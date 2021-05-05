Время перезагрузок в Голливуде продолжается. Настал час и для «Смертельной битвы» (Mortal Kombat) предстать в новом облике, и даже пандемия не отменила, а лишь немного задержала это событие. Спустя 27 лет было решено влить в любимую фанатами консольных «драчек» франшизу свежую кровь. Крови в фильме режиссера-дебютанта Саймона Маккуойда льется действительно много.

Цитата из к/ф «Смертельная битва». Реж. Саймон Маккуойд. 2021. Австралия, США

Фильм отличается от оригинальной картины Пола Андерсона натуралистичной жестокостью, он совершенно справедливо имеет рейтинг 18+. Персонажей распиливают пополам, вспарывают живот или прожигают насквозь, так, что в дыре виден обугленный позвоночник, расплющивают голову, вырывают сердце и сжигают заживо. Кроме того, герои с обеих сторон вовсю пользуются холодным оружием и суперсилами. Если в первом фильме бои всё же напоминали поединки восточных единоборств, то теперь это просто смесь уличной драки в мире супергероев с беспощадной резней, хотя схватки поставлены довольно зрелищно.

Псевдореалистичность и натурализм последовательно проходят через весь фильм. Если у Пола Андерсона герои уплывают на зачарованный остров Шан Суна на призрачном волшебном корабле, то теперь они десантируются с самолета. Правда, не на территорию битвы, которой в фильме вообще нет, а на этакий тренировочный уровень, где должны подготовиться к турниру. Нет, не научиться драться, а раскрыть свои суперспособности «избранных». Храм Рэйдена, служащий тренировочной площадкой, выполнен с максимальным минимализмом. Такое чувство, что создатели сильно сэкономили на работе художника. Вместо завораживающей атмосферы китайской или японской сказки — голая пещера с чем-то вроде громоотвода из стеклянных изоляторов в центре (у каждого бога молнии должно быть что-то такое!) и простенькая арена, похожая на школьный стадион.

Цитата из к/ф «Смертельная битва». Реж. Саймон Маккуойд. 2021. Австралия, США

Режиссер практически отменяет всю концепцию и весь пафос первоисточника, где суть была в том, что обычные люди земного мира должны были одолеть владеющих магией или нечеловеческой силой противников. У землян по определению не было и не могло быть сверхспособностей. Новый фильм напоминает что-то вроде смеси «Людей Х», «Горца» и покемонов — собери их всех и прокачай, а если ты, обычный человек, убьешь «избранного», то сам получишь метку и много плюшек. Смысла в этом никакого, ведь «избранного» можно одолеть не только в бою, но и просто подло зарезать в спину или застрелить из-за угла. А отобрать метку вместе с жизнью у «спящего» «избранного» вообще проще, чем отнять конфетку у ребенка. Таким образом, избранничество оказывается просто странной лотереей, а просмотр фильма сводится к ожиданию, какая суперсила пробудится у очередного персонажа — лазер в глазу, огонь в руках, крутые механические протезы, супердоспехи из воздуха или энергетические кольца, делающие здоровые дыры в супостатах. Не удивлюсь, если Маккуойд является страстным любителем аниме или комиксов — там такое в порядке вещей.

Цитата из к/ф «Смертельная битва». Реж. Саймон Маккуойд. 2021. Австралия, США

Персонажи фильма на редкость неинтересны. Всё держит на себе один негодяй Кано (Джош Лоусон), обладающий ярким отрицательным обаянием. Он без конца ругается, сыплет сальными шуточками, а между делом голой рукой вырывает сердце у Рептилии (не имеющего, кстати, человеческой формы). Главный герой Коул Янг принимает его при встрече за русского (каждый бородач со зверской физиономией просто обязан быть русским!). Остальные, включая Коула, напоминают недосоленную манную кашу. Самое большое разочарование — Шан Сун (Чинь Хань) и Рэйден (Таданобу Асано). У обоих индивидуальность манекенов, такое чувство, что режиссер подобрал этих двух людей с аутентичными азиатскими лицами из массовки. После игры Кэри-Хироюки Тагавы и Кристофера Ламберта на такое невозможно смотреть без боли.

Цитата из к/ф «Смертельная битва». Реж. Саймон Маккуойд. 2021. Австралия, США

Сюжет разворачивается так медленно, что где-то до середины буквально убаюкивает. Когда же начинается действие (то есть драки), то в противовес непредсказуемости неожиданных засад и проверок на прочность оригинального фильма тут почти все схватки словно бы расписаны по турнирной таблице (хотя турнир, повторюсь, в этом фильме еще так и не начался). Герои и их враги разбиты на заранее условленные пары и тройки, и только Горо, похожий на четырехрукого зеленого тролля почти без речей (и без мозгов), и Саб Зиро пытаются преподнести хоть какой-то сюрприз.

Цитата из к/ф «Смертельная битва». Реж. Саймон Маккуойд. 2021. Австралия, США

Коул Янг ни за кого не мстит и не спасает человечество, ему до финала не особо интересна цель предстоящей битвы. Он остается пятым колесом в телеге, пока опасность не начинает грозить его семье — только тогда пробуждается его суперсила. Еще один случай современного «маленького героя», способного совершать подвиги только ради спасения самых близких.

Цитата из к/ф «Смертельная битва». Реж. Саймон Маккуойд. 2021. Австралия, США

Если подвести итог, то завораживающая неповторимая атмосфера первой «Смертельной битвы» при перезагрузке пропала практически полностью. Новый фильм — это не красочное фэнтези о боевых искусствах, а скучноватый супергеройский боевик, каких много. Авторы попытались оживить сюжет, введя новых противников — зубастую мутантку Милену, упырицу Нитару с крыльями летучей мыши, здоровяка-молотобойца Рейко и Кабала, напоминающего Дарта Вейдера. Но количество персонажей, увы, не перешло в качество, а спецэффекты не смогли заменить интересной игры и сюжетной динамики. Особенно раздражает несамодостаточность фильма, который совершенно откровенно является лишь чем-то вроде приквела, в котором тем не менее уже уничтожены наиболее известные и яркие противники. Ждать продолжения уже как-то и незачем, но оно, конечно же, будет. Может быть, режиссер-дебютант наберется опыта или его заменят кем-нибудь поспособнее. Так или иначе, это всё равно уже далеко не тот «Мортал Комбат», который мы знали и любили. И это грустно.