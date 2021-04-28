В уральском городе разворачивается скандал — действующий мэр и его семья имеют бизнес по продаже алкоголя в спецмагазинах. И хотя доля главы Тавды Виктора Лачимова была передана в доверительное управление, но прибыль-то капала во вполне определенный карман. В дело вмешалась прокуратура, и, по имеющейся информации, градоначальник на фоне конфликта с надзорным ведомством планирует уйти в отставку. ИА REGNUM выяснило детали истории, которая имеет место не только в Тавде, но и вполне успешно опробована в других регионах России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Алкоголь

Виктор Лачимов с 1 декабря 2010 года занимает должность главы Тавдинского городского округа. На пост избран решением думы, которую он, собственно говоря, и возглавлял с 2000 года. До этого, с 1996 года, Лачимов был депутатом. Также является секретарём Тавдинского отделения партии «Единая Россия».

27 апреля 2021 года издание «ФедералПресс» сообщило, что мэр представил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву в качестве будущего и. о главы города своего первого заместителя Валентина Миронова. Этот шаг объяснили уходом в отставку самого Лачимова. Официально эти сведения пока не подтверждались. Всё это происходит на фоне конфликта. Прокуратуру заинтересовал бизнес, который есть у мэра и его семьи.

Издание TagilCity.ru сообщило, что в адрес свердловского губернатора Куйвашева областная прокуратура уже направила представление с требованием уволить мэра Тавды. При этом, если увольнение произошло бы по этому представлению, то фигурировала бы фраза об утрате доверия, которая фактически закрывает двери на многие высокие посты.

Adm-tavda.ru Виктор Лачимов

Сам Лачимов в комментариях «ФедералПресс» заявляет, что не согласен с претензиями и ничего не нарушал, а пришёл из бизнеса, и у него «достаточно доходов, чтобы ни у кого ничего не просить».

Действительно ли у градоначальника всё это время оставался действующий бизнес или это всё домыслы?

Сведения в ЕГРЮЛ подтверждают, что Лачимов Виктор Владимирович, который с 19.04.2017 года является главой Тавдинского городского округа, также владелец 55% доли в ООО «Тавда-алко», чей основной вид деятельности — розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах. Директором этой компании, учрежденной в декабре 1999 года, с 23 июня 2020 года является Алексей Викторович Лачимов (вероятно, сын мэра). Лачимову-младшему также принадлежит 15% в фирме. Оставшиеся два владельца долей — это ЕкатеринаВикторовны и Полина Викторовна Лачимовы. Доля Виктора Лачимова в этой фирме с 1 декабря 2020 года находится в доверительном управлении у Сергея Мозоля. При этом владельцем доли в таком размере Лачимов числится с 8 июня 2018 года, то есть получил он актив спустя почти год после того, как стал мэром. Каких-то данных о прошлых доверительных управляющих и о том, были ли они вообще, в ЕГРЮЛ нет.

Adm-tavda.ru Валентин Миронов

Если говорить о том, что такое договор доверительного управления имуществом, то этот формат прекрасно расписан в Гражданском кодексе РФ. И в нём чётко указано, что, несмотря на передачу, выгодоприобретателем остаётся собственник имущества и всё управление происходит исключительно в его интересах.

Возвращаясь к действующим активам семьи мэра. Так, Алексей Лачимов с 2017 года работает как ИП в сфере аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом. В 2011—2013 годах как ИП он же работал с основным видом деятельности — прочая оптовая торговля. Ему, помимо доли в «Валте» (работает фирма с 1995 года) и «Тавда-алко», ранее принадлежала доля в строительном ООО «Союз», которое было ликвидировано в 2018 году. Совладельцами фирмы были Максим Лачимов (вероятно, еще один сын мэра) и Владимир Трефилов. Последний на сегодня работает как ИП в рекламной сфере и даже был исполнителем четырёх муниципальных контрактов в 2012 году. Речь шла о небольших ремонтных работах в образовательных учреждениях.

Упомянутой ранее Ольге Ивановне Лачимовой ранее принадлежала доля в ООО «Мобайл-Сити», работавшем в 2006—2011 годах в сфере перестрахования. Совладельцы — Алексей Сюткин и Рудольф Парманов. А у Максима Лачимова также есть действующее ИП в сфере недвижимости. С 2019 года в этой же сфере работает и некая Татьяна Лачимова (в девичестве Богатырева).

Известно, что вопрос об отставке мэра Виктора Лачимова дума может рассмотреть уже 7 мая 2021 года. После этого последует конкурс на вакантную должность.