На вопросы ИА REGNUM ответил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков:

Пресс-служба Главы Республики Карелия Глава Карелии с фермером Юлией Шелемех на предприятии по выращиванию тюльпанов в Прионежье

Владимир Станулевич: Карелия традиционно сильна в туризме и сельском хозяйстве. Расскажите о передовом опыте в этих отраслях, которые будут интересны другим регионам. Последние годы усиливаются представления, что на Севере сельским хозяйством нет смысла заниматься. Откуда такие настроения?

Артур Парфенчиков: Да, Карелия действительно во все времена была привлекательна для туристов. Наш уникальный край обладает огромным природным, этнокультурным потенциалом. Мы традиционно удерживаем лидирующие позиции среди российских регионов по туристской привлекательности. Так, число туристов и экскурсантов по итогам 2020 года составило порядка 840 тыс. человек.

Но мы не гонимся за количеством. Для нас важно качество. Важно удовлетворить интересы любителей путешествий разных направлений: кому-то нужен активный отдых — сплавы на плотах или байдарках, катание на собачьих упряжках. А кто-то едет за тихим семейным отдыхом в лесном домике на берегу озера. Мы также можем предложить экскурсионные познавательные маршруты, лечение в санаториях. Особую популярность сейчас набирает новое для Карелии направление — гастрономический туризм. Это поездки с дегустацией блюд из экологически чистых продуктов, посещение карельских фермерских хозяйств, туры по сбору и дегустации ягод и грибов.

Занял свою нишу и агротуризм. По оценкам специалистов турбизнеса республики, более 500 семей осуществляют прием туристов в сельских усадьбах, обслуживая более 10 000 человек в год. Этот вид туризма ориентирован на людей среднего и старшего возраста с семьями, у которых нет собственной дачи, но есть желание отдыхать на природе. Для местных жителей это дополнительный доход и рабочие места, для туристов — возможность выехать из душных городов и провести несколько дней вдали от цивилизации.

Вы также спрашиваете, имеет ли смысл заниматься сельским хозяйством на севере. Да, испокон веков север, и Карелия в том числе, являлись территорией рискованного земледелия. Но это не мешало нашим предкам работать на земле, собирать урожай и даже разбивать фруктовые сады. Сегодня, например, на территории центральной и южной Карелии мы успешно выращиваем клубнику. А какие великолепные тепличные тюльпаны растут в Прионежье! В Кондопоге многодетная семья занялась разведением роз, а в Калевальском районе, который вошел в Арктическую зону, предприниматели разводят коз. Про карельский мед, традиционный для карелов Иван-чай знают по всей России. Всё это живет, развивается. Многое ведь зависит от инициативы самих людей — мы готовы поддержать наших земляков по всем направлениям.

В целом на начало 2021 года в хозяйствах всех категорий Республики Карелия содержится 19,4 тыс. голов крупного рогатого скота. Объем производства мяса в живом весе во всех категориях хозяйств за 2020 год составил 3,7 тыс. тонн, молока — 63,5 тыс. тонн. Более 40% от общего объема молока производит АО «Племсовхоз «Мегрега» и ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское».

Что касается фермерства, то с 2019 года мы создаем систему поддержки фермеров и развития сельской кооперации. Хочу отметить, что на конец 2020 года в Карелии действуют 374 крестьянских фермерских хозяйства. За три года их количество выросло почти в пять раз!

Пресс-служба Главы Республики Карелия Форелевод Николай Федоренков в цеху по переработке рыбы представляет новый вид продукции — рыбий жир главе Карелии Артуру Парфенчикову

Владимир Станулевич: Карельскую свежую форель доставляют даже в соседние регионы. Госдума приняла поправки в Лесной кодекс, позволяющие предпринимателям, разводящим форель, арендовать без конкурса лесные озера и земли лесного фонда. Много таких предпринимателей? Как они «встали на ноги» и ведут дела?

