150 000 военнослужащих, что вызывает страх, сотни танков, самолетов, артиллерийских подразделений». Наконец, 27 апреля заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар провел онлайн-встречу с заместителем секретаря Святого престола по отношениям с государствами монсеньором Мирославом Ваховским, на которой было обсуждено «обращение папы Франциска для прекращения вооруженного конфликта в Донбассе», и Боднар «выразил благодарность Святому престолу за внимание папы Франциска к безопасности ситуации на Украине на фоне российской агрессии».

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

Такая информационная активность и расставленные акценты говорят о том, что Киев и его союзники хотят внушить украинскому народу и мировому сообществу представление о том, что Ватикан и понтифик солидарны с интерпретацией властей Украины конфликта в Донбассе и образом «агрессивной России». Вопрос в том, когда Святой престол уже устанет от того, что Киев так грубо и примитивно пытается разыгрывать его в своих интересах.