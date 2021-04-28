Соединенные Штаты и Европа снова настаивают на санкциях, чтобы навязать России поведение в соответствии с их принципами и ценностями. Но они редко принимают во внимание национальные и геополитические особенности России, пишет Андреас Андрианопулос в греческом издании in.gr. Он предлагает взглянуть на Россию с позиции, на которую обычно не встают критики Москвы и с которой многое начинает выглядеть иначе. Ниже — перевод его статьи «Россия на мировой сцене».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Обычно мы слышим, что России удается успешно разыгрывать её слабые карты, но было бы хорошо в понимании России отойти от традиционного способа изучения могущества этого государства, чтобы понять ее силу и способность влиять на международную политическую арену.

Хотя на первый взгляд Россия выглядит относительно слабой, на самом деле она может быть сильнее, чем кажется. Сегодня она определенно занимает более низкое место, чем США и Китай, если смотреть на традиционные показатели мощи: ВВП, численность населения, показатели здоровья и военную силу. И тем не менее через 25 лет после краха ее политики в середине 1990-х годов и распада СССР Россия превратилась в мощную подрывную силу в международных отношениях.

Kremlin.ru Владимир Путин во время осмотра района строительства Крымского моста. C Заместителем Председателя Правительства Дмитрием Козаком (слева) и руководителем Федерального дорожного агентства Романом Старовойтом. 2016

Кэтрин Стоунер в своей книге «Россия воскресшая» (Russia Resurrected, OUP USA 2021) утверждает, что, заглянув за традиционные индикаторы силы, мы видим другую, более сильную Россию и ту роль, которую она играет в глобальном развитии. Учитывая то, как внутренняя политическая сцена при Владимире Путине влияет на его внешнюю политику, Стоунер объясняет, что Россия страстно боролась за свое возвращение на вершину международных событий. От Крыма, события вокруг которого связаны с серьезными историческими и демографическими причинами, до военной поддержки режима Асада в Сирии, Россия вновь утвердилась в качестве крупной мировой державы. Даже в отношениях с Турцией очевидно, что она не видит в Анкаре равную силу.

Оценивая многие элементы, связанные с политическим, экономическим и социальным развитием России, автор находит важные элементы для ее внутреннего развития. Сегодня русский народ богаче китайцев. Государственный долг очень низкий. А бюджетный курс Москвы чрезвычайно эффективен, несмотря на международные санкции и нестабильную мировую экономику. Решающую роль в этом сыграла ее способность иметь средства для добычи и эксплуатации своих богатых природных ресурсов (нефти, газа, никеля, стали, железа).

Система правления Путина, которую он называет «дисциплинированной демократией», практически не имеет организованной внутренней оппозиции. Полностью осознавая необходимость сохранения контроля внутри страны, путинская Россия использует различные стратегии и средства власти для расширения своего влияния за рубежом.

Kremlin.ru Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. Беседа с военными лётчиками российских ВКС, принимавшими участие в антитеррористической операции в САР. 2017

Хотя почти все недооценивают способность Кремля играть серьезную международную роль, последствия любых его действий и инициатив хоть и не нравятся, но очевидны для политических событий в Соединенных Штатах, Сирии, Венесуэле, на Ближнем Востоке и в других регионах.

Совершенно ясно, что Москве удалось различными способами изменить в своих интересах порядок, сложившийся после окончания холодной войны.