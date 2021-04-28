Опубликованная представителями МИД Японии «Синяя книга по дипломатии» за 2021 год, согласно которой Токио продолжит «упорные» переговоры с Москвой по Южным Курилам и намерен заключить мирный договор на основе своей базовой позиции, вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 28 апреля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Территории

«Растёт очередь желающих откусить от российского пирога», — отметил Владимир Ш.

Многие пользователи считают, что действия Японии носят агрессивный характер, ведь эта страна по сути заявляет о своих претензиях на российские территории. Люди уверены, что руководство СССР после окончания Второй мировой войны повело себя с Японией слишком милосердно.

«Если бы не гуманное руководство Советского Союза на тот период послевоенного раздела, то жить бы японцам в Антарктиде за свои военные деяния. А сегодня они упорные, оказывается», — поделился своим мнением Eldar F.

Некоторые комментаторы отметили лицемерие японских властей, которое заключается в том, что Токио требует у Москвы Курильские острова, хотя на территории самой Японии стоит иностранный контингент. Данная позиция не вызывает ни капли уважения, поэтому переговоры с Японией по поводу островов вести нельзя.

«Вы сначала американцев выведите со своих островов! Только тогда переходите к «упорным» переговорам, а то выглядит смешно», — указал Александр Т.

МАММ / МДФ Курильские пейзажи по дороге на машине. Остров Шикотан. 1972

Часть людей оказалась возмущена тем, что руководство Японии по сути систематически пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны, в ходе которой Токио подписал капитуляцию. Поэтому, считают люди, поддерживать в данном деле Японию категорически нельзя.

«Сначала требуется признание Японии итогов Второй мировой войны. Они же подписали капитуляцию. А теперь, что, спустя 75 лет не согласны с итогом? Теперь, как наш президент сказал, «только от мёртвого осла уши можем дать», — написала Нурия Т.

Ряд пользователей обратился к гражданам Японии, чтобы те вспомнили, что их страна совершила против советских солдат очень страшные преступления. Если бы люди помнили о своих грехах, то они бы не стали себя так вести, считают комментаторы.

«Японии следовало бы успокоиться и вспомнить свои преступления по отношению к России», — пишет Лариса И.

Нашлись и те, кто отметил, что, согласно Конституции Российской Федерации, Южные Курилы не могут стать частью Японии. Люди считают, что Токио если и будет вести «упорные» переговоры, то им этого упорства точно не хватит.

«Напомню, что одна из поправок в российской Конституции запрещает отчуждение какой-либо территории нашей страны. Япония может стоять в любой позиции, в которой ей нравится, но за пределами Курил», — считает Katia G.

МАММ / МДФ Курильские острова. Село Малокурильское. 1972

Напомним, 27 апреля представители МИД Японии опубликовали «Синюю книгу по дипломатии» за 2021 год, согласно которой Токио продолжит «упорные» переговоры с Москвой по Южным Курилам и намерен заключить мирный договор на основе своей базовой позиции.