Артур Парфенчиков: Да, это так. В Карелии основным видом товарной аквакультуры является индустриальная, то есть выращивание рыбы в садках в естественных водоемах. Это Онежское и Ладожское озера, Сегозерское водохранилище, Белое море и другие. При этом водные объекты часто граничат с землями лесного фонда, и возможность выбора земель иной категории отсутствует. Поэтому вопрос аренды земель лесного фонда для нас актуален. Лесной кодекс это предусматривает, определены ставки аренды. В течение 2020 года Министерством природных ресурсов и экологии в аренду предоставлены земельные участки в лесном фонде 8 рыбоводным хозяйствам. Особо подчеркну, что мы всегда учитываем мнение местных жителей при разрешении открывать такие объекты. Это очень важно для сохранения комфорта их проживания. Предприниматели должны взять на себя полный груз социальной ответственности за возможность вести деятельность по выращиванию аквакультуры. Сейчас мы готовим нормативное закрепление данного порядка при выдаче разрешений.

Однако есть одна проблема. В границах лесов, расположенных в водоохранных зонах, а их ширина для озер и рек — от 50 до 200 метров, для моря — 500 метров, а также на особо защитных участках лесов, ведение сельскохозяйственной деятельности, за исключением сенокошения и пчеловодства, не допускается. Таким образом, предоставление в аренду земель лесного фонда для разведения форели в указанных границах невозможно. По инициативе правительства Республики Карелия вопрос внесения изменений в Лесной кодекс о снятии указанных законодательных ограничений прорабатывается на федеральной уровне.

Пресс-служба Главы Республики Карелия Беломорские петроглифы

Владимир Станулевич: Вы сделали ряд предложений федеральной власти по упрощению правил рыболовства. В чём они заключаются?

Артур Парфенчиков: В Карелии водные объекты относятся к двум рыбохозяйственным бассейнам. Северному — это Белое море и Онежское озеро, и Западному — Ладожское озеро. И, соответственно, действуют две редакции правил рыболовства: правила рыболовства для Северного и для Западного рыбохозяйственных бассейнов, которые существенно различаются и создают неравноправные возможности для граждан. Кроме того, ряд избыточных ограничений явно сдерживает развитие рыболовного туристического потенциала. Правительство Карелии предложило проработать вопрос передачи полномочий по разработке и утверждению правил любительского рыболовства для неценных пород рыб (таких как щука, окунь, лещ) на региональный уровень. Это позволит, учитывая сложившиеся местные традиции, обеспечить реализацию общей политики в вопросах сохранения и рационального использования водных биологических ресурсов. Кроме того, мы сможем, естественно, с учетом мнения экспертов и общественности, развивать экологический туризм и гибко реагировать на изменения рыбопромысловой обстановки на водных объектах.

Пресс-служба Главы Республики Карелия Карельский Дед Мороз Талви Укко

Владимир Станулевич: Вы также предложили смягчить федеральное законодательство о водоохранных зонах. Это не вызовет беспокойство экологов?

Артур Парфенчиков: Еще раз подчеркну. В обсуждении любого общественно значимого вопроса, а тем более такого, который касается экологии и природы, мы всегда основательно советуемся с учеными, экспертами, представителями общественности, местными жителями. Ни одно предложение не может иметь перспективы, если кардинальным образом не прошло такую серьезную проверку. В Карелии есть земли сельхозназначения, которые располагаются в том числе в водоохранных зонах и в прибрежных защитных полосах водных объектов. Согласно Водному кодексу, на этих землях не допускается ведение сельскохозяйственной деятельности. Запрещены распашка земель, выпас животных. Учитывая большое количество водных объектов в регионе, — это 27 тысяч рек, 120 тысяч озер, — значительные площади земель сельскохозяйственного назначения оказываются фактически изъятыми из оборота. Проще говоря — люди испокон веков вели подсобное хозяйство, занимались скотоводством на землях, которые теперь попали под запрет. Поэтому правительство республики Карелия выступило с инициативой уменьшить избыточную ширину водоохранных зон и прибрежных защитных полос в целях максимального вовлечения в оборот земель сельхозназначения.

В настоящее время разработан проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 65 Водного кодекса Российской Федерации». Именно в целях синхронизации норм водного законодательства и законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в части установления ширины прибрежной защитной полосы. Данный проект закона рассмотрен Советом Государственной думы Федерального собрания РФ и принят Государственной думой в первом чтении. Таким образом, в случае принятия закона 200-метровая прибрежная защитная полоса будет устанавливаться не для всех водных объектов рыбохозяйственного значения, а лишь для тех из них, которые отнесены к высшей категории, что позволит вовлечь в оборот земли сельхозназначения, на которых ранее запрещалось ведение сельскохозяйственной деятельности.

