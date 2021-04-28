Следователи в Республике Алтай возбудили очередное уголовное дело по факту предоставления сироте некачественного жилья для сирот. Фигурантами дела стали должностные лица в Онгудайском районе республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

23-летняя жительница жительница села Онгудай, относящаяся к категории детей-сирот, в январе 2020 года получила дом. В ходе эксплуатации были выявлены нарушения санитарных норм и технических требований. Молодая женщина не раз обращалась с просьбой устранить нарушения, однако они были проигнорированы.

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Это не первый и, по всей видимости, далеко не последний скандал, связанный с жильём для сирот. Местные жители в соцсетях сообщают о подобных фактах в других районах.

«В Улагане проверьте. То же самое…» — пишет Елена С.

«У нас во всей республике то же самое, в Майме предлагали жилье на Алгаире 2, там дома стоят на свалке, можно сказать. Просто отношение властей такое», — отмечает ещё один читатель.

«Давно пора, какие сиротам квартиры строят в районах, везде надо возбуждать уголовные дела, я предполагаю», — добавил пользователь сайта «Новости Горного Алтая» с ником «Аубакир».

ИА REGNUM Новостройка

"Вот уж действительно сытый голодного не разумеет! Подобные истории давно на слуху. Зам Облогина Колесников поплатился за такое жильё в городе сиротам должностью, но так и непонятно, добились они справедливости или нет», — комментирует ещё «АлтынайТ».

Между тем очередь на получение жилья детям-сиротам в республике не сокращается, несмотря на то, что ежегодно вводится около ста жилых помещений. Всего с 2013 года в Горном Алтае квартиры по договорам социального найма получили менее 800 человек. При этом в очереди на получение жилья стоят более 1,8 тыс. человек.

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