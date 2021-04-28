Многополярность нашего мира характеризуется не только поведением России и Китая, но и стран, которые традиционно принято относить к союзникам (или вассалам) США. Они всё больше демонстрируют дерзость в отношении сеньора, который вынужден потворствовать их амбициям потому, что они совпадают с его главным интересом.

Лукас Кранах Старший. Куртизанка и старик. 1531

Но сфера несанкционированной активности растёт постепенно. Вассалы мелкими шагами расширяют сферу дозволенного, постепенно приучая США к такому своему поведению. Одним из таких дерзких слуг всё больше становится Турция.

Для Турции жизненно важно оставаться в НАТО и не противоречить США на основных геополитических треках. Если для США главным остаётся конфликт с Россией, то любая турецкая активность, подрывающая российские геополитические способности, США приветствуется. Даже если всё это ведёт к усилению Турции, интересы которой порой противоречат американским.

Так, у США и Турции конфликт в Сирии в отношении курдов и проекта их государственности. Эрдоган насмерть упёрся в этом вопросе и рушит всю ближневосточную стратегию США. Но пока Турция в Сирии сталкивается с Россией, США, в своё время готовившие убийство Эрдогана, терпят. Конфликт Турции с Россией для США важнее, чем курдский проект.

В Закавказье Турция, по сути, вытесняет США из региона и занимает пустующие ниши влияния. Пока Турция — член НАТО, в Вашингтоне на это смотрят сквозь пальцы. Там надеются, что Турция натаскает им из огня каштанов своими руками. Но Турция, понимая это, надеется переиграть США и оставить каштаны себе. А если что и отдать, то самую малость и лишь для того, чтобы продолжить собирать следующие.

President.gov.ua Рабочий визит Владимира Зеленского в Турецкую Республику

На Украине Турция тоже постепенно ворует крошки влияния, падающие со стола США. В рамках освоения Западом постсоветского наследства, попавшего в его руки, в США признаётся, что Грузия, Армения, Азербайджан и Украина открывают новые возможности для Турции по восстановлению утраченного после разгрома Крымского ханства и Османской империи влияния в Черноморском регионе.

Но для США это было приемлемо, пока Турция оставалась «прозападной». Полностью контролируемой Западом и манипулируемой с помощью европейской надежды. То есть той, что была до Эрдогана. Сейчас, когда Эрдоган лишь имитирует прозападность, а сам начал долгосрочный проект по вытеснению Запада из Закавказья и части Украины, оценка такого поведения Турции у США уже другая.

В отношении Средней Азии США разделяли общие интересы с Турцией, Ираном и Китаем. Этот общий интерес сводился к отбрасыванию России. Концепция формировалась в начале 90-х, и тогда Китай был под властью проамериканских «комсомольцев», Турция — кемалистов, а Иран хоть и был для США враждебным, но в зоне Каспия соперничал с Турцией, ослабляя её влияние, и в целом это соперничество ослабляло Россию, потому было признано полезным для США.

Но со временем в Китае и Турции к власти пришли националисты, и для США всё изменилось. Теперь они готовы терпеть турецкие амбиции, будучи уже не в силах их отменить. В отношении же Турции главной задачей объединённого Запада осталось сохранение её прозападности, пусть и во многом формальной.

Эрдоган чувствует эту слабость Запада и свою силу, и потому всё больше активен на постсоветском пространстве, уже в пику интересам США, готовыми закрыть глаза на всё, лишь бы Турция не ушла к России и Китаю и не запустила крушение блока НАТО. США, как они говорят, «платят цену», как богатый муж закрывает глаза на измены жены, лишь бы сохранить имущество от раздела при разводе.

NATO North Atlantic Treaty Organization Йенс Столтенберг и Реджеп Тайип Эрдоган. Саммит НАТО. 2018

По мере того как менялась власть в Китае, и отношения с ним становились для США всё более проблемными, менялась точка зрения Вашингтона на политику Китая на Украине. Как говорят в Одессе, «от «на тебе» до «вот тебе» дистанция порой в шаг». Когда США считали, что Китай вытесняет из Украины Россию на пользу США, китайское вхождение в «незалежную» считалось приемлемым. Но по мере осознания перемен США изгоняют китайского конкурента со своей территории.

На этом немедленно сыграла Турция. Она не сравнится с Китаем по инвестиционному потенциалу, но для Украины в её нынешнем положении любая турецкая поддержка важна. Ведь она ослабляет «главного врага» — Россию на Чёрном море. Ради этого Украина идёт на недопустимые с точки зрения её национальной безопасности поступки.