Пресс-служба Главы Республики Карелия На фестивале охотничьих традиций в Приладожье

Владимир Станулевич: В соцсетях Вы много пишете о фермерах. Из последних — истории о хозяйстве Анны Лещевой из Пудожского района, семьи Гальцовых из Сортавальского района. Как республиканские власти поддержат фермеров в связи с введением маркировки молочной продукции, ведь расходы на оборудование и реконструкцию составят от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей?

Артур Парфенчиков: Мы проводим индивидуальную работу с каждым фермером. Я посетил большинство фермерских хозяйств в разных районах Карелии, познакомился лично с нашими замечательными сельчанами. Со многими я на прямой связи. Фермеров, предпринимателей всегда прошу обращаться ко мне с проблемными вопросами, даю конкретные поручения по каждому из них профильным министрам. Кстати, семья Лещевых начала свой бизнес со стартового пособия, полученного по линии службы занятости. Мы увеличили для безработных эту сумму в прошлом году именно на фермерство до 250 тыс. рублей. Люди защищают бизнес-планы в агентствах занятости, начинают с малого, а потом имеют возможность, попробовав свои силы, расширяться. Только за последние два года 89 фермерских хозяйств получили гранты на общую сумму более 380 млн рублей, что позволило создать 160 рабочих мест. За счет этих средств хозяйства развили материально-техническую базу, приобрели земельные участки, сельскохозяйственных животных, технику и оборудование, что привело к увеличению объемов производства более чем на 10%.

По маркировке молочной продукции министерством проведен цикл обучающих семинаров для фермеров. Мы готовы предоставить возможность возмещения части затрат представителям пищевой и перерабатывающей промышленности на приобретение оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров.

Владимир Станулевич: Госдума в первом чтении приняла поправки, позволяющие строить объекты агротуризма на землях сельхозназначения. Что дадут эти изменения на практике?

Артур Парфенчиков: Мы уже вели речь о том, что туризм — это одно из ключевых направлений развития нашего региона. Благодаря помощи федерального центра в последние годы нам удалось существенно повысить качество автомобильных дорог в сторону Санкт-Петербурга и Приладожья. Поток туристов увеличился в разы. Передача региональных дорог в федеральную собственность также позволяет обеспечивать их качественный ремонт и содержание. Вся эта планомерная работа ведет к необходимости создания развитой системы объектов размещения. А значит, инвесторам понадобятся земли. Я уже обозначил, что, к примеру, агротуризм является самостоятельным, обособленным направлением туриндустрии. Но в действующем законодательстве, регулирующем порядок использования и предоставления земель сельхозназначения, есть ряд ограничений и запретов, существенно сдерживающих развитие данного направления. Например, невозможно строительство на землях сельхозназначения объектов, не предназначенных для целей сельского хозяйства.

Внесение соответствующих поправок в федеральное законодательство позволит сформировать инфраструктурное обеспечение территорий для сельского туризма. В первую очередь это строительство средств размещения для временного проживания туристов, специализированных фермерских кафе, а также торговых точек по продаже фермерской продукции на территории хозяйств.

Пресс-служба Главы Республики Карелия Федеральная автотрасса «Сортавала»

Владимир Станулевич: В каких, по Вашему мнению, местах следует продолжить транспортные коридоры восточнее Карелии?

Артур Парфенчиков: Запросы жителей, бизнеса, инвесторов показывают, что целесообразно развитие транспортного коридора по маршруту Беломорск — Онега — Архангельск. По территории республики этот маршрут проходит по автомобильным дорогам Беломорск — Сумпосад и Сумпосад — Вирандозеро — Нюхча, которые планируются к передаче в федеральную собственность. Данные дороги включены в состав опорной сети автодорог России. Этот транспортный коридор позволит преобразить возможности логистики, даст импульс развитию северных территорий, наших уникальных по красоте и духовному потенциалу карельских населенных пунктов. И туристы, и возможные инвесторы смогут по достоинству оценить щедрость и красоту наших северных земель.

Пресс-служба Главы Республики Карелия На градообразующем предприятии Костомукши «Карельский окатыш»

Владимир Станулевич: Несколько районов Карелии включены в Арктическую зону РФ. Как идет реализация арктических льгот в Карелии? Чем бы Вы предложили их дополнить? Пока складывается впечатление, что они для крупных разработчиков месторождений, а простые люди и мелкий бизнес ими не могут воспользоваться.

