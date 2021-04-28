Восточная часть Тихого океана длительное время являлась «морем яда». Издание The Los Angeles Times недавно показало гигантский резервуар с токсичным веществом ДДТ на дне океана близ Лос-Анджелеса. Открытые следы. Согласно расчетам профессора Валентайна из Калифорнийского университета, с 1947 по 1961 год в Тихий океан было сброшено не менее 767 тонн ДДТ. В прошлом веке бытовало мнение, что ДДТ был виновником почти полного исчезновения американской национальной птицы — белоголового орлана, сообщает 28 апреля китайский телеканал CGTN на своей страничке в социальной сети Sina Weibo.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Китайские пользователи сети, уже подогретые оглашенными Японией планами сбросить радиоактивную воду с АЭС «Фукусима» в океан, вынесли свой вердикт действиям «больших США» и «маленькой Японии».

«А папа оказался еще более бесстыдным, чем сын. Неудивительно, что сын такой упрямый», — заявил пользователь «Просто», имея в виду «родственные» иерархические отношения между США и Японией.

«Неудивительно, что США поддерживают Японию в ее решении сбросить радиоактивную воду. Ясно, кто тут хозяин», — добавил пользователь «Карта печи».

«Две самые отравительные страны на Земле — это Япония и США», — заключил «SeeKWuFan, который похудел».

«Они что, настолько всемогущи, что на Земле жить больше не собираются?» — возмутился «Железный фен».

«Когда Соединенные Штаты одобрили сброс Японией ядерных отходов, можно было сразу догадаться, что эти поганцы делали подобное уже давным-давно», — заявил «Копье железной кавалерии наступает на ледник».

Цитата из видео на YouTube Бочка с ДДТ на дне

Некоторые пользователи, узнав, что США сливали ДДТ в океан, предположили, что таким образом жители Восточного побережья США ведут истребление жителей Западного побережья страны.

«Независимость Калифорнии неизбежна и нужна! Лучшим людям Западного побережья нужно срочно объединиться против угнетателей с Восточного побережья», — отметил пользователь «Запомните эту мысль».

Комментаторы в целом признали заслуги США и Запада перед современной человеческой цивилизацией, однако также сошлись во мнении, что вреда они нанесли миру еще больше.

«Неудивительно, что Соединенные Штаты так активно ищут планеты земного типа, пригодные для выживания человека, при исследовании Луны и Марса. Оказывается, они знают, что Земля загажена ими, и готовы бежать», — отметил Сяо Ло Сяо Хэ Сяо Сяо.

Отметим, что ДДТ — это мощный инсектицид, применяемый для истребления комаров и вредителей хлопка, соевых бобов и арахиса, а также саранчи. Запрещен во многих странах из-за способности накапливаться в организме животных и человека.