Хотя, снявши голову, по волосам не плачут, и для Украины понятие «недопустимо с точки зрения национальной безопасности» уже скорее повод для шуток, чем для опасений. Как в анекдоте про Боржоми и отвалившиеся почки.

И потому Украина пытается впустить в свою ещё неостывшую от Китая постель Турцию, надеясь, что та как-то спасёт её от одиночества. То, что не удалось отдать Китаю в кейсе с «Мотор Сич», будет частями отдаваться Турции — речь идёт о передаче технологий вообще в обмен на знаки внимания.

Турция куёт железо, пока оно горячо. Она поддерживает Украину по Крыму и продаёт ей оружие, скупает доли в украинских портах, влезает в инфраструктуру. И самое главное — влезает со своими мечетями и культурными проектами на территорию уже не Крыма, а Украины. Это те закладки, которые со временем выстрелят. Отуреченные анклавы на Украине трогать не позволят. Под франшизой членства в НАТО Турция будет протаскивать как можно дальше свой имперский проект.

Она уже оттеснила США от Азербайджана и Каспия. Отгрызает куски влияния на Украине, строя очаги долгосрочного влияния. И самое главное — Турция разрушила американскую Большую стратегию в Закавказье. И ради членства в НАТО это ей сходит с рук. Хотя и здесь Турция демонстрирует фантастическую наглость — покупает российские системы ПВО и строит газопроводы в Европу в обход Украины, зоны, через которую США выкручивают руки России.

ИА REGNUM С-400

Разрушение стратегии США в Закавказье состоит в том, что эволюция Турции играет определяющую роль в господстве США над Кавказом как путём в Европу из России и Китая, контролируемом США. Пока Турция «прозападная», то есть висящая на крючке надежды на вступление в ЕС, это удерживает Грузию и Армению в зоне полного американского влияния.

Но едва Турция меняет статус и становится националистической и имперской, это означает провал стратегии европеизации Турции и ставит Армению и Грузию в состояние необходимости приспосабливаться к интересам России. То есть Турция Эрдогана рушит всю стратегию США в Евразии, не больше и не меньше. И сделать с ней ничего нельзя, так как рухнет вся конструкция Запада, построенная на военно-политической и финансовой основе.

Это было спрогнозировано ещё Бжезинским в начале 90-х, и прогноз его был точен. И мы видим сейчас как раз то, о чём предупреждал этот серый кардинал американских неоконов. Турция разочаровалась в европейском проекте и более не ориентируется на эту перспективу. Шантажировать её этой темой уже не получится.

В итоге после решения России, Азербайджана и Армении о прекращении войны в Карабахе и создании нахичеванского транспортного коридора Грузия резко теряет своё ключевое значение для Запада и со временем будет всё более вынуждена ориентироваться на Россию.

Пока Запад полностью управляет элитами Грузии, но это всё больше инерция падающей рентабельности, так как издержки этого управления уже не окупаются геополитическими приобретениями. Чем больше Грузия будет для Запада оставаться чемоданом без ручки, тем больше выиграет Россия в долгосрочном плане от переформатирования глобального расклада сил.

С Арменией та же картина. Несмотря на самое большое в мире (после Грузии) американское посольство, Армения всё более возвращается в зону влияния России. И политика Турции, даже если учесть, что она преследовала совсем другие цели, привела к этому результату. Ведь не помоги Турция Азербайджану, Россия не смогла бы найти способы для резкого изменения расклада сил в регионе, особенно при условии полной проамериканскости армянского руководства.

Mod.gov.az Турецкие и азербайджанские военнослужащие

Можно долго размышлять над способностью Америки, проигрывая битву за битвой, выиграть войну, но нас в данный момент интересуют отношения Турции и Украины. Турция умело воспользовалась окном возможностей для повышения своего потенциала после ухода Китая и скованностью США.

Однако Турция не станет полноценным донором для Украины. Она будет её вампиром. Но Украина уже настолько ослаблена, что не способна отличить наркодилера от санитара. Она радуется первому и бросается с кулаками на второго.

Турция вторгается в американский процесс использования Украины, для которой переход от Китая к Турции — это переход куртизанки от более богатого спонсора к более бедному — при том, что где-то существует главный покровитель, занятый больше отношениями с её спонсорами, чем с куртизанкой.

Блеск куртизанок кратковременный, а вот нищета долгосрочная. Неудивительно, если когда-то спонсором Украины станут Эфиопия или Непал. Судя по экономическим трендам в этих странах, такое скоро станет вполне возможным.