Артур Парфенчиков: Сегодня Карелия — лидер по объему инвестиций резидентов Арктической зоны. В настоящее время в регионе 14 индивидуальных предпринимателей и организаций, 12 из которых признаны резидентами Арктики. Еще с двумя планируется подписание соглашений. Общий объем инвестиций — 95,3 млрд рублей, планируется к созданию 1049 новых рабочих мест.

Крупнейшим проектом в Арктической зоне является строительство целлюлозного завода ООО «Сегежа Запад» в 2020—2024 гг. Объем инвестиций составит 86,2 млрд рублей с созданием 660 новых рабочих мест.

Еще один интересный проект реализует ООО «Сегежа Норд» по строительству гостиничного комплекса, объем инвестиций составит 550 млн рублей. За счет средств бюджета Республики Карелия проводится строительство линии электропередачи и планируется строительство дороги к объекту.

Новый арктический резидент — АО «Карельский окатыш» — реализует проект по строительству и эксплуатации циклично-поточной технологии в Центральном карьере, в котором добывается сырьё для Костомукшского горно-обогатительного комбината. Объем инвестиций составит 7,5 млрд рублей с созданием 127 новых рабочих мест.

Подчеркну, что сегодня в число резидентов Арктической зоны входят не только крупные предприятия, но и представители малого и среднего предпринимательства. В настоящее время 10 резидентов Арктической зоны из числа малого бизнеса состоят в реестре. Например, ООО «АПИЛА» (Костомукша) реализует проект по производству красок по скандинавской технологии, фермер Шкуринский Илья Валерьевич из Лоухского района выращивает мидии в Белом море, ООО «Элит Профи» организует в Кеми гостиничное дело. При этом все предприниматели пользуются федеральными и региональными налоговыми льготами.

В прошлом году правительство Республики Карелия принимало активное участие в подготовке федеральных стратегических документов по социально-экономическому развитию Арктической зоны Российской Федерации. Многие наши предложения были учтены, в том числе поддержана инициатива по снижению объема капитальных вложений резидентов Арктической зоны до 1 млн рублей.

Пресс-служба Главы Республики Карелия Остров Кижи. Преображенский собор

Владимир Станулевич: Разрабатывается новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Что бы Вы предложили туда включить?

Артур Парфенчиков: В целом нацпроект включает в себя создание качественного и разнообразного турпродукта на всей территории страны. В предварительный список достопримечательностей, в дестинацию «Впечатляющий Русский Север» вошли Санкт-Петербург, Петрозаводск, Онежское озеро, остров Кижи, Ладожское озеро, Валаам, Сортавала, Белое море, Хибины, Кольский полуостров.

В важной части этого нацпроекта «Повышение доступности туристического продукта» в зоне Арктического туризма завершена подготовка документации по строительству подъездной автодороги к новому гостиничному комплексу в Сегеже. Для дальнейшего развития Карельского Приладожья также завершена подготовительная работа по строительству автодороги к памятнику природы — водопаду Белые Мосты. Взамен наплавного понтонного моста в городе Сортавала будет построен мост на остров Риеккалансаари. Это позволит обеспечить бесперебойное транспортное сообщение с островом и создаст условия для приема круизных теплоходов в городе Сортавала, которые следуют к всемирно известной жемчужине паломничества — острову Валаам. Для развития туризма на Белом море необходима модернизация существующего аэропортового комплекса «Подужемье» в районе города Кемь. Это позволит увеличить турпоток в республику и на Соловецкий архипелаг. В рамках нацпроекта мы сможем и дальше развивать и поддерживать туристически привлекательные деревни. Это наши известные Киндасово, Кинерма, Хайколя.

Пресс-служба Главы Республики Карелия Поморское гостеприимство в старинном селе Сумской Посад

Еще одна задача — развивать туризм на наших северных территориях, обеспечивая, прежде всего, транспортную доступность объектов. Одна только мистическая гора Воттоваара и уникальной красоты национальный парк Паанаярви чего стоят!

Планов очень много, и мы готовы к их реализации при поддержке федерального центра и, безусловно, инициатив наших жителей и инвесторов. Я всегда открыт для предложений и часто повторяю — если у вас есть идеи и интересные предложения о развитии наших туробъектов или новых малоизвестных мест, пишите мне напрямую. Давайте вместе их реализуем!