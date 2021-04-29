Объявленная минздравом Хабаровского края акция по раздаче яиц вакцинированным от коронавируса пожилым людям вызвала волну обсуждений под постом в Instagram.

Иван Шилов ИА REGNUM Куриные яйца

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Хабаровчане по-разному отнеслись к такой инициативе, в большинстве своём они осудили такую раздачу яиц.

«Смех сквозь слезы от этой акции», — написала пользователь natalia_lia_27region.

«Ну дно просто. Вы кому рассказываете, что производители вышли с этой инициативой? Почему тогда именно в прививочных от ковида пунктах раздача будет происходить? Почему не в каких-либо других местах?» — спросила пользователь shtifelmanzhanna.

«Позорище, только у нас такое возможно, ещё что будут выдавать?» — возмутилась liudmilakildishova.

«Вы когда в магазине покупаете товар, а Вам в пакет кладут маленький сувенир или магнитик, разве неприятно? — ответил пользователю mzdrav27.

«Блин, почему так смешно?» — продолжает martashpak84.

«Слов не подберу, как отнестись к такому унижению людей пожилого возраста?» — возмущена пользователь Iiudmilasineiko.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

Впрочем, есть и позитивные комментарии, жители не видят ничего зазорного в такой акции. Но таких значительно меньше.

«Ничего позорного не вижу. Молодцы. Перед Пасхой почему бы и не получить 10 яиц», — написала natanatalydi.

«Что в этом позорного? Молодцы! Почаще акции нужны», — поддержал пользователь iri6728.

«Люди! Будьте добрее и мудрее! Везде видеть негатив не надо. Всё у нас будет хорошо! Здоровья всем крепкого», — пожелал пользователь 89.241 057 431.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске каждый житель в возрасте от 60 лет, прошедший вакцинацию от коронавируса, получит десяток куриных яиц от местной птицефабрики.