Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию la Repubblica рассказал, что хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане.

Иван Шилов ИА REGNUM Собор Святого Петра. Ватикан

«Святой престол мог бы стать идеальным местом для разговоров о мире в Донбассе», — сказал украинский лидер.

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Заявление украинского президента обсудили читатели телеграм-каналов «ПЕРШИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ», «Klymenko Time» и «Бородатая Бабушка». Многие напомнили, что президент России Владимир Путин уже ответил Владимиру Зеленскому, что встреча двух лидеров может состояться в Москве. Многие задались вопросом, насколько уместен выбор места встречи в пользу Ватикана. Были те, кто отметил, что украинскому президенту не важна суть встречи, а нужна своеобразная мишура.

«Ему же сказали в Москве. И тема Донбасса обсуждается с Луганском и Донецком», — пишет Andrei L.

«У господа Бога встретитесь рано или поздно…» — добавил в свою очередь Max.

«Еврей с православным собрался обсуждать проблемы в Ватикане?» — задается вопросом Valera.

«Дожили. Пускай едет в Донбасс и просит прощения у жителей», — предложил в свою очередь FOBOS.

«Не, он молодец, всё продумал… Знает же, что в церкви не… [побьют]…» — иронизирует Eugene.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Какой престол для православных в Ватикане?» — задается вопросом Viktori2611.

«Ватикан? Святой католический престол? Ничего, что у нас, как, собственно, и в России, православие…, мистер уместность», — отметила Anna.

«Юморной тип. 5 баллов за неплохую шутку. И 1 балл за здравый смысл», — добавил Артур.

«На стадионе пусть предложит встретиться. Уже есть опыт», — предложил Михаил Г.

«А можно ещё на МКС (Международной космической станции — О. П.) встретиться», — отметил Валерий.

«Ему сказали, что о Донбассе говорить Путин не будет, а он опять…, «чтобы прекратить войну в Донбассе», — отметил FED.

«Да уж, не зря говорят, что президент может стать клоуном, а вот клоун президентом???» — спрашивает Oleg.

«В Третьем Риме (то есть в Москве — О. П.) надо встречу проводить, истинно вам говорю», — отметил Иван К.

«А почему бы не встретиться у Ламы в Тибете?» — спросил Kondrat 3.

«Зеленскому не важна суть, ему нужна мишура, дешевый PR и видосики», — добавила Inna P.

«Святогорск! Отличное место, как же там красиво и благостно. Но у Зели армовира (предвыборный лозунг Петра Порошенко — «армия, язык, вера» — О. П.), ему веру надо переделать под Ватикан. Так что не получится, к сожалению», — добавил читатель под псевдонимом А.

«Боится, поэтому и прячется за папой», — добавила Людмила.

«Странно другое, почему выбран Ватикан, а не синагога или стена плача. А где ещё должны встречаться лидеры православных стран», — пишет Велес.

«А папа в курсе? Или папа узнает все последним?» — спрашивает Александр.

Agência Brasil Папа Римский Франциск

«Потому что в музее Ватикана Елена Зеленская ещё не запустила украинский аудиогид», — добавил в свою очередь YuP.

«Пусть уже хоть на льдине с Путиным встретится. Когда будет холодно и опасно для жизни, быстрей договорятся», — написал Figaro.

«Путин хотел действительно закончить войну в Чечне, и он ее закончил САМ. Зеленский же ищет, на кого переложить свою ответственность, кто бы за него сделал. В детском саду дети так себя ведут, все ждут когда нянечка поможет», — резюмировала Maria.

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Напомним, 28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни Россия, ни Ватикан не получали официального предложения от Украины о проведении встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на территории государства-анклава внутри Рима.