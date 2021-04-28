Мэр Омска Оксана Фадина заявила о том, что работает семь дней в неделю, и из-за этого её не видят дома.

Admomsk.ru Оксана Фадина

Градоначальница, которая планирует принять участие в выборах в Госдуму, последние несколько недель активно объезжает сельские районы.

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«Жители города ревностно относятся к таким поездкам, считая, что мэр должна в первую очередь решать их проблемы, а не ездить по районам области», — передаёт «Омск-информ».

В ответ Фадина заявила, что выезжает в село максимум один-два дня в неделю, а потом «отрабатывает» эти поездки на выходных в мэрии: «Если возвращаюсь пораньше, я всегда захожу в администрацию и работаю до вечера. Плюс рабочие суббота — воскресенье. Дома, конечно, меня уже практически не видят».

Владимир Казионов Оксана Фадина

Она подчеркнула, что до осени её график работы будет в формате 24/7.

На это заявление градоначальницы отреагировали подписчики омских пабликов в соцсетях.

«А что тут такого? По-моему, полстраны так работает! Только работа сложнее в десять раз и платят меньше во столько же раз», — подчеркнул подписчик паблика «Типичный Омск» в соцсети «ВКонтакте» Алексей Р.

«А где же результаты работы-то 24/7??? Что для горожан улучшилось???» — спрашивает Юлия М.

«Уработалась бедненькая» — иронизирует Галина П.

На защиту мэра встала Алина Г. По её словам, мэр действительно усердно работает, «сама по городу ездит, контролирует подчинённых», а в соцсетях опять чем-то недовольны.

Omskportal.ru Оксана Фадина и глава Омской области Александр Бурков осматривают городскую улицу

«Я тоже работаю семь дней — и что??? Весь Омск практически работает так, потому что зарплата ниже некуда! А тут новость такая!!! Спать теперь спокойно буду от этой инфы. Ездит она, контролирует. И что наездила? На дорогах ямы сплошные… Или только по Красному пути ездит?» — возмущена Валерия Г.

Евгения М. также решила защитить мэра. Она отметила, что «не каждый мужчина так работать может, как она»: «Особенно диванных критиков у нас больно много развелось».

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Как сообщало ИА REGNUM, Оксана Фадина является мэром Омска с ноября 2017 года. Ранее она занимала пост министра экономики Омской области. За 2019 год Оксана Фадина заработала 5,07 млн рублей.