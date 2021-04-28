Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что российское правительство скоро представит список недружественных стран (критерии понятны, ждать осталось недолго) вызвало обсуждение в интернете-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 28 апреля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Писмейкеры

«Закончилось наше великодушие. Всем спасибо, все свободны!» — написала Екатерина С.

Многие пользователи поддержали решение российских официальных лиц. Люди убеждены, что список, где чёрным по белому будут расставлены акценты и охарактеризованы главные действующие лица, внесёт в дипломатические взаимоотношения России с другими странами больше чёткости.

«И это очень правильно! Весь мир должен окончательно понять, кто есть кто!» — считает Наталия Б.

Некоторые комментаторы даже выразили надежду, что внесение в данный список заставит некоторые страны пересмотреть своё отношение к Российской Федерации и внести в своё поведение корректировки.

«Странам, которые внесут в список недружественных, надо серьёзно задуматься о том, что они делают не так», — написал Том М.

МИД России Интервью Сергея Лаврова Генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. 28 апреля 2021 года, Москва

Часть людей оказалась убеждена, что если начать вносить в данный список страны, то окажется, что список дружественных России стран окажется не столь большим. Люди желают узнать, почему наша страна оказалась в столь незавидном положении.

«Может, начать со списка дружественных России стран? Лавров! С такой внешней политикой даже Беларусь с Казахстаном перестали быть дружественны России! Как такое произошло?» — обращается Иван И.

Другие оказались убеждены, что взаимодействие тех, кто ещё не внесён в список, с теми, кто туда уже попал, станет для России серьёзной проблемой, требующей от неё дополнительных действий и корректировок.

«С этим дурацким списком Россия только лишний головняк себе заработает. Например, Турция поддерживает Украину в вопросе принадлежности Крыма, и, стало быть, автоматом попадает в разряд недружественных. И как после этого Россия собирается строить с ней отношения по Сирии, Карабаху, газопроводам и прочее?» — задаётся вопросом Рашид А.

Отдельные пользователи оказались убеждены, что, следуя данному списку, можно сразу понять, на какой стороне баррикад окажутся страны по отношению к России. Люди указали, что это не список недружественных стран, а список настоящих врагов.

«Это список — предупреждение. Кого первым начнём бомбить, а кто последний ещё успеет улететь в те страны, которые не попали в этот список. Если успеет, конечно», — пишет Батор Б.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Москва. Вид на Кремль с Большого Каменного моста

Нашлись и те, кто верит, что все страны и народ их населяющие на самом деле друзья, но политика и прочие обстоятельства заставляют людей враждовать.

«Все страны дружественные, всё зависит лишь от отношения к ним и способа выстраивать взаимные отношения», — поделился своим мнением Владимир К.

Напомним, 28 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что российское правительство скоро представит список недружественных стран: критерии понятны, ждать осталось недолго.