В Красноярске 28 апреля на первый план вышла история с пропажей восьмилетнего мальчика. Его искали сотрудники полиции, следователи, волонтёры. Поиски увенчались успехом — ребёнка нашли.

Джованни Браголин. Плачущий мальчик (фрагмент)

«Дружно всем городом выдохнули с облегчением. Все переживали за ребёнка. У самой ребёнку семь лет. Теперь ещё больше переживаю», — прокомментировала подписчица паблика «ТВК Красноярск» в соцсети «ВКонтакте» Татьяна С.

Однако есть в этой истории огромная ложка дёгтя. Подробности, которые обнародовал следственный комитет, далеко не радостные.

Оказалось, что мальчик, пока его искали, находился в заброшенном доме в центре Красноярска с неким 43-летним мужчиной. И этот мужчина, по данным СК, на протяжении нескольких недель предлагал школьнику совместное проживание.

«Злоумышленник привёз его в заброшенный дом в центре города, где незаконно удерживал и совершил в отношении школьника преступление», — говорится в сообщении Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Какое именно преступление было совершено, не уточняется.

«А какого лешего, интересно, мужик его в заброшку увёл и ночь, считай, просидел с ним?» — удивляется подписчик паблика Андрей Л.

«Это да, но мне интересно и то, почему ребёнок с ним в принципе пошёл. Обычно родители всегда говорят детям, что с неизвестными людьми категорически никуда уходить нельзя», — отвечает ему Павел Ж.

Цитата из к/ф «Милык кости» реж Питер Джексон. 2009. США, Великобритания, Новая Зеландия Харви

Подписчица паблика «Я живу в Красноярске» Светлана Б. считает, что в этой истории много непонятного: мальчик ушёл с чужим мужчиной. «Странно всё», — пишет она.

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«Родители, научите детей ни при каких обстоятельствах не ходить с вот такими дядями или тетями никуда. Хорошо, что живой мальчик, спасибо всем, кто искал», — отметила Екатерина Ш.

«Незнакомый мужик уводит ребёнка в заброшенный дом, с какой целью???» — спрашивает Света И.

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Как сообщало ИА REGNUM, восьмилетний школьник ушёл со двора многоквартирного дома в Красноярске днём 27 апреля. 28 апреля стало известно, что по данному факту возбуждено уголовное дело. 43-летнего мужчину, который увёл мальчика в заброшенный дом, в ближайшее время допросят. Расследование продолжается.