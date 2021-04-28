Жители Дагестана в последние дни обсуждают новость о масштабной благотворительной акции, которую в период священного для всех мусульман месяца Рамадан организовал сенатор от Дагестана Сулейман Керимов. Он предоставил денежную помощь для нескольких десятков тысяч дагестанских семей. Выплату в размере 20 тыс. рублей получат семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в том числе родители детей-инвалидов. Об этом сообщил государственный секретарь Дагестана Хизри Абакаров на своей странице в Instagram.

Представитель власти раздаёт хлеб. Фреска из Помпеев. I век н. э

«Помощь получат семьи из родного для Сулеймана Докузпаринского района, родного для супруги Сулеймана Сулейман-Стальского района, любимого для него города Дербента, села Салта, которое Сулейман считает своей второй родиной, а также семьи из Дербентского района», — говорится в посте госсекретаря.

По словам Абакарова, каким именно семьям в этих районах будет оказана помощь, определят 29 апреля на встрече с инициативной группой родителей детей, требующих помощи в реабилитации.

Новость о благотворительности Керимова мгновенно облетела весь Дагестан. Жители республики высказывали слова благодарности сенатору, не забывающему свою малую родину, желали здоровья ему самому и его родителям.

«Здоровья вам и процветания!» — написала Умукусум И.

«Дай Аллах, чтоб было много таких людей, которые помогают», — высказал пожелание еще один читатель страницы госсекретаря Абакарова в Instagram.

«Я считаю, наш земляк — дорогой человек Сулейман Керимов — не просто богат (деньгами). Он очень богат сердцем и душой! Дай Аллах ему, его семье, родным и близким, а также верным ему друзьям здоровья, счастья и долгих-долгих лет цветущей жизни! Пусть Великий сбережет и сохранит его всегда, даже во сне!» — попросил Аллаха земляк Керимова — житель Дербентского района Солтан А.

Hlebushek Сулейман Керимов

«Горец с большой буквы» и «его надо в президенты» — сводился к таким высказываниям смысл многих комментариев.

Между тем нашлось немало дагестанцев, которые осудили сенатора за то, что благотворительность была выставлена на показ. При этом комментаторы не приняли во внимание, что сам Керимов о своих намерениях помочь землякам ничего не сообщал — о его инициативе написал госсекретарь Абакаров.

«Благие дела надо делать тихо, спокойно, а не афишировать в Instagram», — написал Амир.

«А без показухи никак? Обязательно нужно пропиариться. Всё, что ради Аллаха, должно быть тайным и с чистым сердцем», — считает Н. В.

Ряд читателей высказали мнение об источниках средств Керимова на благотворительность, заодно осудив всех небедных людей не только в Дагестане, но и в стране в целом.

«Сначала отбирать по полной, а потом раздавать мелочевку. Я бы это деяние не считал благотворительным. Всё надо национализировать, и тогда никому не придется делать подарки с царского плеча», — высказался abdul_n.

«Сулейман Керимов ни у кого не отбирает и никого не обкрадывает. Разве мало у нас в Дагестане богатых людей? Очень много. Но никто, как Керимов, не помогает людям», — возразила ему Мадина Ш.

«Пусть многие чиновники возьмут пример: меньше гребите в свой карман, больше делайте во благо народа», — посоветовал представителям власти еще один комментатор.

Большая часть пользователей соцсети огорчилась тем, что выплаты от сенатора получат не во всех районах Дагестана.

«А остальные что, не дагестанцы? Что за разделение?» — задал вопрос некто, подписавшийся Инженер 05.

«А в Левашинском районе нет Керимовых?» — согласилась с ним Мадина С.

«А что, другие районы Дагестана — не земляки? Националист какой-то», — осудила Мадина М.

«Что, остальные в Дагестане — не в счёт? Если раздает, пусть всем нуждающимся Дагестана. Или вообще не оглашайте, или раздайте тихо, без шума», — предложила Зоя.

Часть родителей, которым уже отказали в помощи, поделились своим горьким опытом и предложили другие варианты распределения благ.

«Вот у меня пятеро детей, и ни разу никакую помощь от него я не получала. Только не пойму, чем он хвастается, зачем людям голову дурманить этими списками. Это всё можно было бы сделать через собес», — заявила Эльвира Р.

Владимир Маковский. Посещение бедных. 1874

«Вчера ходили соседки, им не дали, сказали, у кого в семье трое детей до 18 лет, — только им дают по 20 тысяч», — рассказала Рима.

Были и другие оценки благотворительного начинания сенатора. Вместо раздачи денег, по мнению ряда неравнодушных жителей Дагестана, было бы неплохо дать людям работу, чтобы они сами могли бороться с нуждой.

«Спасибо ему, молодец. Вот только зачем раздавать? Один завод хороший построил бы, чтобы все люди помнили его и дети. А так, спасибо ему, здравый мужик», — предложил иной вариант помощи вместо раздачи денег один из жителей Дагестана.

Напомним, Сулейман Керимов с февраля 2008 года является членом Совета Федерации от Дагестана. Он контролирует финансово-промышленный холдинг «Нафта Москва». В период с 1999 по 2007 год Керимов был депутатом Государственной думы РФ. Доход сенатора в 2020 году составил 27,307 млн рублей, его супруга заработала в том же году около 3 млн рублей. По оценкам Forbes, в период пандемии коронавируса Керимов поднялся на верхнюю ступеньку богатейших предпринимателей России.