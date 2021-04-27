Лейбористская партия Великобритании обвинила премьер-министра Бориса Джонсона во лжи о том, кто действительно оплатил реновацию в его квартире на Даунинг-стрит в Лондоне. Это вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Подданные Великобритании выразили свое мнение в социальной сети Twitter.

Екатерина Хозацкая. Иллюстрации к произведениям А.С.Пушкина, Санкт-Петербург Пир во время чумы

«Нам все равно! Он не использовал деньги налогоплательщиков в отличие от предыдущих жильцов, к тому же это только для обоев. Единственная хорошая вещь, исходящая из этой не-истории — лейбористы падают еще ниже в опросах, ведь они уделяют внимание этому больше, чем чему-либо другому», — пишет @alichat66.

Многие отметили, что им наплевать на эту «выдуманную историю» и что лейбористам больше нечем заняться, кроме как выяснять, кто платит за ремонт Джонсона.

«Невероятно, страна в полу-локдауне и экономических проблемах, а эти ребята спорят о чертовых обоях и краске», — пишет @WordleyAndrew.

Борис Анисфельд. Голубая комната. 1943

Часть комментаторов отметила, что их не волнует, куда государство тратит деньги налогоплательщиков. Большинство недовольно, что в стране обсуждают ремонт на Даунинг-cтрит, а не решают реальные проблемы.

«Лейбористы больше обеспокоены Джонсоном, который не использовал деньги налогоплательщиков на ремонт, когда перерасход денег этих же налогоплательщиков на реконструкцию Биг-Бена составил 18 млн фунтов», — @Insurance_Rich.

«Минутку, 30 тыс. фунтов на ремонт? Мне не важно, какой это премьер-министр, это безумие. Люди потеряли работы и дома, а он тратит больше, чем некоторые заработают за 2 года», — @themumblefish.

«Мне не интересны диваны и обои. Я лишь обеспокоен, что спонсор от тори заплатил за мебель и покрытия стен и теперь хочет что-то взамен. Кто это? Когда вы говорите о том, что мы не заинтересованы, нам становится еще интереснее», — пишет пользователь @amancalledalex.

Пабло Пикассо. Безумный. 1904

Но есть и те, кто прямо называл премьер-министра лжецом и коррупционером, вспомнив о том, что он был уволен с двух предыдущих постов за публичную ложь.

Многие недовольны не только коррупцией, ложью и темными схемами финансирования, но и новым дизайном.

«Обеспокоены? Я возмущена! Финансовый вопрос, мягко говоря, мутный. А что еще хуже, так это их вкус. Он настолько отвратителен, что нам вновь придется платить, когда кто-то новый займет резиденцию», — @BettyBravo1962.