«И что тут такого? Где результаты?» — Мэр Омска заявила, что работает 24/7
Мэр Омска Оксана Фадина заявила о том, что работает семь дней в неделю, и из-за этого её не видят дома.
Градоначальница, которая планирует принять участие в выборах в Госдуму, последние несколько недель активно объезжает сельские районы.
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«Жители города ревностно относятся к таким поездкам, считая, что мэр должна в первую очередь решать их проблемы, а не ездить по районам области», — передаёт «Омск-информ».
В ответ Фадина заявила, что выезжает в село максимум один-два дня в неделю, а потом «отрабатывает» эти поездки на выходных в мэрии: «Если возвращаюсь пораньше, я всегда захожу в администрацию и работаю до вечера. Плюс рабочие суббота — воскресенье. Дома, конечно, меня уже практически не видят».
Она подчеркнула, что до осени её график работы будет в формате 24/7.
На это заявление градоначальницы отреагировали подписчики омских пабликов в соцсетях.
«А что тут такого? По-моему, полстраны так работает! Только работа сложнее в десять раз и платят меньше во столько же раз», — подчеркнул подписчик паблика «Типичный Омск» в соцсети «ВКонтакте» Алексей Р.
«А где же результаты работы-то 24/7??? Что для горожан улучшилось???» — спрашивает Юлия М.
«Уработалась бедненькая» — иронизирует Галина П.
На защиту мэра встала Алина Г. По её словам, мэр действительно усердно работает, «сама по городу ездит, контролирует подчинённых», а в соцсетях опять чем-то недовольны.
«Я тоже работаю семь дней — и что??? Весь Омск практически работает так, потому что зарплата ниже некуда! А тут новость такая!!! Спать теперь спокойно буду от этой инфы. Ездит она, контролирует. И что наездила? На дорогах ямы сплошные… Или только по Красному пути ездит?» — возмущена Валерия Г.
Евгения М. также решила защитить мэра. Она отметила, что «не каждый мужчина так работать может, как она»: «Особенно диванных критиков у нас больно много развелось».
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Как сообщало ИА REGNUM, Оксана Фадина является мэром Омска с ноября 2017 года. Ранее она занимала пост министра экономики Омской области. За 2019 год Оксана Фадина заработала 5,07 млн рублей.